Keski-Pohjanmaalla matkapalvelukeskuksen kyydit voi tilata jatkossa sähköisen OmaTervia -verkkopalvelun kautta

Pohteen psykiatriset sairaanhoitajat jalkautuvat kouluille ja antavat tukea mielenterveyden ongelmiin 29.9.2025 08:58:37 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on käynnistetty Limingan, Tyrnävän, Lumijoen ja Hailuodon peruskouluilla kokeilu, jossa lapset, nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset saavat apua ja neuvoa psykiatriselta sairaanhoitajalta. Kokeilu on käynnissä syyslukukauden ajan ja sen avulla pyritään löytämään toimiva käytäntö sopivan tuen saamiseksi läheltä arjesta, kun lapsi tai nuori sitä tarvitsee.