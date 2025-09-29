Destia jatkaa maanteiden hoitourakoitsijana Puolangan urakka-alueella (Kainuu)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut maanteiden hoitourakan Puolangan urakka-alueelle. Urakoitsijana jatkaa Destia Oy, ja uusi viisivuotinen sopimuskausi alkaa lokakuun alussa.
ELY-keskuksen toimialueella maanteitä hoidetaan yhteensä 11 hoitourakassa. Hoitotoimenpiteillä varmistetaan teiden päivittäinen liikennöitävyys ja turvallinen liikkuminen.
Talvikausi on parhaillaan käynnistymässä. Talvella maanteiden kunnossapitoon kuuluu muun muassa liukkauden torjunta, lumen auraus, tienpintojen tasaaminen sekä lumivallien poistaminen. Maanteiden talvihoitoluokka määrittää, missä kunnossa teiden tulee olla ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet on aloitettava. Yleisesti ottaen vilkkaat tiet hoidetaan nopeammin kuin vähäliikenteiset.
