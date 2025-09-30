Syyskuun keskilämpötila oli korkea erityisesti Lapissa
Syyskuun keskilämpötila oli Suomessa mittaushistorian kolmanneksi lämpimin. Lapissa syyskuu oli ennätyksellisen lämmin.
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan syyskuun koko maan keskilämpötila oli mittaushistorian kolmanneksi lämpimin. Keskilämpötila oli syyskuussa 11,9 astetta. Keskilämpötila oli joitain asteen kymmenyksiä vuosien 2023 ja 2024 ennätyksiä alhaisempi. Vertailukelpoinen aineisto ulottuu 1900-luvun alkuun.
Lapissa syyskuu oli ennätyksellisen lämmin. Sodankylän Tähtelässä syyskuun keskilämpötila oli 11,0 astetta, eli syyskuu 2025 oli jo kolmas peräkkäinen ennätyslämmin syyskuu tällä asemalla. Ilmastonmuutos teki syyskuun 2025 keskilämpötilasta 1,9 astetta korkeamman ja noin 50 kertaa todennäköisemmän verrattuna tilanteeseen jossa ilmastonmuutosta ei olisi. Tieto perustuu Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston vertaisarvioituun menetelmään.
Syyskuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon noin 15 asteesta Pohjois-Lapin noin 10 asteeseen. Poikkeama vertailukauteen 1991–2020 oli yleisesti 2–4 astetta, suurin poikkeama oli Keski-Lapissa. Maan eteläosasta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla alueella keskilämpötila oli monin paikoin poikkeuksellisen korkea.
Syyskuun ylin lämpötila, 25,8 astetta, mitattiin kuukauden 8. päivänä Salo Kärkän havaintoasemalla. Kuukauden alin lämpötila, -5,4 astetta, mitattiin Lappeenranta Konnunsuon havaintoasemalla kuukauden 30. päivänä.
Hellepäiviä oli syyskuussa neljä kappaletta, mikä on harvinaisen suuri määrä.
Syyskuu oli salamamäärältään aktiivisin sitten vuoden 2002
Syyskuu oli sademäärältään enimmäkseen tavanomainen tai vähän tavanomaista suurempi. Lähinnä Keski-Suomen eteläosissa ja Pohjois-Pohjanmaalla sademäärä oli paikoin poikkeuksellisen suuri. Tavanomaista vähäsateisempaa oli paikoin etelärannikolla, itärajan tuntumassa sekä Keski-Suomen ja Pohjois-Savon pohjoisosissa.
Eniten satoi alustavien tietojen mukaan Pudasjärven Sarakylässä, 136,7 millimetriä. Vähiten satoi Kittilä Puljun havaintoasemalla, missä kuukauden sademäärä oli 30,4 millimetriä. Suurin vuorokauden sademäärä, 52,1 millimetriä, mitattiin Jyväskylän lentoasemalla kuukauden 8. päivänä.
Auringonpaistetunteja kertyi syyskuussa 80–200 tuntia, mikä on tavanomainen tai hieman tavanomaista suurempi määrä kuin tyypillisesti.
Maasalamoita havaittiin Suomessa reilut 6700 kappaletta, kun niitä keskimäärin havaitaan syyskuussa noin 2800 kappaletta. Viimeksi syyskuussa enemmän maasalamoita havaittiin vuonna 2002.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen Ilmastopalvelu, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Ukkoskausi oli vaihteleva – kesän alussa salamoi ennätyksellisen vähän, loppukesällä ukkosti voimakkaasti30.9.2025 08:30:43 EEST | Tiedote
Ukkoskausi alkoi ennätyksellisen vähäsalamaisena, mutta huipentui loppukesän voimakkaisiin ukkosiin. Maasalamoiden määrä jäi kokonaisuudessaan hieman keskimääräistä alhaisemmaksi.
Poutasää ei takaa turvallista ajokeliä – kuura voi yllättää aamuliikenteessä29.9.2025 14:27:43 EEST | Tiedote
Alkanut viikko on poutainen ja monena päivänä myös aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa on otolliset olosuhteet kuuralle, mikä voi tehdä teistä liukkaita.
Loppuviikon säästä on tulossa rauhallinen – lämpötilat nousemassa alkuviikkoon verrattuna25.9.2025 14:34:23 EEST | Tiedote
Ilmatieteen laitoksen 25. syyskuuta tekemän ennusteen mukaan loppuviikko on laajalti poutainen.
Tuuli voi yltyä maanantaina vaarallisen voimakkaaksi maan keskivaiheilla21.9.2025 12:22:25 EEST | Tiedote
Maanantaina puhaltavan lounaistuulen ennustetaan tekevän runsaasti vahinkoa.
Sateenvarjo on hyvä pitää mukana viikonloppuna – sää viilenee ensi viikolla18.9.2025 15:02:14 EEST | Tiedote
Lämpötila voi nousta vielä loppuviikolla lähelle 20 astetta, mutta ensi viikon alkupuolella Suomeen valuu pohjoisesta kylmää ilmaa. Lapissa voi olla hallaa ja yöpakkasia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme