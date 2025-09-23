Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Rautatientorin metroaseman pääsisäänkäynnin liukuportaat uusitaan loppuvuoden aikana

1.10.2025 10:56:29 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Rautatientorin metroaseman pääsisäänkäynnin liukuportaat Kaivokadun ja asema-aukion välissä uusitaan loppuvuoden 2025 aikana. Nykyiset liukuportaat ovat tulleet käyttöikänsä päähän ja ne on jo poistettu käytöstä turvallisuussyistä suojaseinien avulla.

Rautatientorin metroaseman pääsisäänkäynti
Rautatientorin metroaseman pääsisäänkäynti

Rakennustyöt alkavat lokakuun alussa purkutöillä, joiden jälkeen siirrytään uusien liukuportaiden haalaus- ja asennusvaiheeseen. Työ edellyttää sisäänkäynnin alakaton avaamista, sähköteknisten laitteiden siirtoa sekä ovi- ja ikkunalasijärjestelmien väliaikaista irrottamista.

Työmaa rajataan liukuportaiden ja katutason alueelle. Metroaseman aukioloaikoina matkustajien käytössä säilyvät liukuportaiden vieressä sijaitsevat kiviportaat sekä hissiyhteys parvi- ja kompassitasolle. Haalaus- ja asennustyöt toteutetaan pääosin yöaikaan, jotta häiriöt matkustajille pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Vanhojen liukuportaiden purku ajoittuu lokakuun puoliväliin, minkä jälkeen uudet portaat tuodaan paikalle ja asennetaan. Asennuksen jälkeen jatkuvat sähkö- ja rakennustyöt, jotka sisältävät muun muassa alakaton, ovien ja lasijärjestelmien palauttamisen paikoilleen. Koko urakan arvioidaan valmistuvan joulukuussa 2025.

