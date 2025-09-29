Mondo Minerals Uutelan talkkikaivoksen tarkkailuohjelmaa päivitetään (Kainuu, Lappi)
Kainuun ja Lapin ELY-keskuksissa on vireillä Sotkamossa sijaitsevan Uutelan talkkikaivoksen käyttö-, päästö- ja ympäristövaikutustarkkailusuunnitelman hyväksyminen.
Mondo Minerals B.V. Branch Finland (aiemmin Elementis Minerals) on saanut vuonna 2022 ympäristöluvan Uutelan talkkimalmikaivoksen avolouhoksen laajentamiseen ja uuden avolouhoksen avaamiseen Viinakorven alueelle. Lupa on myönnetty myös purkuvesien johtamiselle Myllypuron kautta Kohisevanpuroon ja edelleen Mustinjoen kautta Jormasjärven Mustinlahteen.
Toiminnan laajentuessa Uutelan kaivoksella Mondo Minerals B.V. Branch Finland on esittänyt suunnitelman tarkkailun päivittämiseksi Kainuun ELY-keskuksen hyväksyttäväksi sekä kalataloustarkkailun osalta Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi.
Tarkkailusuunnitelma liitteineen on nähtävillä 3.10.– 10.11.2025 ELY-keskuksen verkkosivujen Kuulutukset ja ilmoitukset -osiossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset −> Alueellista tietoa -alasvetovalikosta Kainuu tai Lappi. Lisäksi kuulutus on julkaistu Sotkamon kunnan verkkosivuilla. Kuulutusasiakirjasta löytyy ohjeet muistutuksen tekemistä varten.
Kainuun ELY-keskus, ympäristönsuojeluviranomainen
ympäristöasiantuntija Helena Vikstedt, p. 0295 038 443
Lapin ELY-keskus, kalatalousviranomainen
kalastusbiologi Atte Juutinen, p. 0295 037 002
Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät palvelut Kainuun alueelle tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
