ELY-keskukset

Destia jatkaa maanteiden hoitourakoitsijana Puolangan urakka-alueella (Kainuu)

1.10.2025 11:47:11 EEST | ELY-keskukset | Tiedote

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut maanteiden hoitourakan Puolangan urakka-alueelle. Urakoitsijana jatkaa Destia Oy, ja uusi viisivuotinen sopimuskausi alkaa lokakuun alussa.

Keltainen lumiaura auraa lumista tietä.

ELY-keskuksen toimialueella maanteitä hoidetaan yhteensä 11 hoitourakassa. Hoitotoimenpiteillä varmistetaan teiden päivittäinen liikennöitävyys ja turvallinen liikkuminen.

Talvikausi on parhaillaan käynnistymässä. Talvella maanteiden kunnossapitoon kuuluu muun muassa liukkauden torjunta, lumen auraus, tienpintojen tasaaminen sekä lumivallien poistaminen. Maanteiden talvihoitoluokka määrittää, missä kunnossa teiden tulee olla ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet on aloitettava. Yleisesti ottaen vilkkaat tiet hoidetaan nopeammin kuin vähäliikenteiset.

Ajankohtaista tietoa maanteiden hoidosta:

Seuraa alueesi urakoitsijoita somessa:

Avainsanat

maantietkunnossapitourakkapuolanka

Yhteyshenkilöt

Kari Parikka, yksikön päällikkö, kunnossapito, puh. 0295 037 247
Joona Peltoniemi, kunnossapitovastaava, puh. 0295 026 753

Kuvat

Hoitourakoitsijat 1.10.2025 kartalla.
Hoitourakoitsijat 1.10.2025.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset

Pielisjoen Laurinvirran sähkökoekalastus osoitti uhanalaisen järvilohen luonnollisen lisääntymisen onnistuneen erinomaisesti29.9.2025 12:39:39 EEST | Tiedote

Pielisjoen Laurinvirrassa on tänä vuonna erinomaiset uhanlaisen järvilohen poikastiheydet. Laurinvirta on Kuurnan voimalaitoksen ohijuoksutusuoma, johon rakennettiin vuonna 2019 järvilohen ja -taimenen luontaista poikastuotantoa tukeva alue. Laurinvirran soveltuvuutta uhanalaisten lohikalojen kutuun ja poikasten elinympäristöksi on seurattu vuosittain.

Spridningen av gips på åkrarna fortsätter, men det lönar sig för jordbrukaren att avtala om höstens sista spridningar nu25.9.2025 09:33:10 EEST | Pressmeddelande

Tjänsten med gratis spridning av gips på jordbrukarnas åkrar kommer att fortsätta med stöd av staten. GIPS-projektet påminner ändå nu, att det gäller att komma överens med entreprenören om höstens spridningar så snart som möjligt. Jordbrukarna har också i år deltagit i gipsbehandlingen av åkrar i berömlig utsträckning. Tack vare gipset har utsläpp av 110 ton fosfor från åkrarna i kustvattnen avvärjts.

Kipsin levitys pelloille jatkuu, mutta viljelijän kannattaa sopia syksyn viimeisistä levityksistä nyt25.9.2025 09:33:10 EEST | Tiedote

Maanviljelijöille maksuttoman kipsin peltolevitys tulee jatkumaan valtion tuella. KIPSI-hanke kuitenkin muistuttaa, että tämän syksyn levityksistä tulee sopia urakoitsijan kanssa mahdollisimman pian. Maanviljelijät ovat osallistuneet kiitettävästi peltojen kipsikäsittelyyn kuluvanakin vuonna. Kipsin avulla on estetty 110 fosforitonnin joutuminen pelloilta rannikkovesiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye