KunnonKartta-tutkimus käynnistyy Helsingin seudulla – kutsu mittauksiin yli 2 000 aikuiselle
UKK-instituutin KunnonKartta-tutkimus selvittää aikuisten liikkumista, fyysistä kuntoa ja toimintakykyä. Se tuottaa ajankohtaista tietoa myös unesta, paikallaanolosta ja kehonkoostumuksesta sekä niiden muutoksista. Yli 2 000 aikuista Helsingin seudulta on kutsuttu osallistumaan.
KunnonKartta-väestötutkimuksessa selvitetään, miten työikäiset ja ikääntyneet aikuiset liikkuvat ja minkälainen heidän fyysinen kuntonsa ja toimintakykynsä on. Tutkimus tuottaa tietoa myös siitä, miten aikuisten uni, paikallaanolo, liikkuminen, fyysinen kunto, toimintakyky ja kehonkoostumus ovat muuttuneet viime vuosien aikana.
Mittaukset Helsingissä 6.10.–7.11.
Mittaukset toteutetaan Helsingissä viiden viikon aikana loka-marraskuussa. Tutkimuskutsun on saanut yli 2 000 aikuista. Aamupäivisin mitataan pääsääntöisesti työikäisiä osallistujia ja iltapäivisin ikäihmisiä.
– Tutkimuskäynnin aikana mitataan fyysistä kuntoa kunto- ja liikkumiskykytestein. Käynnillä osallistujat saavat viikon ajaksi käyttöönsä liikemittarin, joka mittaa liikkumista ja paikallaanoloa sekä valveilla ollessa että nukkuessa. Työikäisiltä osallistujilta otetaan myös verinäyte, josta analysoidaan muun muassa veren sokeri- ja rasva-arvoja, kertoo johtava tutkija Pauliina Husu.
Lisäksi osallistujat vastaavat kyselyihin, jotka selvittävät terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia, elämänlaatua, terveyteen liittyviä elintapoja, terveyspalveluiden käyttöä ja liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä.
Osallistujalle kattava palautekooste
Jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen palautekoosteen omasta kunnostaan sekä liikemittarilla mitatusta liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta. Kuntotuloksia verrataan omanikäisten viitearvoihin. Työikäiset saavat lisäksi koosteen veriarvoistaan.
Osa eurooppalaista kokonaisuutta
KunnonKartta toteutetaan Suomessa seitsemällä seutukunnalla neljän vuoden välein.
– Tutkimus tuottaa nyt ensimmäistä kertaa mitattua tietoa aikuisten liikkumisesta, paikallaanolosta ja kunnosta sekä työikäisiltä aikuisilta että ikäihmisiltä, toteaa UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.
Edelliset työikäisiä koskevat tiedonkeruut on tehty vuosina 2017 ja 2021 sekä pieni ikäihmisten otos vuonna 2020. Tutkimus tuottaa sekä seurantatietoa aiemmin osallistuneista että uutta tietoa laajemmasta kohderyhmästä.
– Vastaavat mittaukset toteutetaan samanaikaisesti kuudessa muussakin Euroopan maassa osana EU:n rahoittamaa tutkimushanketta, mikä mahdollistaa arvokkaan kansainvälisen vertailun, Vasankari valottaa.
KunnonKartta-tutkimuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kansainväliseen yhteistyöhön saadaan lisäksi tukea EU:n Joint Action Prevent Cancer and NCDs -projektilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tommi Vasankarijohtaja, professoriUKK-instituuttiPuh:040 505 9157tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi
Pauliina Husujohtava tutkija, dosenttiUKK-instituuttiPuh:046 922 1832pauliina.husu@ukkinstituutti.fi
Linkit
Tutkitusti terveellistä ja turvallista liikkumista
UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. UKK-instituutin tehtävänä on edistää terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä terveysliikuntaa ja vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia. Tuotamme muun muassa tutkittua tietoa väestön liikkumisesta ja toimintakyvystä päätöksenteon tueksi.
