Diakonissalaitos avaa Vantaalle kohtaamispaikan päihteitä käyttäville nuorille – tulossa myös tutkimus

Diakonissalaitos avaa tänään Vantaan Myyrmäkeen päihteitä käyttäville, alle 25-vuotiaille nuorille matalan kynnyksen kohtaamispaikka Katutason. Paikalle voi tulla viettämään aikaa ja tapaamaan muita nuoria ja työntekijöitä. Nuoret suunnittelevat toimintaa itse, mikä vahvistaa heidän arjen ja sosiaalisia taitojaan.

”Uudessa nuorten päihdetyössä ei ole valmista konseptia tai palvelua, jota nuorille tarjotaan, vaan toiminta rakennetaan kohtaamalla ja kuuntelemalla nuoria ja heidän tarpeitaan. Tällä tavoin haluamme vahvistaa nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyden tunnetta”, sanoo Katutason palveluyksikön johtaja Marika Puurtinen.

Katutason työntekijät auttavat nuoret oikeiden palveluiden ääreen

Katutaso-toiminnassa ammattilaiset kohtaavat nuoria päihteiden käyttäjiä ja varmistavat, että he saavat tarvitsemaansa tukea. Tavoitteena on, että nuoret löytävät tarvitsemiinsa palveluihin helpommin.

Katutaso-kohtaamispaikan lisäksi Diakonissalaitoksen työntekijät tekevät jalkautuvaa etsivää katutyötä Vantaan lisäksi Helsingissä.

”Meillä on 11 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista jalkautumassa ja auttamassa nuoria kadulla”, Puurtinen jatkaa. ”Pyrimme toiminnallamme ehkäisemään nuorten päihdekuolemia ja hälventämään päihteiden käyttäjien kohtaamaa stigmaa. Nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa päihteiden käytön riskien suhteen. Kuljemme nuoren rinnalla ja tuemme häntä arjen haasteissa.”

Tutkimustietoa nuorten päihdetyön vaikuttavuudesta

Toiminnasta tuotetaan myös tutkimustietoa. Tarkoituksena on tutkia päihdetyöhön osallistuvien alle 25-vuotiaiden nuorten terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä niiden mahdollisia muutoksia päihdetyöhön osallistumisen alussa ja sen jälkeen.

”Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa nuorten päihdetyön vaikuttavuudesta. Tietoa voidaan käyttää nuorten päihdetyön kehittämisessä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamisessa sekä nuorten päihdepalveluiden kehittämisessä”, sanoo tutkija Ulla-Kaarina Petäjä.





Diakonissalaitoksella on tehty pitkään työtä sekä nuorten että päihderiippuvuuksista kärsivien ihmisten kanssa. Myös etsivää ja jalkautuvaa päihdetyötä on kehitetty usean vuoden ajan.

