Aviopari erehdytti työnantajaa maksamaan kausityöntekijöiden palkat omille tileilleen – käräjäoikeus hylkäsi syytteet petoksesta, mutta tuomitsi työnantajan päiväsakkoihin

Syyttäjän mukaan ainakin neljä vietnamilaista kausityöntekijää saivat töitä suomalaiselta omenatarhalta avioparin avustuksella. Avioparin toinen osapuoli keräsi työntekijöiden verokortit ja tilinumerot, mutta toimitti työnantajalle omat tilinumeronsa työntekijöiden tilien sijaan. Syytteen mukaan työnantaja maksoi palkat avioparin tileille, ja aviopari maksoi työntekijöille vain osan heille kuuluneista palkoista. Lisäksi avioparin toinen osapuoli sai työntekijät uskomaan, että heidän palkkansa tai työtuntinsa olivat todellisuutta pienemmät. Näin aviopari erehdytti sekä työntekijöitä että työnantajaa, ja ohjasi työntekijöille kuuluneet palkat omille tileilleen.

Kirjallisten todisteiden mukaan ainakin kolmella kausityöntekijällä oli omat suomalaiset pankkitilit. Käräjäoikeus piti sitä jo lähtökohtaisesti poikkeuksellisena, että asianomistajien palkat maksettiin avioparin tileille. Työntekijät kuljetettiin päivittäin noin sadan kilometrin päähän Turusta omenatarhalle, ja osapuolet sopivat, että he maksavat avioparille kymmenen euroa päivässä matkakuluina. Käräjäoikeus piti uskottavana, että tällaisesta korvauksesta oli sovittu.

Käräjäoikeus katsoi, että kausityöntekijät kuljetettiin omenatarhalle avioparin kyydillä, ja matkasta oli sovittu kymmenen euron päivittäinen korvaus työntekijää kohden. Ottaen huomioon, että omenatarha oli sijainnut noin sadan kilometrin päässä Turusta, käräjäoikeus piti varsin uskottavana, että asianomistajat ja muut kausityöntekijät olivat sopineet avioparin kanssa jonkinlaisesta korvauksesta matkakuluihin liittyen. Oikeus piti epätodennäköisenä, että aviopari olisi kuljettanut työntekijöitä päivittäin täysin korvauksetta. Matkakulujen maksutapa jäi kuitenkin epäselväksi: ei voitu varmuudella todeta, oliko korvaus vähennetty suoraan palkasta vai maksettu käteisenä palkoista nostetuilla rahoilla. Todistelu oli tältä osin ristiriitaista.

Järjestely palkkojen maksamisesta avioparin pankkitilille viittasi hyötymis- ja erehdyttämistarkoitukseen

Käräjäoikeus katsoi, että petossyytteen osalta keskeinen kysymys oli, pidättikö aviopari kausityöntekijöiden palkoista enemmän kuin sovitut kymmenen euron päivittäiset matkakulut. Lisäksi arvioitiin, oliko matkakulut vähennetty suoraan palkasta ennen maksua vai maksettu käteisenä palkoista nostetuilla rahoilla. Käräjäoikeus katsoi, että sinänsä järjestely palkkojen maksamisesta avioparin tileille viittasi jonkinlaiseen hyötymis- ja erehdyttämistarkoitukseen, koska ainakin kolmella asianomistajista oli suomalaiset pankkitilit.

Aviopari ja kausityöntekijät kertoivat yhtenevästi, että työntekijät maksoivat avioparille korvausta kuljetuksesta omenatarhalle. Vaikka korvaus oli avioparille edullinen, se ei ollut työntekijöiden näkökulmasta kohtuuton, kun huomioidaan vaihtoehtoiset matkakustannukset, kuten julkinen liikenne. Koska todistelu oli ristiriitaista, käräjäoikeus piti mahdollisena, että avioparin tileille jääneet rahat olivat ainakin osittain työntekijöiltä perittyjä matkakuluja. Rahojen tarkkaa alkuperää ei kuitenkaan voitu varmuudella selvittää.

Käräjäoikeus totesi, että avioparin tileille jääneet rahat saattoivat olla joko sovittuja matkakulujen korvauksia tai muuta, mahdollisesti oikeudetonta taloudellista hyötyä. Käräjäoikeuden mukaan avioparin kertomuksiin liittyi epäuskottavia piirteitä, mutta heidän kertomustensa epäuskottavien piirteiden perusteella ei voitu tehdä johtopäätöksiä sovittujen matkakulujen maksamisesta eikä etenkään matkakulujen tarkasta määrästä. Koska näyttö oli ristiriitaista, ei voitu varmuudella todeta, mistä rahat olivat peräisin. Avioparin kertomuksissa oli epäuskottavia piirteitä, mutta niiden perusteella ei voitu tehdä luotettavia johtopäätöksiä matkakulujen maksamisesta tai niiden tarkasta määrästä. Koska tilanne oli epäselvä, arvioitiin asia vastaajien eduksi, sillä näyttämättä jäi, että aviopari olisi hankkineet itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä ja syyte petoksesta hylättiin.

Myös työnantajana toiminutta omenatarhan toimitusjohtajaa syytettiin

Syyttäjä nosti omenatarhan toimitusjohtajaa vastaan syytteen työsopimuslakirikkomuksesta, koska hän ei ollut antanut kausityöntekijöille kirjallista selvitystä työnteon keskeisistä ehdoista. Käräjäoikeus totesi, että tämä velvollisuus oli jäänyt täyttämättä, vaikka työnantaja oli todennäköisesti ollut asiasta tietämätön. Lisäksi työnantajaa syytettiin työaikasuojelurikoksesta, koska hän ei ollut pitänyt työaikakirjanpitoa. Työnantaja kertoi luottaneensa aiemman omistajan käytäntöihin, mutta oikeus totesi, että vastuu kirjanpidosta kuuluu työnantajalle. Työnantaja tuomittiin 15 päiväsakkoon.

Työnantajan tulee olla tarkkana välikäsiä käytettäessä

”Tässä tapauksessa avioparin toinen osapuoli oli ainakin jossain määrin perehdyttänyt vietnamilaiset kausityöntekijät, ja hän oli toiminut jonkinlaisena välikätenä kausityöntekijöiden ja työnantajan välillä. Työnantajan tulee silti tunnistaa omat vastuunsa, kuten tässä tapauksessa tunnistaa lain asettamat työnantajan velvollisuudet, esimerkiksi antaa työntekijöille työnteon keskeiset ehdot ja pitää työaikakirjanpitoa”, katsoo Varsinais-Suomen käräjäoikeus perusteluissaan.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomio 30.9.2025. Asianumero R 23/4043, ei lainvoimainen.