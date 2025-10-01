”Tärkeintä on lisätä tietoa” – Sonja Pietiläisen tutkimus avaa oikeistoradikalismin ja ilmastopolitiikan rajoja poikkeuksellisella tavalla

FM Sonja Pietiläisen, 33, tuore väitöskirja ”Äärioikeiston rodullinen maantiede: ilmastopolitiikka Suomessa ja Venäjällä” avaa radikaalioikeiston ja ympäristö- sekä ilmastokriisien yhteyttä. Tutkija pitää aihetta tärkeänä, että ajankohtaisesta aiheesta syntyy tuoretta tutkimustietoa mielipiteiden tulvan keskelle.

”Parlamentaarisesta äärioikeistosta on tullut yksi merkittävimmistä poliittisista toimijoista viime vuosikymmenen aikana. Aiheeseen liittyy myös paljon mielipiteitä ja tunteita, mutta vähän tutkittua tietoa. Tutkimukseni tärkeimpiä tuloksia on, että äärioikeisto on edistänyt rasismin eri muotojen normaalistumista, ja tähän liittyy myös ilmastonmuutoksen pitäminen esimerkiksi tiettyjen ihmisryhmien ongelmana tai ilmastonmuutoksen kieltäminen kokonaan”, Sonja Pietiläinen sanoo.

Väitöskirja tarkastelee suomalaista Perussuomalaiset-puoluetta sekä venäläistä ulkoparlamentaarista äärioikeistoryhmittymää Izborski-klubia. Empiirinen aineisto nojaa Perussuomalaisten kansanedustajien, kunnallispolitiikkojen ja piiriaktiivien haastatteluihin sekä Izborskii-klubin poliittisten julkaisujen analysointiin.

”Äärioikeiston ilmastoestämis-politiikka nivoutuu rasistiseen ekologiaan esimerkiksi tekemällä erilaisia yleistäviä, halventavia ja ihmisvihamielisiä ajatuksia ja stereotypioita esimerkiksi eri kansojen “geneettisestä” luontosuhteesta,” Pietiläinen kuvaa.

Tutkijan mukaan äärioikeiston ilmastoestäminen heikentää ilmasto-oikeudenmukaisuutta ja voi kasvattaa ihmisten haavoittuvuuksia ympäristökriisien aikakaudella.

”Olen aina ollut kiinnostunut ilmiöistä, joista näyttää tulevan valtavirtaa ja joihin liittyy voimakasta ristiriitaa. Tutkijana haluan lisätä ymmärrystä ja avata ilmiöitä itse kunkin pohdintojen tueksi. Tärkeintä on lisätä tietoa.”

Sonja Pietiläinen on ollut väitöskirjatutkijana Maantieteen tutkimusyksikössä Oulun yliopistossa. Hän on tehnyt tutkimustaan viiden vuoden ajan.

”Työ on ollut välillä todella raskasta ja olen joutunut henkilökohtaisesti suojautumaan. Minua on haukuttu julkisilla alustoilla monin eri sanoin. Silti ajattelen, että tutkijana minun on mentävä rohkeasti kohti myös vaikeita aiheita. Se on minun velvollisuuteni.”

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

viestintä@oulu.fi

Viestintäpäällikkö Leena Hirvonen

Oulun yliopisto leena.m.hirvonen@oulu.fi