Syyskuun keskilämpötila oli korkea erityisesti Lapissa

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan syyskuun koko maan keskilämpötila oli mittaushistorian kolmanneksi lämpimin. Keskilämpötila oli syyskuussa 11,9 astetta. Keskilämpötila oli joitain asteen kymmenyksiä vuosien 2023 ja 2024 ennätyksiä alhaisempi. Vertailukelpoinen aineisto ulottuu 1900-luvun alkuun.

Lapissa syyskuu oli ennätyksellisen lämmin. Sodankylän Tähtelässä syyskuun keskilämpötila oli 11,0 astetta, eli syyskuu 2025 oli jo kolmas peräkkäinen ennätyslämmin syyskuu tällä asemalla. Ilmastonmuutos teki syyskuun 2025 keskilämpötilasta 1,9 astetta korkeamman ja noin 50 kertaa todennäköisemmän verrattuna tilanteeseen jossa ilmastonmuutosta ei olisi. Tieto perustuu Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston vertaisarvioituun menetelmään.

Syyskuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon noin 15 asteesta Pohjois-Lapin noin 10 asteeseen. Poikkeama vertailukauteen 1991–2020 oli yleisesti 2–4 astetta, suurin poikkeama oli Keski-Lapissa. Maan eteläosasta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla alueella keskilämpötila oli monin paikoin poikkeuksellisen korkea.

Syyskuun ylin lämpötila, 25,8 astetta, mitattiin kuukauden 8. päivänä Salo Kärkän havaintoasemalla. Kuukauden alin lämpötila, -5,4 astetta, mitattiin Lappeenranta Konnunsuon havaintoasemalla kuukauden 30. päivänä.

Hellepäiviä oli syyskuussa neljä kappaletta, mikä on harvinaisen suuri määrä.

Syyskuu oli salamamäärältään aktiivisin sitten vuoden 2002

Syyskuu oli sademäärältään enimmäkseen tavanomainen tai vähän tavanomaista suurempi. Lähinnä Keski-Suomen eteläosissa ja Pohjois-Pohjanmaalla sademäärä oli paikoin poikkeuksellisen suuri. Tavanomaista vähäsateisempaa oli paikoin etelärannikolla, itärajan tuntumassa sekä Keski-Suomen ja Pohjois-Savon pohjoisosissa.

Eniten satoi alustavien tietojen mukaan Pudasjärven Sarakylässä, 136,7 millimetriä. Vähiten satoi Kittilä Puljun havaintoasemalla, missä kuukauden sademäärä oli 30,4 millimetriä. Suurin vuorokauden sademäärä, 52,1 millimetriä, mitattiin Jyväskylän lentoasemalla kuukauden 8. päivänä.

Auringonpaistetunteja kertyi syyskuussa 80–200 tuntia, mikä on tavanomainen tai hieman tavanomaista suurempi määrä kuin tyypillisesti.

Maasalamoita havaittiin Suomessa reilut 6700 kappaletta, kun niitä keskimäärin havaitaan syyskuussa noin 2800 kappaletta. Viimeksi syyskuussa enemmän maasalamoita havaittiin vuonna 2002.