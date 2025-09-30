Keski-Pohjanmaalla matkapalvelukeskuksen kyydit voi tilata jatkossa sähköisen OmaTervia -verkkopalvelun kautta
Tervia Logistiikka on vastannut 1.10.2024 alkaen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten lakisääteisten kuljetuspalveluiden tilaus- ja välitystoiminnasta. Matkapalvelukeskuksen toiminnan uudistaminen jatkuu uuden OmaTervia -verkkopalvelun käyttöönotolla. Uudistusten taustalla on tavoite kehittää asiakaspalvelun laatua ja saavutettavuutta.
Tervia Logistiikka Oy tuottaa 1.10.2025 alkaen omana toimintana Keski-Pohjanmaan matkapalvelukeskuksen välitystoiminnan. Samalla Taksi Helsingin Keski-Pohjanmaan palvelusopimus loppuu. Asiakkaille muutos näkyy uusina puhelinnumeroina (fi 06 4509 2200 / swe 06 4509 2210) ja uuden OmaTervia -verkkopalvelun käyttöönottona. Kaikille matkapalvelukeskuksen asiakkaille on myönnettu oikeus kuljetuspalveluun joko sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain nojalla.
OmaTervia -verkkopalvelu korvaa tekstiviestitilauksen
Puhelinasioinnin rinnalle tulee 1.10.2025 alkaen OmaTervia -verkkopalvelu, jonka kautta asiakas voi tilata kyydin sähköisesti Tervia Logistiikan matkapalvelukeskuksesta. Samalla kyytien tilaaminen tekstiviestillä loppuu.
”Olemme palvelleet Keski-Pohjanmaalla kuulovammaisia asiakkaita mahdollistamalla tekstiviestin välityksellä tehtävän kyytitilauksen. Jatkossa tämä loppuu ja OmaTervia korvaa myös tekstiviestillä tehtävät tilaukset”, kertoo Tervia Logistiiikka Oy:n vastuualuepäällikkö Minna Mikkola.
OmaTervia otetaan käyttöön 1.10.2025. Sekä suomen- että ruotsinkieliset ohjeet verkkopalvelun käyttöön löytyvät Tervia Logistiikan verkkosivulta osoitteesta https://tervia.fi/logistiikka/.
”Tekstiviestitilausta aktiivisesti käyttävät asiakkaat olemme jo ohjeistaneet OmaTervia käyttöön. Muut asiakkaat voivat tilata itselleen käyttäjätunnukset verkkosivun ohjeiden mukaisesti. Myöhemmin syksyllä käyttöön otetaan vahva tunnistautuminen, jolloin sovelluksen käyttöönotto helpottuu”, Mikkola jatkaa.
Soiten palveluohjaajat vastaavat asiakkaiden kysymyksiin
Keski-Pohjanmaan hyvinvontialue Soite on valmistautunut vastaamaan asiakkaiden kuljetuspalvelun välityksen muutosta koskeviin kysymyksiin. Asiakkaat voivat olla yhteydessä:
- Ikäihmiset
- Palveluohjaaja p. 050 4011407. Numeroon vastataan maanantaista torstaihin
klo 9.00 - 11.00
- Asiakasohjaus p. 068263044. Puhelunnumero rekisteröi soiton ja asiakkaaseen ollaan yhteydessä virka-aikana.
- Palveluohjaaja p. 050 4011407. Numeroon vastataan maanantaista torstaihin
- Vammaispalvelut
- Asiakaspalvelu p. 040 8042122. Numeroon vastataan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9.00 - 12.00.
Mika Kynsilehto, Tervia Logistiikka Oy, palvelualuevastaava. p. 050 525 1620. e-mail: mika.kynsilheto@tervia.fi
Minna Mikkola, Tervia Logistiikka Oy, vastuualuepäällikkö. p. 044 492 0221. e-mail: minna.mikkola@tervia.fi
Tervia Logistiikka Oy on osa Tervia-konsernia (tervia.fi), jonka omistavat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Tervia Logistiikka Oy tuottaa sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten matkapalveluiden tilaus- ja välitystoimintaa koko Pohjois-Suomen alueella 1.1.2025 alkaen. Tervian keskeisenä tavoitteena on vahvistaa pohjoisten hyvinvointialueiden yhteistyötä.
