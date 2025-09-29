Diakonissalaitos avaa Vantaalle kohtaamispaikan päihteitä käyttäville nuorille – tulossa myös tutkimus
Diakonissalaitos avaa tänään Vantaan Myyrmäkeen kohtaamispaikan päihteitä käyttäville, alle 25-vuotiaille nuorille. Katutasossa nuori voi viettää aikaa vertaistensa kanssa sekä saada ammattilaisen apua päihdeongelmaan, tukea palveluihin pääsemiseen ja muihin mahdollisiin tarpeisiinsa. Katutason päivittäisestä toiminnasta päättävät nuoret itse. Samalla tehdään tutkimusta nuorten päihdetyön vaikuttavuudesta. Diakonissalaitos toimii nuorten päihdekuolemien vähentämiseksi ja päihteiden käyttäjien kohtaaman stigman lieventämiseksi.
Diakonissalaitos avaa tänään Vantaan Myyrmäkeen päihteitä käyttäville, alle 25-vuotiaille nuorille matalan kynnyksen kohtaamispaikka Katutason. Paikalle voi tulla viettämään aikaa ja tapaamaan muita nuoria ja työntekijöitä. Nuoret suunnittelevat toimintaa itse, mikä vahvistaa heidän arjen ja sosiaalisia taitojaan.
”Uudessa nuorten päihdetyössä ei ole valmista konseptia tai palvelua, jota nuorille tarjotaan, vaan toiminta rakennetaan kohtaamalla ja kuuntelemalla nuoria ja heidän tarpeitaan. Tällä tavoin haluamme vahvistaa nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyden tunnetta”, sanoo Katutason palveluyksikön johtaja Marika Puurtinen.
Katutason työntekijät auttavat nuoret oikeiden palveluiden ääreen
Katutaso-toiminnassa ammattilaiset kohtaavat nuoria päihteiden käyttäjiä ja varmistavat, että he saavat tarvitsemaansa tukea. Tavoitteena on, että nuoret löytävät tarvitsemiinsa palveluihin helpommin.
Katutaso-kohtaamispaikan lisäksi Diakonissalaitoksen työntekijät tekevät jalkautuvaa etsivää katutyötä Vantaan lisäksi Helsingissä.
”Meillä on 11 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista jalkautumassa ja auttamassa nuoria kadulla”, Puurtinen jatkaa. ”Pyrimme toiminnallamme ehkäisemään nuorten päihdekuolemia ja hälventämään päihteiden käyttäjien kohtaamaa stigmaa. Nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa päihteiden käytön riskien suhteen. Kuljemme nuoren rinnalla ja tuemme häntä arjen haasteissa.”
Tutkimustietoa nuorten päihdetyön vaikuttavuudesta
Toiminnasta tuotetaan myös tutkimustietoa. Tarkoituksena on tutkia päihdetyöhön osallistuvien alle 25-vuotiaiden nuorten terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä niiden mahdollisia muutoksia päihdetyöhön osallistumisen alussa ja sen jälkeen.
”Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa nuorten päihdetyön vaikuttavuudesta. Tietoa voidaan käyttää nuorten päihdetyön kehittämisessä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamisessa sekä nuorten päihdepalveluiden kehittämisessä”, sanoo tutkija Ulla-Kaarina Petäjä.
Diakonissalaitoksella on tehty pitkään työtä sekä nuorten että päihderiippuvuuksista kärsivien ihmisten kanssa. Myös etsivää ja jalkautuvaa päihdetyötä on kehitetty usean vuoden ajan.
Yhteyshenkilöt
Marika PuurtinenPalveluyksikön johtaja
Katutaso, Nuorten päihdetyö
Ulla-Kaarina PetäjäTutkija
Katutaso, nuorten päihdetyö
Laura LuotoViestinnän asiantuntija
Katutaso, nuorten päihdetyö
Diakonissalaitos on 155-vuotias säätiö, joka tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. Säätiö tarjoaa yhdessä siihen kuuluvan Rinnekodit-palveluliiketoiminnan kanssa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaiden arkea. Diakonissalaitos työllistää valtakunnallisesti 3200 henkilöä. Säätiö on yhteiskunnallinen yritys ja kannattava liiketoiminta on väline paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonissalaitos
Uusi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu tarjolla maksutonta keskusteluapua Turussa kaikille yli 16-vuotiaille29.9.2025 09:05:07 EEST | Tiedote
Diakonissalaitoksen Vamos Turku ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tarjoavat yhdessä maksutonta ja anonyymiä keskusteluapua kaikille yli 16-vuotiaille ilman diagnoosia, lähetettä tai ajanvarausta. Uusi palvelu vastaa alueen kasvavaan ja kiireelliseen tarpeeseen saada mielenterveystukea helposti ja nopeasti.
Tervetuloa uuden päihteitä käyttävien nuorten kohtaamispaikan Katutason avajaisiin Myyrmäkeen 1.10.25.9.2025 13:41:20 EEST | Kutsu
Diakonissalaitos avaa päihteitä käyttäville nuorille matalan kynnyksen kohtaamispaikan Katutason 1. lokakuuta. Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan paikkaan ja Diakonissalaitoksen työhön. Katutaso-toiminnalla pyritään vähentämään nuorten päihdeongelmia ja päihteitä käyttävien nuorten kohtaamaa stigmaa sekä vahvistamaan nuorten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.
Asunnottomien yön tutustumisretki: asunnottomuus lisääntyy ja päihdetilanne kaduilla raaistuu – mikä ratkaisuksi?12.9.2025 13:41:38 EEST | Kutsu
Asunnottomien määrä kääntyi vuonna 2024 nousuun ensi kertaa sitten vuoden 2012. Samaan aikaan päihdetilanne kaduilla on pahentunut ratkaisevasti. Tilanne on haastava, mutta ratkaisujakin on. Tervetuloa 16.10.2025 tutustumisretkelle näkemään ja kuulemaan, mitä on asunnottomien ja asunnottomuustyön arki tänä päivänä.
Ratkaisujen aika: Alfa-PVP pois kadulta ja hoitopolku kuntoon5.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Alfa-PVP:n käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti lyhyessä ajassa, ja tilanne aiheuttaa syystä pelkoa ja hämmennystä. Nyt on aika toimia. Alfa-PVP on saatava pois kadulta keinolla millä hyvänsä, ja päihderiippuvaisten henkilöiden hoitopolku sujuvoitettava sellaiseksi, että kadulta pääsee heti vieroitukseen ja vieroituksesta kuntoutukseen.
Viimeinen A-sisar on poissa – 1800-luvulla aloitettu sisarkotijärjestelmä päättyi lopullisesti4.9.2025 12:14:26 EEST | Tiedote
Diakonissalaitoksen viimeinen A-sisar, diakonissa Rauha Venetmäki kuoli 99-vuotiaana 22.8.2025. Hänen myötään päättyi Diakonissalaitoksella vuonna 1867 alkanut Sisarkodin aika. Sisarkoti oli alun perin kutsumukseen perustuva hengellinen yhteisö, jossa tärkeintä oli palvelu, ei palkka.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme