Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde

Palvelujen järjestäminen -lautakunta 30.9.

1.10.2025 10:03:02 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta kokoontui tiistaina 30.9.2025.

Arviointikertomus vuodelle 2024

Lautakunta päätti hyväksyä tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomuksen sosiaali- ja terveystoimialaa koskeviin huomioihin ja suosituksiin laaditut vastineet ja saattaa ne tiedoksi aluehallitukselle, tarkastuslautakunnalle ja edelleen aluevaltuustolle.

Talousarvio 2026, sosiaali- ja terveystoimi

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen palauttaa talousarvioesityksen uudelleenvalmisteluun. Poliittisena ohjauksena annettiin, että säästöjä olisi löydyttävä.

Vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun työnantajamallin työnantajaopas Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

Lautakunta päätti korjata päätöksensä 19.3.2025 §36 ja päätti hyväksyä korjatun henkilökohtaisen avun työnantajamallin työnantajaoppaan.

Omenamäen palvelukeskuksen senioriasuntojen muuttaminen yhteisölliseksi asumiseksi

Lautakunta päätti, että Omenamäen palvelukeskuksen senioriasunnot, joita on 10, muutetaan yhteisöllisen asumisen asunnoiksi 1.1.2026 alkaen. Senioriasuntojen muuttaminen yhteisölliseksi asumiseksi toteutetaan vaiheittain.

Muut asiat lautakunta päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaisesti.

Esityslista

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

