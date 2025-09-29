Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Ideoi ehdotuksia OmaStadissa sunnuntaihin 5. lokakuuta saakka

1.10.2025

Helsinkiläisillä on monta tapaa vaikuttaa kaupungin yhteisiin asioihin, kuten esimerkiksi OmaStadi. Uusia ehdotuksia voi esittää 5. lokakuuta saakka 10 miljoonan euron käytöstä asukkaiden toiveiden mukaisesti.

Rehevien kukkaistutusten takaa kaartaa reipas pyöräilijä.
OmaStadin avulla on saatu monia asukkaiden ehdottamia uudistuksia Helsinkiin. Kuva: Beatrice Boucht, Helsingin kaupunki.

Helsinkiläinen voi ehdottaa OmaStadin verkkosivuilla ja kaupungin järjestämissä tapahtumissa

Erityisen tervetulleita ovat sellaiset ehdotukset, joissa päästään kohentamaan ja kunnostamaan jo olemassa olevia asioita sekä vahvistetaan toimintaa ja tapahtumallisuutta kaupungissa.

– Tänään vietetään kansalaisvaikuttamisen päivää. Helsinkiläisillä on monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa kotikaupungin kehittämiseen. Tällä hetkellä meneillään oleva OmaStadi on osoitus siitä, että kaupunki tarjoaa aitoja vaikuttamisen mahdollisuuksia, kertoo OmaStadista vastaava kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

Tänään on tarjolla useampia tapahtumia. Esimerkiksi stadiluotsi Laura Päiväpuron järjestämä viittomakielinen OmaStadin legotyöpaja Pitäjänmäen kirjastossa, jossa on viittomakielen tulkkaus. Kaupungin yhteisötaloilla järjetetään työpajoja.

Helsinkiläiset ehdottavat ideoita tiuhaan tahtiin

Tutustu jo tehtyihin ehdotuksiin.

Tukea ehdotusten tekemiseen saa kirjastoissa, nuorisotaloissa, yhteisötaloissa ja palvelukeskuksissa. Kaupunki järjestää useita tapahtumia, joissa yhdessä alueen asukkaiden kanssa ideoidaan ehdotuksia. Ehdotuksia voivat sivustolle jättää 13 vuotta täyttäneet, mutta erilaisten ehdotusten ideointiin voivat osallistua kaikki kaupunkilaiset.

Helsinkiin onkin OmaStadin avulla saatu monenlaisia muun muassa luonnossa viihtymiseen, ulkoiluun, kuntoiluun, merellisyyteen ja puistoihin liittyviä uudistuksia, jotka ilahduttavat asukkaita.

Parhaat ideat syntyvät meistä!

Kaupunki arvioi ja laatii kustannusarviot kaikille määräaikaan mennessä saapuneille ehdotuksille. Äänestäminen tapahtuu ensi keväänä. Sen jälkeen äänestyksessä menestyneet ehdotukset kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa toteutuskelpoisiksi. Ehdotusten toteuttaminen alkaa ensi syksynä.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Sen kolmen kierroksen aikana helsinkiläiset ovat ehdottaneet ja äänestäneet, miten kaupunki käyttää 22 miljoonaa euroa. Tähän mennessä 164 toteutunutta hanketta ovat tehneet Helsingistä asukkailleen paremman ja viihtyisämmän.

Tutustu OmaStadin tarinaan.

OmaStadin uutisia on julkaistu Hel.fi-sivustolla ruotsiksi ja englanniksi.

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunginkanslia:

Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 3362281, kirsi.verkka@hel.fi

Johanna Stadius, osallisuuspäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 1834931, johanna.stadius@hel.fi

Tietoja julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

