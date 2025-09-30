Maiseman arvoa vaalimassa – Siuroon suunnitteilla maakunnallinen maisemanhoitoalue
Nokian Siuroon on tehty aloite uuden maakunnallisesti arvokkaan maisemanhoitoalueen perustamisesta. Tavoitteena on vaalia alueen kulttuurihistoriallisia erityispiirteitä ja kauniita maisemia yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Maisemanhoitoalue mahdollistaisi suunnitelmallisen hoidon ja konkreettiset toimet arvokkaan maisemakokonaisuuden säilyttämiseksi.
Pyhäjärven-Kuloveden-Nokianvirran alueelle Nokian Siuroon suunnitellaan uutta, maakunnallisesti arvokasta maisemanhoitoaluetta. Alueella sijaitseva Pyhäjärven-Nokianvirran-Kuloveden kulttuurimaisema on jo maakunnallisesti arvokas maisema-alue, ja nyt sille toivottaisiin maisemanhoitoaluetta.
Maisemanhoitoalueiden avulla vaalitaan muun muassa luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneutta, historiallisia ominaispiirteitä tai maisemaan liittyviä muita erityisiä arvoja. Alueen maisemanhoitostatus yhdessä arvokkaan alueen luokittelun kanssa voi mahdollistaa konkreettisia keinoja merkittävien arvojen vaalimiseen ja hoitoon.
Alueen kauniit maisemat ja pitkä kulttuurihistoria puoltavat maisemanhoitoalueen perustamista.
– Siuronkosken asutushistoria alkaa aina kivikaudelta saakka. Erityisesti Siuronmäki ja Siuronkosken ympäristö on poikkeuksellinen kokonaisuus teollisuuden ja liikennehistorian kannalta. Alueen kauniit maisemat ja pitkä kulttuurihistoria puoltavat maisemanhoitoalueen perustamista, kertoo luonnon ja maisemanhoidon asiantuntija Veera Mäkitalo Pirkanmaan ELY-keskukselta.
Maakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamisesta päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja valtakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamisesta ympäristöministeriö. Vuoden 2026 alusta maakunnallisesta tasosta päättää tuleva Lupa- ja valvontavirasto.
Maisemanhoitoalueet perustetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Siurossa. Aloitteen tekivät Kuloveden kylät ry, Lions Club Siuro ry, Suoniemen Raittiusseura ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Siuron-Linnavuoren yhdistys ry, Nokian Kuljun Omakotiyhdistys ry, Siuro Cruisers ry ja Siuro-Seura ry maaliskuussa 2025.
Arvokkaiden erityispiirteiden vaalimista
Ennen kuin maakunnallisesti arvokas maisemanhoitoalue voidaan perustaa, alueelle laaditaan maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma. Tähän suunnitelmaan määritellään maiseman nykytila sekä hoitotoimenpiteiden avulla tavoiteltava tila. Tavoitetilan saavuttaminen vaatii yleensä pitkäjänteistä maisemanhoitoa.
– Maisemanhoitoalue mahdollistaa alueen suunnitelmallisen maisemanhoidon. Hoidon avulla maiseman arvokkaat erityispiirteet saadaan säilytettyä – ja parhaassa tapauksessa ne voivat myös parantua, Veera Mäkitalo sanoo.
Tulevana syksynä ProAgria Etelä-Suomen MKN maisemapalvelut tekevät ehdotetulla maisemanhoitoalueella alustavia töitä, kuten maisemakävelyitä ja kyselyn.
Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen aloitetaan ensi vuonna, mikäli työhön saadaan rahoitus ympäristöministeriöltä. Suunnitelman toteuttaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja aktiiviseen paikalliseen toimintaan, jonka avulla hoitotoimia tehdään. Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteet ovat suosituksia ja ehdotuksia, eivätkä ne velvoita maisemanhoitotyöhön.
Kaikki työt tehdään maanomistajien luvalla.
Osallistu yleisötilaisuuteen ja vaikuta
Pirkanmaan ELY-keskus järjestää Siuron maisemanhoitosuunnitelmasta avoimen yleisötilaisuuden. Tule kuuntelemaan maisemanhoitoalueen vaikutuksista ja kokemuksista.
Tilaisuudessa suunnitellaan myös maisemakävelyreitti ja kohteet yhdessä. Reitti kulkee pääosin yleisiä teitä pitkin.
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Siuro-Seura ry:n kanssa. Tapahtuma on Nokian Siurossa, Haukkalan päiväkodilla 15. lokakuuta kello 18–20, osoitteessa Siurontie 8, 37200 Siuro. Tapahtumassa on kahvitarjoilu 40 ensimmäiselle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pirkanmaan ELY-keskus
Veera Mäkitalo, luonnon- ja maisemanhoidon asiantuntija, veera.makitalo(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 217
Linkit
Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaalla valmistaudutaan jo teiden talvihoitoon30.9.2025 12:47:39 EEST | Tiedote
Pirkanmaan ELY-keskus huolehtii alueen maanteiden liikennöitävyydestä ympäri vuoden. Talvihoidon toimintalinjat ja laatuvaatimukset määrittelevät, miten Pirkanmaan teitä hoidetaan ja niiden liikennöitävyys varmistetaan. Talvikauden toimenpiteillä pyritään minimoimaan talven tuomat yllätykset, kuten liukkaus ja lumikuormat, ja varmistamaan turvallinen liikenne kaikilla seudun teillä.
Pirkanmaan päällystyskohteet viikolle 4029.9.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Viikolla 40 päällystystyöt jatkuvat Lempäälässä, Ylöjärvellä, Mänttä-Vilppulassa, Tampereella ja Sastamalassa.
Karttiperäntie poikki Parkanossa rumputyön vuoksi 7.10.202525.9.2025 13:20:43 EEST | Tiedote
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uusii Parkanon Aurejärvellä Karttiperäntien (maantie 13355) alittavan rummun Mikonniemessä. Työn takia tie katkaistaan päivän ajaksi. Rummun vaihtotyö tehdään 7.10.klo 8.00–20.00 välisenä aikana.
Sinilevää esiintynyt syyskuun loppuun saakka – leväseuranta päättyy25.9.2025 10:04:36 EEST | Tiedote
Tällä viikolla (viikko 39) sinilevää havaittiin kahdeksalla havaintopaikalla.
Työllisyyskatsaus │ Pirkanmaalla eniten työttömiä oli toisen asteen koulutuksen saaneissa, korkeasti koulutettujen osuus oli työttömistä noin neljännes23.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Elokuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Pirkanmaalla yhteensä 29 910 henkilöä, joka on 2 900 henkilöä vähemmän kuin heinäkuussa. Viime vuoden elokuuhun verrattuna nousua oli 2 582 henkilöä. Pirkanmaan työttömyysaste oli 11,3 prosenttia. Uusia avoimia työpaikkoja oli heinäkuussa 2 606 kappaletta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme