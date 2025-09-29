MUISTUTUSKUTSU: Miten maailman myllerrys vaikuttaa Suomen metsäsektoriin? PTT-ennusteen julkistus 9.10. klo 10.00
Pellervon taloustutkimus julkistaa metsäalan ennusteensa webinaarissa torstaina 9.10. klo 10.00. Ennusteessa tarkastellaan metsäteollisuuden ja metsätalouden lähivuosien kehitysnäkymiä.
- Miten suomalainen massa- ja paperiteollisuus sopeutuu maailmankaupan muutoksiin?
- Sahatavaran vienti on kasvanut - jatkuuko kehitys myös loppuvuodesta?
- Jatkuuko puunhintojen lasku ensi vuodelle?
Tilaisuus järjestetään webinaarina, jonne voit ilmoittautua tästä linkistä: https://link.webropol.com/ep/maennuste25s
Lähetämme sinulle erillisen linkin itse lähetykseen ennen tilaisuutta. Ennuste on myös kokonaisuudessaan luettavissa PTT:n kotisivuilla www.ptt.fi
Tervetuloa!
Lisätietoja ennusteesta:
viestintäpäällikkö Kimmo Mäkilä, 040 358 0222, kimmo.makila@ptt.fi
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
