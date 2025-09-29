Diakonissalaitos

Diakonissalaitos avaa Vantaalle kohtaamispaikan päihteitä käyttäville nuorille – tulossa myös tutkimus

1.10.2025 14:00:00 EEST | Diakonissalaitos | Tiedote

Diakonissalaitos avaa tänään Vantaan Myyrmäkeen kohtaamispaikan päihteitä käyttäville, alle 25-vuotiaille nuorille. Katutasossa nuori voi viettää aikaa vertaistensa kanssa sekä saada ammattilaisen apua päihdeongelmaan, tukea palveluihin pääsemiseen ja muihin mahdollisiin tarpeisiinsa. Katutason päivittäisestä toiminnasta päättävät nuoret itse. Samalla tehdään tutkimusta nuorten päihdetyön vaikuttavuudesta. Diakonissalaitos toimii nuorten päihdekuolemien vähentämiseksi ja päihteiden käyttäjien kohtaaman stigman lieventämiseksi.

Kuvassa on kaksi nuorta, joista toinen istuu sähkökaapin päällä ja näyttää toiselle puhelimestaan jotain.
Katutasossa alle 25-vuotias päihteiden käyttäjä voi viettää aikaa muiden nuorten kanssa ja saada ammattilaisen tukea. Diakonissalaitos

Diakonissalaitos avaa tänään Vantaan Myyrmäkeen päihteitä käyttäville, alle 25-vuotiaille nuorille matalan kynnyksen kohtaamispaikka Katutason. Paikalle voi tulla viettämään aikaa ja tapaamaan muita nuoria ja työntekijöitä. Nuoret suunnittelevat toimintaa itse, mikä vahvistaa heidän arjen ja sosiaalisia taitojaan. 

”Uudessa nuorten päihdetyössä ei ole valmista konseptia tai palvelua, jota nuorille tarjotaan, vaan toiminta rakennetaan kohtaamalla ja kuuntelemalla nuoria ja heidän tarpeitaan. Tällä tavoin haluamme vahvistaa nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyden tunnetta”, sanoo Katutason palveluyksikön johtaja Marika Puurtinen.  

Katutason työntekijät auttavat nuoret oikeiden palveluiden ääreen 

Katutaso-toiminnassa ammattilaiset kohtaavat nuoria päihteiden käyttäjiä ja varmistavat, että he saavat tarvitsemaansa tukea. Tavoitteena on, että nuoret löytävät tarvitsemiinsa palveluihin helpommin. 

Katutaso-kohtaamispaikan lisäksi Diakonissalaitoksen työntekijät tekevät jalkautuvaa etsivää katutyötä Vantaan lisäksi Helsingissä.  

”Meillä on 11 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista jalkautumassa ja auttamassa nuoria kadulla”, Puurtinen jatkaa. ”Pyrimme toiminnallamme ehkäisemään nuorten päihdekuolemia ja hälventämään päihteiden käyttäjien kohtaamaa stigmaa. Nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa päihteiden käytön riskien suhteen. Kuljemme nuoren rinnalla ja tuemme häntä arjen haasteissa.” 

Tutkimustietoa nuorten päihdetyön vaikuttavuudesta 

Toiminnasta tuotetaan myös tutkimustietoa. Tarkoituksena on tutkia päihdetyöhön osallistuvien alle 25-vuotiaiden nuorten terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä niiden mahdollisia muutoksia päihdetyöhön osallistumisen alussa ja sen jälkeen. 

”Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa nuorten päihdetyön vaikuttavuudesta. Tietoa voidaan käyttää nuorten päihdetyön kehittämisessä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamisessa sekä nuorten päihdepalveluiden kehittämisessä”, sanoo tutkija Ulla-Kaarina Petäjä.  


Diakonissalaitoksella on tehty pitkään työtä sekä nuorten että päihderiippuvuuksista kärsivien ihmisten kanssa. Myös etsivää ja jalkautuvaa päihdetyötä on kehitetty usean vuoden ajan.
 

Yhteyshenkilöt

Diakonissalaitos on 155-vuotias säätiö, joka tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. Säätiö tarjoaa yhdessä siihen kuuluvan Rinnekodit-palveluliiketoiminnan kanssa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaiden arkea. Diakonissalaitos työllistää valtakunnallisesti 3200 henkilöä. Säätiö on yhteiskunnallinen yritys ja kannattava liiketoiminta on väline paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen.

