Sähkön vuorokausimarkkinoilla on siirrytty 15 minuutin kaupankäyntijaksoon
Euroopan laajuisilla sähkön vuorokausimarkkinoilla on tiistaina 30.9. (energian toimituspäivälle 1.10.) otettu käyttöön 15 minuutin kaupankäyntijakso.
Sovitun käyttöönottoprosessin mukaisesti eurooppalaiset sähköpörssit ja kantaverkkoyhtiöt seuraavat tarkasti järjestelmien vakautta ja luotettavuutta tulevien päivien aikana. Markkinaosapuolia tiedotetaan viipymättä merkittävistä tapahtumista.
Linkki EU:n keskeisistä sähkömarkkinatoimijoista koostuvan NEMO-komitean SDAC-tiedotteeseen.
Lisätietoja
Marja Eronen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4457
Sähköpostiosoitteemme ovat muodossa etunimi.sukunimi@fingrid.fi.
Aiempi tiedotteemme aiheesta: Viidentoista minuutin vuorokausimarkkinoiden käyttöönottopäivämääräksi vahvistettu 30.9.2025 - Fingrid
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Elsystemet utvidgas och förändras, vilket ökar kostnaderna – Fingrid höjer sina stamnätsavgifter i början av nästa år25.9.2025 15:00:00 EEST | Pressmeddelande
Stamnätsbolaget Fingrid kommer att höja avgifterna för stamnätstjänster med 8 % i början av 2026. Orsaken till höjningen är ett omfattande proaktivt investeringsprogram för framtida kundbehov samt ökade kostnader i det växande elsystemet. Även anslutningsavgifterna till stamnätet höjs för att motsvara kostnadsutvecklingen.
Laajeneva ja muuttuva sähköjärjestelmä kasvattaa kustannuksia – Fingrid nostaa kantaverkkomaksuja vuoden alusta25.9.2025 15:00:00 EEST | Tiedote
Kantaverkkoyhtiö Fingrid nostaa kantaverkkopalvelun maksuja 8 % vuoden 2026 alusta. Korotuksen taustalla on mittava, tulevia asiakastarpeita ennakoiva investointiohjelma sekä laajenevan sähköjärjestelmän kustannusten kasvu. Myös kantaverkon liittymismaksuja korotetaan vastaamaan kustannuskehitystä.
The expanding and changing electricity system increases costs – Fingrid to raise grid service fees at the start of the year25.9.2025 15:00:00 EEST | Press release
The transmission system operator Fingrid will raise grid service fees by 8% at the start of 2026. Key factors behind the increase are a substantial investment programme that anticipates future customer needs and the rising costs of the expanding electricity system. Grid connection fees will also be increased to reflect cost developments.
Fingrid varmistaa siirtokapasiteettia sähkönkulutuksen kasvulle ja uusille teollisille investoinneille - sähkövarastojen liityntärajoitusta jatketaan Etelä-Suomessa24.9.2025 14:50:23 EEST | Tiedote
Kantaverkon liittymiskapasiteetista on lähivuosina niukkuutta eteläisessä Suomessa. Fingridin tavoitteena on varmistaa, että liittymiskapasiteettia riittää kotitalouksien, palvelusektorin ja teollisuuden sähkönkulutuksen kasvulle sekä talouskasvua luoville uusille teollisille investoinneille. Tämän vuoksi Fingrid jatkaa uusien sähkövarastojen liityntärajoitusta Etelä-Suomessa vuoteen 2029 saakka. Sähkövarastojen kaupallisen toiminnan kannalta sijainnilla on vähäinen merkitys, ja sähkövarastoille on tarjolla runsaasti liityntämahdollisuuksia muualla Suomessa.
Aurora Linen käyttöönotto parantaa tulevan talven sähkön riittävyyttä23.9.2025 09:05:00 EEST | Tiedote
Fingridin arvion mukaan sähköä on riittävästi tarjolla tulevana talvena kotimaisen voimalaitoskapasiteetin ja siirtoyhteyksien toimiessa normaalisti. Vuodenvaihteessa valmistuva Suomen ja Pohjois-Ruotsin välinen Aurora Line -siirtoyhteys parantaa sähkön riittävyyttä edellistalviin nähden. Suomessa on kuitenkin jatkettava toimia sähkön riittävyyden varmistamiseksi pidemmällä aikavälillä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme