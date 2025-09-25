Uudet sähköpaloriskit: vältä vaarat asiantuntijan vinkeillä

Tilastot kertovat, että varomattomuus aiheuttaa suurimman osan sähköpaloista, erityisesti keittiössä ja saunassa. Vaaranpaikkoja voi syntyä myös kuluneista tai viallisista valokytkimistä ja pistorasioista. Sähköautot, aurinkopaneelit ja akut aiheuttavat uudenlaisia riskejä.

”Tänä päivänä sähköauton lataus sekä aurinkosähkö luovat sähköistystarpeita, joihin ei ole rakennusvaiheessa varauduttu. Niihin liittyvät työt kuuluvat aina asianmukaiset luvat omaavalle sähköurakoitsijalle”, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n tekninen asiantuntija Matti Orrberg kertoo.

Sähköauton sijaan paloriski piilee virransyötössä

Sähköautojen paloista puhutaan paljon, mutta merkittävämpi paloriski on niiden latauksen sähkönsyöttö rakennuksesta. Kiinteistön sähköjärjestelmän ja latauslaitteen kytkentöineen on kestettävä pitkäkestoista suurta latausvirtaa.

Orrbergin mukaan auton lataus tavallisesta pistorasiasta tai latauspisteen lisääminen haaroittamalla nykyisiä asennuskaapeleita ei ole paloturvallista. Oikea tapa on pyytää sähköurakoitsijalta näkemys muutostarpeista, ja teettää sen mukaiset uudet kytkennät sekä asianmukaisen latauslaitteen asennus.

Aurinkosähkössä huomio osaamiseen ja laatuun

Kiinteistöjen aurinkosähköjärjestelmät poikkeavat usein toisistaan, tilaaja on ensikertalainen eikä toimittajallekaan ole välttämättä kertynyt kokemusta. Viranomaiset ovat tarkistuksissa havainneet puutteita niiden asennuksissa sekä suoranaisia laiminlyöntejä esimerkiksi käyttöönottotarkastuksissa ja dokumentaatioissa.

”Viallisen laitteen aiheuttamia aurinkosähköpaloja on marginaalisen vähän. Syttyminen juontuu useimmiten suunnitteluvirheistä tai huolimattomuudesta asennuksessa. Osaava sähköasentaja tuntee säädökset ja standardit ja toimii niiden mukaan. Tällöin oman aurinkosähkön tuotanto ja käyttö on paloturvallista”, Orrberg toteaa.

Akkuenergiavarasto voi tuoda muutoksia muuallekin

Kiinteistön sähköjärjestelmä on yksi kokonaisuus, jossa eri toimittajien toteuttamien ratkaisujen on sovittavat yhteen. Siksi myös akkuenergiavarasto voi aiheuttaa isojakin muutoksia nykyisiin asennuksiin.

Sähkökeskus voidaan joutua uusimaan tai lisäämään suojauksia, jotta paloturvallisuus toteutuu usean rinnakkaisen teholähteen järjestelmässä. Lisäksi voi tulla tarve muuttaa muiden älykkäästi ohjautuvien kuormien ohjausratkaisuja, jotta ne toimivat oikein.

Olipa kyse auton latauksesta, aurinkosähköstä tai akusta, asentaminen on aina ammattilaisen työtä. Oikeuden sähkötöihin ja työalueen laajuuden voi tarkistaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin julkisesta sähköurakoitsijarekisteristä.