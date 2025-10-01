Mauno Koivisto -luennon keskiössä ilmastokriisi: ratkaisu edellyttää kansalaisten luottamusta

A2-maito ei ole aina paras vaihtoehto maitoherkille 29.9.2025 09:37:32 EEST | Tiedote

Turun yliopiston elintarviketekniikan tuore tutkimus selvitti vatsaystävällisenä vaihtoehtona markkinoidun A2-maidon ja proteiinipilkotun laktoosittoman maidon vaikutuksia suoliston hyvinvointiin ja tulehdusarvoihin. Tutkimuksen mukaan laktoosi-intolerantikot sietivät proteiinipilkottua laktoositonta maitoa paremmin kuin A2-maitoa, ja laktoosia sietäville molemmat maidot sopivat yhtä hyvin.