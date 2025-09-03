Viinilehti vahvistaa omistajapohjaansa
Viinilehti Oy satsaa digitaalisiin palveluihin ja vahvistaa sitä varten omistajapohjaansa. Perheyhtiön uusi osakas 26.9.2025 alkaen on digitaalisen markkinoinnin ja ohjelmistoliiketoiminnan huippuasiantuntija Pär Österlund.
Pär Österlundista tuli 26.9.2025 tehtyjen osakekauppojen myötä Viinilehti Oy:n vähemmistöosakas. Österlund aloitti samalla Viinilehti Oy:n hallituksessa ja johtoryhmässä.
Österlund on toiminut valtaosan työurastaan yrittäjänä digitaalisessa markkinoinnissa ja ohjelmistoliiketoiminnassa. Effortia-vertailupalveluyhtiönsä hän myi hiljattain Alma Medialle. Lisäksi Österlund on toiminut johtotehtävissä data- ja analytiikkayhtiö Bisnodessa (nyk. Dun & Bradstreet) niin Suomessa kuin muualla Euroopassa.
”Olemme innoissamme siitä, että saamme Österlundin mukaan Viinilehti Oy:n omistajajoukkoon. Hän tuo yhtiöön näkemyksellisyyttä ja osaamista, joilla vahvistamme asemaamme suomalaisen viinikulttuurin sanansaattajana”, Viinilehti-konsernin toimitusjohtaja Antti Leistén sanoo.
Viinilehden uuden strategian keskeinen tavoite on viinitietouden monikanavainen kaupallistaminen.
”Österlundin ymmärrys digitaalisesta markkinoinnista, verkkokaupasta ja tekoälyn hyödyntämisestä on ainutlaatuista. Juuri sitä tarvitsemme kunnianhimoisessa digitaalisten palvelujen kehitystyössämme. Myös skaalaamisen taito sekä kansanvälisen verkkoliiketoiminnan osaaminen on meille arvokasta pääomaa”, Leistén jatkaa.
Vuonna 1989 perustettu Viinilehti on Suomen ainoa viineihin erikoistunut aikakauslehti ja Suomen johtava viiniasiantuntija. Elämyksellisillä kanavillaan ja palveluillaan se kokoaa ympärilleen maan suurimman viinin ja ruoan ystävien yhteisön.
”Minulle on suuri ilo ja kunnia päästä osaksi Suomen vanhinta ja arvostetuinta viinibrändiä”, Österlund sanoo.
Hän näkee Viinilehdessä valtavasti kasvumahdollisuuksia.
”Viinilehdellä on laajat ja arvokkaat arkistot viinitietoutta sekä erittäin vahvat brändit, joiden järjestelmällisellä hyödyntämisellä pystymme kehittämään liiketoimintaa seuraavalle tasolle. Uskon, että tuomalla Viinilehden sisältöjä ja dataa yhä vahvemmin digitaalisiin kanaviin voimme palvella seuraavia viiniharrastajien sukupolvia jopa paremmin kuin olemme palvelleet edellisiä”, Österlund jatkaa.
Österlund on aina ollut kiinnostunut viineistä. Kiinnostus muuttui harrastukseksi, kun hän tutustui ikääntyneisiin Bordeaux’n ja Bourgognen viineihin. Österlund on myös suorittanut toiseksi ylimmän tason Wine & Spirit Education Trust -koulutuksen (WSET 3).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti LeisténPuh:040 485 7838antti.leisten@viinilehti.fi
Linkit
Viinilehti Oy
Melkonkatu 24
00210 HELSINKI
Viinin ja ruoan inspiroiva suunnannäyttäjä
Viinilehti-konserni on Suomen johtava viiniasiantuntija ja laadukkaan ruoanlaiton edelläkävijä. Se on luotettava kumppani ja inspiraation lähde niin viinin ja ruoan harrastajille kuin alan huippuammattilaisille. Viinilehti-konsernin elämykselliset kanavat ja palvelut kokoavat yhteen maan suurimman viinin ja ruoan ystävien yhteisön.
Viinilehti-konserniin kuuluvat Viinilehti Oy, Decanter Oy, Viinikellari.com ja Carsin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Viinilehti Oy
Viinilehti valitsi Vuoden luomuviinit 20253.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Vuoden punainen luomuviini on vivahteikkaan rodukas portugalilainen. Vuoden valkoiseksi luomuviiniksi nousi raikas, viehkeän kukkainen ja hedelmäinen riesling Saksasta.
Viinilehti valitsi Vuoden roseeviinit 202511.6.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Vuoden roseeviini on puhdaspiirteisen marjainen kilpailujen kestomenestyjä Saksan Pfalzista. Hopealle nousi raikas saksalainen pink riesling. Pronssimitalin sai hersyvän marjainen chileläinen. Voittaja hurmasi tuomariston kypsällä vadelmaisuudellaan ja mansikkaisuudellaan. Kilpailuun ilmoitetut viinit edustivat erilaisia tyylejä. Mukana oli niin runsaan mausteisia kuin kepeän marjaisia viinejä.
Viinilehti valitsi Vuoden hanaviinit 202514.5.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Viinilehden Vuoden punainen hanaviini on argentiinalainen malbec. Viinilehden Vuoden valkoiseksi hanaviiniksi valittiin tyylikkään hedelmäinen riesling Saksan Pfalzista.
Viinilehti valitsi Vuoden kuohuvat 202516.4.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Viinilehden Vuoden samppanjaksi valittiin monivivahteinen ja elegantti Charles Heidsieck Réserve Champagne Brut. Vuoden kuohuviiniksi nousi uusiseelantilainen Lindauer Special Reserve Blanc de Blancs Brut.
Viinilehti valitsi Vuoden valkoviinit 20255.3.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Voittajaviini hurmasi tuomariston puhdaspiirteisyydellään ja nuoren viinin hersyvällä hedelmäisyydellä. Vuoden valkoviiniksi nousi kiehtovan hedelmäinen ja suunmyötäinen albariño Espanjan Rias Baixasista. Hopeaa otti vivahteikas saksalainen riesling-sekoitus. Pronssin sai kaulaansa aromaattinen saksalainen sauvignon blanc.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme