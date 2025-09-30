Aluevaltuusto käsitteli talousasioita ja keskusteli vilkkaasti valtuustoaloitteiden vastauksista

Oma Häme on käynnistänyt ainutlaatuisen laatutyön – tavoitteena oma laatujärjestelmä 29.9.2025 13:25:52 EEST | Tiedote

Oma Häme on käynnistänyt kaikkia toimialoja koskevan laatutyön, jonka tuloksena syntyy hyvinvointialueen oma laatukäsikirja ja kokonainen laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä perustuu Oma Hämeen omavalvontaohjelmaan ja -suunnitelmiin. Tarkoituksena on tehdä omavalvontaa jatkossa vaikuttavammin ja konkreettisemmin suhteessa yhteisiin tavoitteisiin ja palveluihin. Pyrkimyksenä on vakiinnuttaa käytäntöjä ja toimintatapoja läpi hyvinvointialueen vastaamaan jatkossa määriteltäviä Oma Hämeen korkeita laatuvaatimuksia. – Meillä tehdään jo paljon laadun eteen, mutta kaikkea työtä ei aina tunnisteta laatutyöksi. Nyt haluamme tehdä laadusta yhteisen asian, joka näkyy arjessa ja helpottaa työn tekemistä, kuvaa hankinta- ja laadunhallintajohtaja Jouni Sakomaa. Pelkistetyimmillään kyse on yhteisestä ymmärryksestä siitä, mitä ja miten hyvinvointialue tehtäväänsä täyttää. Oma Hämeessä ajatellaan, että laatutyö on sitoutumista sovittuihin toimintatapoihin – ja sen varmistamista, että ne toteutuvat käytä