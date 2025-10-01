Kela jatkaa tallenteiden tulkkausta väliaikaisesti – muutoksenhakulautakunnan ratkaisu ei muuta nykykäytäntöä
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ratkaisi, että videotallenteiden tulkkaus ei kuulu Kelan tulkkauspalveluun. Kela järjestää kuitenkin toistaiseksi tallenteiden tulkkausta esimerkiksi elokuviin tai podcasteihin, jos asiakas tarvitsee sitä vammansa takia. Tulkkaus perustuu joulukuussa 2024 annettuun väliaikaiseen ohjeistukseen. Kela odottaa edelleen muita ratkaisuja, ja voi niiden perusteella muuttaa ohjeitaan.
Tiivistelmä tiedotteesta
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ratkaisi, että videotallenteiden tulkkaus ei kuulu Kelan tulkkauspalveluun.
- Kela järjestää kuitenkin toistaiseksi tulkkausta esimerkiksi elokuviin tai podcasteihin, jos asiakas tarvitsee sitä vammansa vuoksi.
- Kela odottaa vielä lisää päätöksiä ja voi niiden perusteella muuttaa ohjeitaan.
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta antoi kesäkuussa ratkaisun tapauksessa, jossa vammaisten tulkkauspalvelun asiakas oli valittanut Kelan päätöksestä. Kela ei ollut järjestänyt tulkkausta kuulonäkövammaiselle asiakkaalle videotallenteen ja suoran videolähetyksen seuraamiseen. Lautakunta hylkäsi valituksen ja totesi, että Kelan ratkaisu on tulkkauspalvelulain mukainen. Päätös on lainvoimainen, sillä asiakas ei valittanut siitä vakuutusoikeuteen.
Lautakunta totesi, että ääni- ja videotallenteiden tulkkaaminen ei kuulu Kelan tulkkauspalvelun järjestämisvelvollisuuden piiriin. Tulkkauspalvelua voidaan myöntää pääasiassa vain vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa. Tulkattaviin tilanteisiin täytyy siis liittyä aina hakijan ja tulkin lisäksi kolmas osapuoli. Lisäksi lautakunta viittaa ratkaisussaan tulkkauspalvelulakia koskevaan hallituksen esitykseen, jossa todetaan, että tulkkauspalveluun kuuluu vuorovaikutustilanteiden lisäksi myös pienimuotoisen kirjallisen lähdetekstin, kuten lomakkeiden tai sanomalehtiartikkeleiden tulkkaus.
Tallenteiden tulkkaus jatkuu toistaiseksi väliaikaisen ohjeen mukaisesti
Vaikka tallenteiden tulkkaus ei kuulu lain mukaiseen järjestämisvelvollisuuteen, Kela järjestää toistaiseksi esimerkiksi podcastien, elokuvien ja muiden kuva- ja äänilähetyksien tulkkausta yhdenvertaisuuslain mukaisena kohtuullisena mukautuksena*. Käytäntö perustuu joulukuussa 2024 annettuun väliaikaiseen ohjeeseen, joka on edelleen voimassa.
Tämä koskee myös tilanteita, joissa asiakkaalla ei ole vuorovaikutusta toisen henkilön kanssa, mutta hän tarvitsee tulkkausta vammansa vuoksi. Tulkkauspalvelun asiakas voi esimerkiksi kuulovammansa takia tilata tulkin tulkkaamaan podcast-tallennetta tilanteessa, jossa ei ole vuorovaikutusta toisen henkilön kanssa, jos tallenne ei ole asiakkaalle saavutettava ilman tulkkausta
Kela seuraa edelleen muutoksenhakuasteiden ratkaisuja ja arvioi niiden perusteella, onko ohjeistusta tallenteiden tulkkauksesta tarpeen päivittää.
Viranomaisen on tehtävä kohtuullisia mukautuksia vammaiselle henkilölle. Mukautuksilla turvataan vammaisen ihmisen yhdenvertaisuutta yksittäisissä tilanteissa. Mukautuksia ovat esimerkiksi työpisteen muokkaaminen, apuvälineiden järjestäminen tai erilaisten työmenetelmien tai tietoteknisten järjestelyiden käyttöön ottaminen. Kohtuulliset mukautukset perustuvat Suomen lainsäädäntöön, erityisesti yhdenvertaisuuslakiin. Lue lisää kohtuullisesta mukautuksesta yhdenvertaisuusvaltuutetun nettisivuilta.
Tiedote: Kela muuttaa väliaikaisesti vammaisten tulkkauspalvelun ohjetta tallenteiden tulkkauksesta
Yhteyshenkilöt
Seija PeltomäkietuuspäällikköKelaPuh:020 635 8832seija.peltomaki@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
