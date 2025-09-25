Uudet sähköpaloriskit: vältä vaarat asiantuntijan vinkeillä
Sähköpalon alku rakennuksessa aiheuttaa vuosittain yli kaksi tuhatta hälytystehtävää. Kun huolimattomuus suljetaan pois, juontuvat palon syyt usein säädösten vastaisiin tai viallisiin sähköasennuksiin.
Tilastot kertovat, että varomattomuus aiheuttaa suurimman osan sähköpaloista, erityisesti keittiössä ja saunassa. Vaaranpaikkoja voi syntyä myös kuluneista tai viallisista valokytkimistä ja pistorasioista. Sähköautot, aurinkopaneelit ja akut aiheuttavat uudenlaisia riskejä.
”Tänä päivänä sähköauton lataus sekä aurinkosähkö luovat sähköistystarpeita, joihin ei ole rakennusvaiheessa varauduttu. Niihin liittyvät työt kuuluvat aina asianmukaiset luvat omaavalle sähköurakoitsijalle”, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n tekninen asiantuntija Matti Orrberg kertoo.
Sähköauton sijaan paloriski piilee virransyötössä
Sähköautojen paloista puhutaan paljon, mutta merkittävämpi paloriski on niiden latauksen sähkönsyöttö rakennuksesta. Kiinteistön sähköjärjestelmän ja latauslaitteen kytkentöineen on kestettävä pitkäkestoista suurta latausvirtaa.
Orrbergin mukaan auton lataus tavallisesta pistorasiasta tai latauspisteen lisääminen haaroittamalla nykyisiä asennuskaapeleita ei ole paloturvallista. Oikea tapa on pyytää sähköurakoitsijalta näkemys muutostarpeista, ja teettää sen mukaiset uudet kytkennät sekä asianmukaisen latauslaitteen asennus.
Aurinkosähkössä huomio osaamiseen ja laatuun
Kiinteistöjen aurinkosähköjärjestelmät poikkeavat usein toisistaan, tilaaja on ensikertalainen eikä toimittajallekaan ole välttämättä kertynyt kokemusta. Viranomaiset ovat tarkistuksissa havainneet puutteita niiden asennuksissa sekä suoranaisia laiminlyöntejä esimerkiksi käyttöönottotarkastuksissa ja dokumentaatioissa.
”Viallisen laitteen aiheuttamia aurinkosähköpaloja on marginaalisen vähän. Syttyminen juontuu useimmiten suunnitteluvirheistä tai huolimattomuudesta asennuksessa. Osaava sähköasentaja tuntee säädökset ja standardit ja toimii niiden mukaan. Tällöin oman aurinkosähkön tuotanto ja käyttö on paloturvallista”, Orrberg toteaa.
Akkuenergiavarasto voi tuoda muutoksia muuallekin
Kiinteistön sähköjärjestelmä on yksi kokonaisuus, jossa eri toimittajien toteuttamien ratkaisujen on sovittavat yhteen. Siksi myös akkuenergiavarasto voi aiheuttaa isojakin muutoksia nykyisiin asennuksiin.
Sähkökeskus voidaan joutua uusimaan tai lisäämään suojauksia, jotta paloturvallisuus toteutuu usean rinnakkaisen teholähteen järjestelmässä. Lisäksi voi tulla tarve muuttaa muiden älykkäästi ohjautuvien kuormien ohjausratkaisuja, jotta ne toimivat oikein.
Olipa kyse auton latauksesta, aurinkosähköstä tai akusta, asentaminen on aina ammattilaisen työtä. Oikeuden sähkötöihin ja työalueen laajuuden voi tarkistaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin julkisesta sähköurakoitsijarekisteristä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti Orrberg
Tekninen asiantuntija
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
040 922 0675
matti.orrberg@sahkoinfo.fi
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
Energiaremontti palauttaa uskoa huomiseen25.9.2025 12:41:25 EEST | Tiedote
Suomalaisten luottamus omaan talouteen on horjunut, ja kotitaloudet säästävät kulutuksen sijaan, kertoo Laboren suhdanne-ennuste. Sähköala muistuttaa, että energiaremontit voivat palauttaa uskoa huomiseen: ne pienentävät asumiskustannuksia, parantavat mukavuutta ja tukevat Suomen kasvua ja ilmastotavoitteita.
Energiaremontti palauttaa uskoa huomiseen25.9.2025 12:31:15 EEST | Tiedote
Suomalaisten luottamus omaan talouteen on horjunut, ja kotitaloudet säästävät kulutuksen sijaan, kertoo Laboren suhdanne-ennuste. Sähköala muistuttaa, että energiaremontit voivat palauttaa uskoa huomiseen: ne pienentävät asumiskustannuksia, parantavat mukavuutta ja tukevat Suomen kasvua ja ilmastotavoitteita.
Älykkäiden sähköjärjestelmien pilvipalveluissa piilee riskejä16.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Taloyhtiöt, kuluttajat ja sähköurakoitsijat voivat joutua ongelmiin älykkäisiin sähkölaitteisiin liittyvien pilvipalvelujen vuoksi. Pilvipalvelun lakkauttaminen tai palveluntarjoajan konkurssi voi tehdä laitteet käyttökelvottomiksi.
Vuoden 2025 sähkösuunnittelija on Granlund oy11.9.2025 19:11:24 EEST | Tiedote
Vuoden sähkösuunnittelijan kunniakirjalla Helsingissä 11.9. palkittu Granlund oy on Suomen johtava talotekniikkasuunnittelija, toimialan aktiivinen kehittäjä ja energiatehokkuusajattelun edelläkävijä.
Verkkoyhtiöille on julkaistu ohjeet hiilijalanjäljen laskentaan25.6.2025 09:08:24 EEST | Tiedote
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry laati yhdessä Headpower oy:n kanssa kattavat ohjeet sähköverkkojen investointien hiilijalanjäljen laskentaan. Tutkimushanke paljasti, että kaapeleiden valmistus aiheuttaa jopa 60 prosenttia verkonrakennuksen päästöistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme