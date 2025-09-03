Viinilehti vahvistaa omistajapohjaansa

Pär Österlundista tuli 26.9.2025 tehtyjen osakekauppojen myötä Viinilehti Oy:n vähemmistöosakas. Österlund aloitti samalla Viinilehti Oy:n hallituksessa ja johtoryhmässä.

Österlund on toiminut valtaosan työurastaan yrittäjänä digitaalisessa markkinoinnissa ja ohjelmistoliiketoiminnassa. Effortia-vertailupalveluyhtiönsä hän myi hiljattain Alma Medialle. Lisäksi Österlund on toiminut johtotehtävissä data- ja analytiikkayhtiö Bisnodessa (nyk. Dun & Bradstreet) niin Suomessa kuin muualla Euroopassa.

”Olemme innoissamme siitä, että saamme Österlundin mukaan Viinilehti Oy:n omistajajoukkoon. Hän tuo yhtiöön näkemyksellisyyttä ja osaamista, joilla vahvistamme asemaamme suomalaisen viinikulttuurin sanansaattajana”, Viinilehti-konsernin toimitusjohtaja Antti Leistén sanoo.

Viinilehden uuden strategian keskeinen tavoite on viinitietouden monikanavainen kaupallistaminen.

”Österlundin ymmärrys digitaalisesta markkinoinnista, verkkokaupasta ja tekoälyn hyödyntämisestä on ainutlaatuista. Juuri sitä tarvitsemme kunnianhimoisessa digitaalisten palvelujen kehitystyössämme. Myös skaalaamisen taito sekä kansanvälisen verkkoliiketoiminnan osaaminen on meille arvokasta pääomaa”, Leistén jatkaa.

Vuonna 1989 perustettu Viinilehti on Suomen ainoa viineihin erikoistunut aikakauslehti ja Suomen johtava viiniasiantuntija. Elämyksellisillä kanavillaan ja palveluillaan se kokoaa ympärilleen maan suurimman viinin ja ruoan ystävien yhteisön.

”Minulle on suuri ilo ja kunnia päästä osaksi Suomen vanhinta ja arvostetuinta viinibrändiä”, Österlund sanoo.

Hän näkee Viinilehdessä valtavasti kasvumahdollisuuksia.

”Viinilehdellä on laajat ja arvokkaat arkistot viinitietoutta sekä erittäin vahvat brändit, joiden järjestelmällisellä hyödyntämisellä pystymme kehittämään liiketoimintaa seuraavalle tasolle. Uskon, että tuomalla Viinilehden sisältöjä ja dataa yhä vahvemmin digitaalisiin kanaviin voimme palvella seuraavia viiniharrastajien sukupolvia jopa paremmin kuin olemme palvelleet edellisiä”, Österlund jatkaa.

Österlund on aina ollut kiinnostunut viineistä. Kiinnostus muuttui harrastukseksi, kun hän tutustui ikääntyneisiin Bordeaux’n ja Bourgognen viineihin. Österlund on myös suorittanut toiseksi ylimmän tason Wine & Spirit Education Trust -koulutuksen (WSET 3).