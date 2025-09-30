Yksityisteiden muutoksista sopiminen ensiksi naapureiden kanssa säästää aikaa ja kustannuksia

Kaksi miljoonaa suomalaista liikkuu arjessaan ja elinkeinotoiminnassaan pitkin teitä, jotka ovat yksityisten maanomistajien ja tieosakkaiden omistamia ja ylläpitämiä. Toisinaan yksityisteihin tarvitaan muutoksia. Tie voi kulkea esimerkiksi naapurin pihapiirin läpi ja sitä halutaan siirtää. Siirtotarpeen voi synnyttää myös tien varrelle osuva mäki, joka on talvella hankalan liukas ajettava. Maanviljelijä voi kaivata lisää leveyttä tiehen, jotta sitä pitkin pääsisi paremmin leikkuupuimurilla pellolle. Välillä on tarpeen tehdä kokonaan uusi yksityistie.



– Ensimmäiseksi näistä tarpeista kannattaa keskustella niiden henkilöiden kanssa, joita muutokset koskevat. Eli muiden tienkäyttäjien ja maanomistajien kanssa. Sen jälkeen tulisi hoitaa viranomaispuoli kuntoon hakemalla yksityistietoimitusta Maanmittauslaitoksesta. Siten muutokset saadaan pysyviksi rekisteriin ja ne ovat voimassa, vaikka sopimuksen tehneet henkilöt jäisivät myöhemmin pois ja toiset tulisivat tilalle, Maanmittauslaitoksen kehityspäällikkö Panu Karhu neuvoo.

Puhu ajoissa, vältät turhat kustannukset

Jos välit naapureihin ovat syystä tai toisesta solmussa, muutokset saattavat herättää vastustusta. Asiat voidaan tällöin ratkaista yksityistietoimituksessa ilman sopimista. Toimituksen aikanakin pyritään kuitenkin löytämään vielä sopu osapuolten välille.



– Periaatteena on, että asioista tulisi pyrkiä aina ensiksi keskustelemaan ja sopimaan ne osapuolten kesken. Muutostoiveet etenevät siten nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla. Jos muutosten suhteen on erimielisyyksiä, käsittely kestää pidempään ja maksaa enemmän. Jos apuun tarvitaan juristia, kustannukset nousevat väistämättä, Karhu linjaa.



Yksityistietoimituksia ja muita kiinteistöihin liittyviä toimituksia voi hakea Maanmittauslaitoksen sähköisessä asiointipalvelussa. Maanmittauslaitos tekee vuosittain noin 1200 yksityistietoimitusta.





