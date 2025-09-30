Maiseman arvoa vaalimassa – Siuroon suunnitteilla maakunnallinen maisemanhoitoalue

Pyhäjärven-Kuloveden-Nokianvirran alueelle Nokian Siuroon suunnitellaan uutta, maakunnallisesti arvokasta maisemanhoitoaluetta. Alueella sijaitseva Pyhäjärven-Nokianvirran-Kuloveden kulttuurimaisema on jo maakunnallisesti arvokas maisema-alue, ja nyt sille toivottaisiin maisemanhoitoaluetta.

Maisemanhoitoalueiden avulla vaalitaan muun muassa luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneutta, historiallisia ominaispiirteitä tai maisemaan liittyviä muita erityisiä arvoja. Alueen maisemanhoitostatus yhdessä arvokkaan alueen luokittelun kanssa voi mahdollistaa konkreettisia keinoja merkittävien arvojen vaalimiseen ja hoitoon.

Alueen kauniit maisemat ja pitkä kulttuurihistoria puoltavat maisemanhoitoalueen perustamista.

– Siuronkosken asutushistoria alkaa aina kivikaudelta saakka. Erityisesti Siuronmäki ja Siuronkosken ympäristö on poikkeuksellinen kokonaisuus teollisuuden ja liikennehistorian kannalta. Alueen kauniit maisemat ja pitkä kulttuurihistoria puoltavat maisemanhoitoalueen perustamista, kertoo luonnon ja maisemanhoidon asiantuntija Veera Mäkitalo Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Maakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamisesta päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja valtakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamisesta ympäristöministeriö. Vuoden 2026 alusta maakunnallisesta tasosta päättää tuleva Lupa- ja valvontavirasto.

Katso kartalta alustava rajaus maakunnallisesti arvokkaasta maisemanhoitoalueesta.

Maisemanhoitoalueet perustetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Siurossa. Aloitteen tekivät Kuloveden kylät ry, Lions Club Siuro ry, Suoniemen Raittiusseura ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Siuron-Linnavuoren yhdistys ry, Nokian Kuljun Omakotiyhdistys ry, Siuro Cruisers ry ja Siuro-Seura ry maaliskuussa 2025.

Arvokkaiden erityispiirteiden vaalimista

Ennen kuin maakunnallisesti arvokas maisemanhoitoalue voidaan perustaa, alueelle laaditaan maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma. Tähän suunnitelmaan määritellään maiseman nykytila sekä hoitotoimenpiteiden avulla tavoiteltava tila. Tavoitetilan saavuttaminen vaatii yleensä pitkäjänteistä maisemanhoitoa.

– Maisemanhoitoalue mahdollistaa alueen suunnitelmallisen maisemanhoidon. Hoidon avulla maiseman arvokkaat erityispiirteet saadaan säilytettyä – ja parhaassa tapauksessa ne voivat myös parantua, Veera Mäkitalo sanoo.

Tulevana syksynä ProAgria Etelä-Suomen MKN maisemapalvelut tekevät ehdotetulla maisemanhoitoalueella alustavia töitä, kuten maisemakävelyitä ja kyselyn.

Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen aloitetaan ensi vuonna, mikäli työhön saadaan rahoitus ympäristöministeriöltä. Suunnitelman toteuttaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja aktiiviseen paikalliseen toimintaan, jonka avulla hoitotoimia tehdään. Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteet ovat suosituksia ja ehdotuksia, eivätkä ne velvoita maisemanhoitotyöhön.

Kaikki työt tehdään maanomistajien luvalla.

Osallistu yleisötilaisuuteen ja vaikuta

Pirkanmaan ELY-keskus järjestää Siuron maisemanhoitosuunnitelmasta avoimen yleisötilaisuuden. Tule kuuntelemaan maisemanhoitoalueen vaikutuksista ja kokemuksista.

Tilaisuudessa suunnitellaan myös maisemakävelyreitti ja kohteet yhdessä. Reitti kulkee pääosin yleisiä teitä pitkin.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Siuro-Seura ry:n kanssa. Tapahtuma on Nokian Siurossa, Haukkalan päiväkodilla 15. lokakuuta kello 18–20, osoitteessa Siurontie 8, 37200 Siuro. Tapahtumassa on kahvitarjoilu 40 ensimmäiselle.