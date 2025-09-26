Kangasalan kaupunki

Aleksi Matikainen: “MAALAUKSIA” Taidetila Terrassa 16.10.–19.11.2025

1.10.2025 11:11:53 EEST | Kangasalan kaupunki | Tiedote

Kangasalan pääkirjaston Taidetila Terrassa avautuu 16. lokakuuta kuvataiteilija Aleksi Matikaisen näyttely “MAALAUKSIA”. Näyttelyssä nähdään suurikokoisia öljy- ja akvarellimaalauksia, jotka käsittelevät outouden ja toiseuden kokemuksia.

Aleksi Matikainen, Kaupungin valot, 180x130cm, öljy kankaalle, 2024
Aleksi Matikainen, Kaupungin valot, 180x130cm, öljy kankaalle, 2024 Aleksi Matikainen

Aleksi Matikainen (s. 1984) on Seinäjoelta kotoisin oleva ja Tampereella asuva kuvataiteilija, jonka teoksissa toistuvat usein outouden ja unohduksen teemat. Hän on opiskellut Limingan taidekoulussa sekä Vapaassa taidekoulussa. Matikaisen työskentelyä voi luonnehtia nuorallakävelyksi, jossa huojuminen on tärkeämpää kuin päätepiste.

Taidetila Terrassa esillä olevat teokset ovat viime vuosina syntyneitä maalauksia. Figuratiiviset teokset kuvaavat erilaisia ihmishahmoja omissa todellisuuksissaan, ja niiden koko vaihtelee noin metristä kahteen metriin.

Matikainen on vuodesta 2009 lähtien tarkastellut maalauksissaan toiseuden kokemusta, yksilön suhdetta itseensä ja muihin. Hänen ilmaisunsa liikkuu hiilipiirrosten, vesiväri- ja mustemaalausten sekä öljyvärimaalausten välillä. Viime aikoina hän on laajentanut työskentelyään fyysisesti suurempiin teoksiin, joissa korostuvat materiaalin ja mittakaavan tuomat ilmaisulliset mahdollisuudet.

Näyttelyn kaikille avoimet avajaiset ovat torstaina 16.10.2025 kello 17.30–19 – tervetuloa!

Yhteyshenkilöt

Aleksi Matikainen, aleksimatik@gmail.com, Instagram: aleksi_matikainen


Eljas Suvanto, taide- ja kulttuuriasiantuntija, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut +358 40 121 6803, eljas.suvanto@kangasala.fi

