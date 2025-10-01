Mauno Koivisto -luennon keskiössä ilmastokriisi: ratkaisu edellyttää kansalaisten luottamusta
Jokavuotisen Mauno Koivisto -luennon teemana on ilmastonmuutos ja sen haasteet.
Miksi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja päästöjen vähentämisessä on onnistuttu huonommin kuin muiden ympäristöongelmien rajoittamisessa? Tähän kysymykseen syvennytään tämän vuoden Mauno Koivisto -luennolla Uppsalan yliopiston sosiologian professori Malcolm Fairbrotherin johdolla.
Fairbrother on johtavia kansainvälisen ympäristöpolitiikan tutkijoita, joka on kartoittanut tutkimuksissaan ilmastopolitiikan onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimustulokset osoittavat, että tehokas ilmastopolitiikka edellyttää kansalaisten luottamusta toimenpiteiden tehokkuuteen. Lisäksi kriisin ratkaiseminen edellyttää eri toimijoiden välistä luottamusta ja yhteistyötä.
Tervetuloa mukaan Mauno Koivisto -luennolle tiistaina 7.10. klo 14.00. Luento järjestetään Turun yliopistolla Publicum-rakennuksen Mauno Koivisto -salissa osoitteessa Assistentinkatu 7, Turku. Kaikille avointa tilaisuutta voi seurata myös striimin välityksellä Zoomissa.
Luennon järjestää Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys r.y. Vuonna 1957 perustetun tieteellisen yhdistyksen yksi perustajajäsenistä oli presidentti Mauno Koivisto. Yhdistys on järjestänyt 1990-luvulta lähtien vuosittaisen, ajankohtaista yhteiskunnallista tai taloudellista aihetta käsittelevän Mauno Koivisto -luennon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika Helandervanhempi yliopistonlehtori, dosenttiÅbo AkademiPuh:046 921 9466mika.helander@abo.fi
Jürgen RossVTM, väitöskirjatutkijaÅbo AkademiPuh:040 546 9693jurgen.ross@abo.fi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Väitös: Elämäntavat muokkaavat suoli-aivoakselin aineenvaihduntaa1.10.2025 10:34:13 EEST | Tiedote
TtM Hany Ahmed tutki, miten elämäntavat vaikuttavat ihmiskehon aineenvaihduntatuotteisiin. Tutkimus osoittaa, että eri tekijät, kuten alkoholin käyttö ja ravinto, muokkaavat yksilöllisesti elimistön aineenvaihduntaa ja erityisesti niin sanotun suoli-aivoakselin kannalta keskeisiä yhdisteitä, jotka voivat vaikuttaa myös mielenterveyteen.
Kiusaaminen aktivoi aivojen hälytys- ja stressijärjestelmän29.9.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Kiusaamisen kokeminen aktivoi aivojen laaja-alaisia tunne- ja stressijärjestelmiä sekä nuorilla että aikuisilla, osoittaa tuore tutkimus.
Väitös: Naisasialiike eli ja neuvotteli autoritaarisen vallan varjossa Koreassa29.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Uusi väitöskirja tarkastelee feminismin historiaa Etelä-Koreassa erityisesti kylmän sodan aikana, autoritaaristen hallintojen alaisuudessa.
A2-maito ei ole aina paras vaihtoehto maitoherkille29.9.2025 09:37:32 EEST | Tiedote
Turun yliopiston elintarviketekniikan tuore tutkimus selvitti vatsaystävällisenä vaihtoehtona markkinoidun A2-maidon ja proteiinipilkotun laktoosittoman maidon vaikutuksia suoliston hyvinvointiin ja tulehdusarvoihin. Tutkimuksen mukaan laktoosi-intolerantikot sietivät proteiinipilkottua laktoositonta maitoa paremmin kuin A2-maitoa, ja laktoosia sietäville molemmat maidot sopivat yhtä hyvin.
Väitös: Alaraajojen painemittaus voi kertoa piilevästä sydän- ja verisuonitautiriskistä24.9.2025 10:18:37 EEST | Tiedote
Jo lievästi heikentynyt verenkierto alaraajoissa lisää kuolemanriskiä. Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus vahvistaa aikaisempaa tutkimusnäyttöä siitä, että yksinkertainen ja edullinen painemittaus voi auttaa tunnistamaan riskipotilaat ajoissa perusterveydenhuollossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme