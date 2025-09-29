Ideoi ehdotuksia OmaStadissa sunnuntaihin 5. lokakuuta saakka
Helsinkiläisillä on monta tapaa vaikuttaa kaupungin yhteisiin asioihin, kuten esimerkiksi OmaStadi. Uusia ehdotuksia voi esittää 5. lokakuuta saakka 10 miljoonan euron käytöstä asukkaiden toiveiden mukaisesti.
Helsinkiläinen voi ehdottaa OmaStadin verkkosivuilla ja kaupungin järjestämissä tapahtumissa.
Erityisen tervetulleita ovat sellaiset ehdotukset, joissa päästään kohentamaan ja kunnostamaan jo olemassa olevia asioita sekä vahvistetaan toimintaa ja tapahtumallisuutta kaupungissa.
– Tänään vietetään kansalaisvaikuttamisen päivää. Helsinkiläisillä on monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa kotikaupungin kehittämiseen. Tällä hetkellä meneillään oleva OmaStadi on osoitus siitä, että kaupunki tarjoaa aitoja vaikuttamisen mahdollisuuksia, kertoo OmaStadista vastaava kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.
Tänään on tarjolla useampia tapahtumia. Esimerkiksi stadiluotsi Laura Päiväpuron järjestämä viittomakielinen OmaStadin legotyöpaja Pitäjänmäen kirjastossa, jossa on viittomakielen tulkkaus. Kaupungin yhteisötaloilla järjetetään työpajoja.
Helsinkiläiset ehdottavat ideoita tiuhaan tahtiin
Tutustu jo tehtyihin ehdotuksiin.
Tukea ehdotusten tekemiseen saa kirjastoissa, nuorisotaloissa, yhteisötaloissa ja palvelukeskuksissa. Kaupunki järjestää useita tapahtumia, joissa yhdessä alueen asukkaiden kanssa ideoidaan ehdotuksia. Ehdotuksia voivat sivustolle jättää 13 vuotta täyttäneet, mutta erilaisten ehdotusten ideointiin voivat osallistua kaikki kaupunkilaiset.
Helsinkiin onkin OmaStadin avulla saatu monenlaisia muun muassa luonnossa viihtymiseen, ulkoiluun, kuntoiluun, merellisyyteen ja puistoihin liittyviä uudistuksia, jotka ilahduttavat asukkaita.
Parhaat ideat syntyvät meistä!
Kaupunki arvioi ja laatii kustannusarviot kaikille määräaikaan mennessä saapuneille ehdotuksille. Äänestäminen tapahtuu ensi keväänä. Sen jälkeen äänestyksessä menestyneet ehdotukset kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa toteutuskelpoisiksi. Ehdotusten toteuttaminen alkaa ensi syksynä.
OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Sen kolmen kierroksen aikana helsinkiläiset ovat ehdottaneet ja äänestäneet, miten kaupunki käyttää 22 miljoonaa euroa. Tähän mennessä 164 toteutunutta hanketta ovat tehneet Helsingistä asukkailleen paremman ja viihtyisämmän.
Tutustu OmaStadin tarinaan.
OmaStadin uutisia on julkaistu Hel.fi-sivustolla ruotsiksi ja englanniksi.
