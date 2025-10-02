HAM Helsingin taidemuseoHAM Helsingin taidemuseo

KUTSU: Ars Fennica 2025 -näyttelyn mediatilaisuus

6.10.2025 14:30:00 EEST | HAM Helsingin taidemuseo | Tiedote

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Ars Fennica 2025 -näyttelyn mediatilaisuuteen HAM Helsingin taidemuseoon torstaina 23.10.2025 klo 11. Ehdokkaat ovat läsnä tilaisuudessa.

Ars Fennica 2025 -ehdokkaat: Roland Persson, Jani Ruscica, Hanna Vihriälä ja Ragna Bley. Kuva: HAM / Maija Toivanen.
Ars Fennica on joka toinen vuosi jaettava nykytaidepalkinto, yksi Pohjoismaiden suurimmista. 50 000 euron palkintoa voivat tavoitella suomalaiset, pohjoismaalaiset ja baltialaiset kuvataiteilijat. Palkinnon jakaa Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö – ARS FENNICA sr, ja se myönnetään taiteilijalle tunnustuksena korkeatasoisesta ja omaleimaisesta taiteellisesta työstä.

Ehdokkaat Ars Fennica 2025 -palkinnon saajaksi ovat Ragna Bley, Roland Persson, Jani Ruscica ja Hanna Vihriälä. Ehdokkaiden töitä esittelevä yhteisnäyttely on esillä HAM Helsingin taidemuseossa 24.10.2025–29.3.2026.

Kukin taiteilija osallistuu näyttelyyn muutamalla eri teoksella tai teoskokonaisuudella. Palkinnon saaja julkistetaan helmikuussa 2026. Valinnan tekee kansainvälinen taideasiantuntija, Mori Art Museumin johtaja Mami Kataoka. Myös yleisö voi äänestää omaa suosikkiaan

Ars Fennica 2025 -näyttelyn mediatilaisuus

Aika: Torstai 23.10. klo 11 

Paikka: HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8

Ilmoittautumiset: Tiistaihin 21.10. klo 14 mennessä: maarit.kivisto@hamhelsinki.fi 

Yhteyshenkilöt

Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö ARS FENNICA sr:
toiminnanjohtaja Camilla Granbacka, camilla.granbacka@arsfennica.fi, 044 308 7931

HAMin viestintä:
Maarit Kivistö, maarit.kivisto@hamhelsinki.fi, 040 485 5687

ham helsingin taidemuseonykytaidenäyttelyhamars fennica 2025

Ars Fennica 2025 -ehdokkaat: Roland Persson, Jani Ruscica, Hanna Vihriälä ja Ragna Bley. Kuva: HAM / Maija Toivanen.
HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omaa taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta. HAM on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva säätiö.

