Frantsila voitokkaana European Natural Beauty Awards 2025 -kilpailussa

1.10.2025 08:55:46 EEST | Podiva Oy | Tiedote

Frantsila palkittiin elämäntyöstään Lifetime Achievement Awards -palkinnolla Pariisissa 29.9.2025 pidetyssä palkintogaalassa. Lisäksi Frantsilan keväällä lanseeratut Kehäkukka-sarjan puhdistusöljy ja seerumi saivat kunniamaininnat maakohtaisessa Excellence Award -palkintokategoriassa.

tuotepakkaus ja tuotepullo
Frantsilan peltojen ja puutarhan puhtaassa maaperässä kasvaa yli 20 hoitavaa luonnonkasvia ja yrttiä.

European Natural Beauty Awards (ENBA) on kansainvälinen kilpailu, joka palkitsee vuosittain Euroopan korkealaatuisimpia luonnonkosmetiikkatuotteita sekä alan jälleenmyyjiä ja vaikuttajia.

”Palkinto on upea tunnustus Frantsilan monikymmenvuotisesta työstä luonnonmukaisen hyvinvoinnin ja kauneuden edistämisen eteen. Viljelytapamme on kokonaisvaltainen, ja pyrkii antamaan maaperälle ja peltojamme ympäröivälle luonnolle takaisin vähintään sen, mitä siitä otamme. Luonnon elinvoimaisuus ja sen vaaliminen on Frantsilan ydinperiaate, ja olen todella otettu ja ylpeä saamastamme tunnustuksesta kollegoilta ja kansainväliseltä luonnonkosmetiikkayhteisöltä,” Frantsilan hallituksen puheenjohtaja ja kehitysjohtaja Jupiter Cormier iloitsee.  

Palkitut tuotteet ja brändit ovat läpäisseet tiukan arviointiseulan

Tänä vuonna eri kategorioihin lähetettiin ennätykselliset 1274 ehdokasta ympäri Eurooppaa. Näistä 219 tuotetta valittiin finaaliin. Voitto missä tahansa kategoriassa on siis merkittävä saavutus.

Luonnonkosmetiikka-alan ja -median ammattilaisista koostuva jury testaa tuotteita useiden kuukausien ajan. Tuotteiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota luonnollisten ainesosien määrään, innovatiivisuuteen, tehokkuuteen ja brändin sitoutumiseen kestävän kehityksen toimintaperiaatteisiin.

