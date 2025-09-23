Rautatientorin metroaseman pääsisäänkäynnin liukuportaat uusitaan loppuvuoden aikana

Rakennustyöt alkavat lokakuun alussa purkutöillä, joiden jälkeen siirrytään uusien liukuportaiden haalaus- ja asennusvaiheeseen. Työ edellyttää sisäänkäynnin alakaton avaamista, sähköteknisten laitteiden siirtoa sekä ovi- ja ikkunalasijärjestelmien väliaikaista irrottamista.

Työmaa rajataan liukuportaiden ja katutason alueelle. Metroaseman aukioloaikoina matkustajien käytössä säilyvät liukuportaiden vieressä sijaitsevat kiviportaat sekä hissiyhteys parvi- ja kompassitasolle. Haalaus- ja asennustyöt toteutetaan pääosin yöaikaan, jotta häiriöt matkustajille pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Vanhojen liukuportaiden purku ajoittuu lokakuun puoliväliin, minkä jälkeen uudet portaat tuodaan paikalle ja asennetaan. Asennuksen jälkeen jatkuvat sähkö- ja rakennustyöt, jotka sisältävät muun muassa alakaton, ovien ja lasijärjestelmien palauttamisen paikoilleen. Koko urakan arvioidaan valmistuvan joulukuussa 2025.