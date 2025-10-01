Turun yliopisto

Mauno Koivisto -luennon keskiössä ilmastokriisi: ratkaisu edellyttää kansalaisten luottamusta

2.10.2025 09:00:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote

Jokavuotisen Mauno Koivisto -luennon teemana on ilmastonmuutos ja sen haasteet.

Luentosalin penkkirivejä.
Mauno Koivisto -luento järjestetään Turun yliopistolla PUB1-luentosalissa, joka on myös Mauno Koivisto -salina. Hanna Oksanen / Turun yliopisto

Miksi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja päästöjen vähentämisessä on onnistuttu huonommin kuin muiden ympäristöongelmien rajoittamisessa? Tähän kysymykseen syvennytään tämän vuoden Mauno Koivisto -luennolla Uppsalan yliopiston sosiologian professori Malcolm Fairbrotherin johdolla. 

Fairbrother on johtavia kansainvälisen ympäristöpolitiikan tutkijoita, joka on kartoittanut tutkimuksissaan ilmastopolitiikan onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimustulokset osoittavat, että tehokas ilmastopolitiikka edellyttää kansalaisten luottamusta toimenpiteiden tehokkuuteen. Lisäksi kriisin ratkaiseminen edellyttää eri toimijoiden välistä luottamusta ja yhteistyötä.

Tervetuloa mukaan Mauno Koivisto -luennolle tiistaina 7.10. klo 14.00. Luento järjestetään Turun yliopistolla Publicum-rakennuksen Mauno Koivisto -salissa osoitteessa Assistentinkatu 7, Turku. Kaikille avointa tilaisuutta voi seurata myös striimin välityksellä Zoomissa.

Luennon järjestää Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys r.y. Vuonna 1957 perustetun tieteellisen yhdistyksen yksi perustajajäsenistä oli presidentti Mauno Koivisto. Yhdistys on järjestänyt 1990-luvulta lähtien vuosittaisen, ajankohtaista yhteiskunnallista tai taloudellista aihetta käsittelevän Mauno Koivisto -luennon.

