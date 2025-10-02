Yritysjohtaja Mårten Mickos tarjoaa uutuuskirjassaan Kasvun kaava teesit kohti kukoistusta
Suomen menestyneimpiin yritysjohtajiin lukeutuva Mårten Mickos jakaa uutuuskirjassaan Kasvun kaava oppimaansa ja esittää kaavan, jolla Suomi voi olla maailman edistynein pieni maa. Pitää vain ottaa ensimmäinen askel. Ja sitten toinen.
Maamme taloudellinen menestys riippuu rohkeudesta tuoda markkinoille jotakin uutta. Mårten Mickosin johtama startup-yritys MySQL onnistui 2000-luvun alussa valloittamaan maailman suomalaisella tietokannalla, jota ilman esimerkiksi Google ja Facebook eivät olisi toimineet.
Kun yritys myytiin miljardilla dollarilla, MySQL:stä tuli Kalifornian Piilaaksossa käsite ja Mickosista julkkis. Tarinasta ei puutu vauhtia ja väriä, kun Mickos kertoo avoimesti ystävyydestä, rohkeista ideoista, sinnikkyydestä sekä uskomattomasta suurmenestyksestä, joka ei syntynyt ilman uhrauksia.
“Ennen kuin voimme puhua Suomen kasvusta, meidän on puhuttava yksilön kasvusta. Sinun kasvustasi. Minun kasvustani. Kun tämä kunnianhimo viedään laajemmalle, syntyy kasvua, joka kantaa koko kansakuntaa", Mickos toteaa.
Elinkeinoelämämme heikkoudet ovat vakavampia ja vahvuudet parempia kuin Suomessa halutaan myöntää. Mutta puutteet voi korjata ja mahdollisuuksiin investoida.
“Haluan kirjallani kannustaa ihmisiä yrittämään ja rakentamaan Suomen nousua."
Mårten Mickos (s.1962) on Kalifornian Piilaaksossa toimiva suomalainen ohjelmistoalan yritysjohtaja ja hallitusammattilainen. Mickos saavutti maailmanlaajuista mainetta työskennellessään toimitusjohtajana tietokantayritys MySQL AB:ssa, joka myytiin Sun Microsystemsille miljardilla dollarilla.
"Vangitseva kasvutarina täynnä verrattomia kertomuksia kulissien takaa." - Risto Siilasmaa
"Suomi tarvitsee tätä kirjaa." - Mika Ihamuotila
Kasvun kaava ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Tuukka Haapaniemen lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 23.10.
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
