Jyväskylän yliopiston uudet ympäristötieteen alan työelämäprofessorit tuovat asiantuntijuutta kestävän tulevaisuuden rakentamiseen
Syyskuun alussa nimitetyt työelämäprofessorit vahvistavat Jyväskylän yliopiston ympäristötieteen ja planetaarisen hyvinvoinnin osaamista. Saara Vauramon ja Kaisa Mustajärven tavoitteena on ympäristö- ja luontovaikutusten arvioinnin kehittäminen yhdistämällä tutkimus, käytännön soveltaminen ja koulutus. Pyrkimyksenä on myös laajentaa opiskelijoiden ymmärrystä työelämän mahdollisuuksista ja siitä, miten oma osaaminen voi kytkeytyä erilaisiin urapolkuihin.
Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteen laitoksen uudet työelämäprofessorit Saara Vauramo ja Kaisa Mustajärvi vahvistavat matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan, bio- ja ympäristötieteiden laitoksen sekä resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin yhteiskunnallista vaikuttavuutta ympäristötieteen ja planetaarisen hyvinvoinnin aloilla. Työelämäprofessorit tuovat asiantuntijuutta resurssiviisaan, ilmasto- ja luontokestävän tulevaisuuden rakentamiseen, jossa ihmisen ja luonnon tarpeet sovitetaan yhteen pitkällä aikavälillä. Lisäksi he edistävät tiedon soveltamista käytäntöön, tukevat organisaatioita ja yrityksiä kestävyyshaasteissa sekä vahvistavat koulutuksen ja tutkimuksen roolia yhteiskunnallisen muutoksen mahdollistajina.
- Uudet työelämäprofessorit tuovat mukanaan vahvaa asiantuntemusta erityisesti kaupunkiorganisaatioiden ja konsulttityön näkökulmasta. He osallistuvat opetukseen, tutkimusyhteistyöhön, strategiseen suunnitteluun sekä jatkuvan oppimisen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Heidän panoksensa tukee monitieteistä yhteistyötä ja vahvistaa yliopiston roolia kestävän yhteiskunnan rakentajana, iloitsee bio- ja ympäristötieteiden laitoksen johtaja Leena Lindström Jyväskylän yliopistolta.
Saara Vauramo rakentaa siltoja tieteen ja työelämän välillä
Työelämäprofessori Saara Vauramo on koulutukseltaan ympäristöekologi. Hän valmistui filosofian maisteriksi ja filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta. Hän on opinnoissaan keskittynyt maaperäekologiaan ja erityisesti kaupunkiympäristöjen ekologiaan.
Nyt hän toimii Rambollilla luontoyksikön päällikkönä tarjoten yrityksille ja kunnille ympäristövaikutusten arviointeja, ja erilaisia luontoselvityksiä sekä tukea luontostrategioiden laatimiseen. Ennen konsulttityötään hän oli pitkään töissä Lahden kaupungilla ympäristöasiantuntijana ja ympäristöjohtajana. Käytännössä Vauramo oli vaikuttamassa mm. Lahden kaupungin ilmastotavoitteiden toteuttamiseen tukemalla kaupunkikonsernin eri toimijoiden työtä. Nykyisessä päätyössään ympäristöalan konsulttina Vauramon on mahdollista keskittyä luontovaikutusten ymmärtämiseen ja parempien suunnitteluratkaisujen löytämiseen.
- Olen innoissani työelämäprofessorin tehtävästä. Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden palata omille juurilleni luonnontieteen pariin ja yhdistää tutkimuksellisen ajattelun käytäntö työelämän tarpeisiin. Haluan tuoda tieteellisen osaamisen lähemmäs yrityksiä sekä auttaa opiskelijoita soveltamaan tieteellistä tietoa konkreettisesti erilaisiin hankkeisiin. Tavoitteeni on kehittää uusia luontoarvoja huomioivia suunnitteluratkaisuja erityisesti maankäytöllisesti vaativissa hankkeissa ja rakentaa siltoja akateemisen maailman ja työelämän välillä, iloitsee työelämäprofessori Saara Vauramo Jyväskylän yliopistosta.
Luontovaikutukset näkyväksi
Tampereen kaupungin kehityspäällikkö Kaisa Mustajärvi on Jyväskylän yliopiston omia kasvatteja. Hän opiskeli ekologiaa ja ympäristönhoitoa ja teki myös väitöskirjan Jyväskylän yliopistossa, evoluutioekologian tutkijakoulussa, biodiversiteettitutkimusohjelmassa. Nyt hän on kehityspäällikkö Tampereen kaupungilla Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikössä. Hän tekee vaikuttavaa työtä ekologisen kestävyyden suuntaan, jossa hän ohjaa, sitouttaa ja tukee omalla asiantuntijatyöllään kaupunkiorganisaation yksiköitä, liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä toimimaan kaupungin ympäristö- ja ilmastopolitiikan ja kestävän kehityksen sitoumusten mukaisesti. Ennen nykyistä tehtävää hän oli töissä Rambollilla luontopalveluissa kehittämässä Rambollin biodiversiteettipalvelutarjontaa sekä auttamaan yrityksiä arvioimaan niiden vaikutuksia luontoon ja kehittämään biodiversiteettitoimintasuunnitelmia osana niiden kestävän kehityksen työtä.
- Työelämäprofessuurini keskiössä on sekä luontojalanjälkilaskenta että paikalliset luontovaikutukset erityisesti kaupunkien näkökulmasta. Tavoitteenani on auttaa jalostamaan luontojalanjälkilaskentaa entistä vaikuttavammaksi työkaluksi ja kehittämään uusia keinoja paikallisten vaikutusten seuraamiseksi. Haluan tutkia ja edistää toimintatapoja, joiden avulla organisaatiot ja yritykset voivat arvioida paremmin vaikutuksiaan luontoon ja ymmärtää myös toimiensa vaikuttavuutta osana kestävän kehityksen työtään. Yhteistyössä JYU.Wisdomin kanssa tarkoitus on myös tuottaa koulutusmateriaalia, joka tukee sekä opiskelijoiden että jo työelämässä olevien osaamista, kertoo työelämäprofessori Kaisa Mustajärvi Jyväskylän yliopistosta.
Tutkimusta tehdään tarpeeseen
Molemmat työelämäprofessorit painottavat, että tutkimuksen tarkoitus on vastata todellisiin kysymyksiin ja haasteisiin. Se tuottaa tietoa, joka palvelee yhteiskuntaa, työelämää ja tulevaisuuden kehitystä.
- Kun tutkimus kytkeytyy käytännön tarpeisiin, sillä on mahdollisuus vaikuttaa, uudistaa ja luoda ratkaisuja, jotka todella merkitsevät. Se on yhteensovittamista, vuorovaikuttamista ja palapelin rakentamista. Hyvää tutkimusta tarvitaan, jotta sitä voidaan soveltavaa aitojen asiakkaisen tarpeeseen, täsmentää Mustajärvi.
Biologian opiskelu avaa ovia työelämään
Vauramolle ja Mustajärvelle on tärkeää tehdä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa, sillä biologian ja ympäristötieteiden opiskelijoilla on valtavasti uudenlaista potentiaalia työelämässä. He haluavat avartaa opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia tarjoten tietoa ja näkökulmia siitä, millaisia mahdollisuuksia työelämä voi tarjota heidän osaamiselleen, ja minkälaisia taitoja kannattaa kehittää jo opiskeluaikana.
- Näytämme eri esimerkkien muodossa opiskelijoille, että oma ala voi johtaa monenlaisiin urapolkuihin ja että osaamista voi soveltaa laajasti eri konteksteissa. Kun opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän taitonsa ja kiinnostuksen kohteensa ovat, voivat he tehdä rohkeampia ja tietoisempia valintoja tulevaisuutensa suhteen, täsmentää Vauramo.
Jyväskylästä valmistuneet biologit ovat arvostettuja asiantuntijoita
Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta valmistuneita arvostetaan laajasti. Heillä on laaja-alainen osaaminen, jota voi soveltaa monenlaisissa tehtävissä niin ympäristöalalla kuin terveydenhuollossa, tutkimuksessa, viestinnässä tai asiantuntijatehtävien parissa. Työelämäprofessorit painottavat, että työelämässä tarvitaan monipuolisia taitoja niin analyyttistä ajattelua, viestintäosaamista, yhteistyökykyä ja kykyä soveltaa tietoa käytäntöön. Erityisesti molemmat pitävät arvossaan lajintunnistuskursseja, joita Jyväskylässä opetetaan.
- Opiskelijan ei tarvitse tietää heti, mihin päätyy. Tärkeintä on opiskella sitä, mikä kiinnostaa, ja uskaltaa soveltaa taitojaan monipuolisesti. Rakkaus lajiin ja substanssiosaaminen ovat vahvuuksia, joita ei tarvitse hävetä. Ne voivat olla juuri se tekijä, joka erottaa osaajan joukosta, painottaa Mustajärvi.
Työelämäprofessoriksi voidaan nimittää henkilö, jolla on merkittävää ammatillista osaamista johtavan tason tehtävistä korkeakoulumaailman ulkopuolelta, ja jonka osaamisesta voidaan katsoa olevan erityistä hyötyä yliopiston opetus- ja tutkimustoiminnalle. Jyväskylän yliopistolla myös työelämäprofessorit käyvät läpi pätevyyden arviointiprosessin.
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä.
