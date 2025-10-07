Uusi tutkimus selvittää salibandypelaajien vammariskejä ja hyvinvointia – mukana koko F-liiga
Tällä pelikaudella käynnistyvä tutkimus kartoittaa kattavasti naisten ja miesten F-liigan pelaajien terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimus tuottaa uutta tietoa salibandyyn liittyvistä vammoista, terveysriskeistä ja psyykkisestä kuormituksesta – tietoa, jota voidaan hyödyntää myös muissa urheilulajeissa.
Tutkimus toteutetaan ensimmäistä kertaa näin kattavasti sekä naisten että miesten pääsarjatasolla. Mukaan pyydetään kaikki F-liigan joukkueet.
Salibandy on nopea laji, jossa keho joutuu kovalle kuormitukselle. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että urheiluvammojen riski on salibandyssä korkea.
Kokonaisvaltainen näkökulma urheilijan hyvinvointiin
– Tässä tutkimuksessa selvitetään urheilijoiden terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Vammojen ja sairauksien lisäksi kartoitamme esimerkiksi urheilijoiden henkistä kuormittuneisuutta, kertoo tutkimuksen vastaava tutkija Mari Leppänen Tampereen urheilulääkäriasemalta.
– Psyykkinen hyvinvointi on tärkeä osa tutkimusta, sillä salibandypelaajat eivät pääsääntöisesti ole ammattilaisia. Huippu-urheilun ohella he usein opiskelevat tai käyvät töissä, mikä voi vaikuttaa jaksamiseen, Leppänen jatkaa.
Naisten ja miesten kehot ovat erilaiset, ja siksi myös vammariskeissä on eroja.
– Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi kuukautiskierron ja hormonaalisen ehkäisyn mahdollisia yhteyksiä loukkaantumisiin. Samalla saadaan tietoa siitä, mitkä vammatyypit korostuvat erityisesti miehillä ja mihin ehkäisytoimiin kannattaa panostaa, kertoo Leppänen.
Tavoitteena terveet harjoituspäivät ja vammojen ehkäisy
Leppäsen johtama tutkijaryhmä on moniammatillinen ja sisältää terveys- ja liikuntatieteilijöiden lisäksi lääkäreitä ja urheilupsykologin.
Tutkimuksen toteuttavat Tampereen urheilulääkäriasema ja UKK-instituutti yhteistyössä Salibandyliiton kanssa.
Tavoite pelaajien turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on ollut yksi merkittävä syy Salibandyliiton intoon käynnistää tämä laaja tutkimushanke.
– Meille on tärkeää ja arvokasta saada tutkittua tietoa paitsi urheilijoiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, myös loukkaantumisiin ja vammoihin johtaneista syistä. Tutkitun tiedon avulla meillä on mahdollisuus kehittää peliä, sen sääntöjä, niiden tulkintoja ja olosuhteita, toteaa Salibandyliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Jari Kinnunen.
– On hienoa, että liitto haluaa kehittää lajia ja edistää pelaajien turvallisuutta. Kun riskejä kartoitetaan, niihin voidaan vaikuttaa ja loukkaantumisia ehkäistä entistä tehokkaammin. Tehokas vammojen ehkäisy lisää terveitä harjoituspäiviä ja auttaa vähentämään myös vammojen pitkäaikaisia haittoja, Leppänen summaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari Leppänentutkimus- ja kehittämisjohtajaTampereen urheilulääkäriasema, UKK-instituuttiPuh:044 212 1083mari.leppanen@ukkinstituutti.fi
Jari KinnunenyhteiskuntasuhdejohtajaSalibandyliittoPuh:040 0529 000jari.kinnunen@salibandy.fi
Linkit
Tampereen urheilulääkäriasema (Taula) on UKK-instituutin yhteydessä toimiva liikunta- ja urheilulääketieteen asiantuntija- ja tutkimuskeskus. Taulan tutkimustoiminnan painopiste on liikuntaturvallisuuden edistäminen koko väestössä. Taula on yksi Suomen kuudesta liikuntalääketieteen keskuksesta, jotka yhdessä muodostavat urheilijoiden, aktiiviliikkujien sekä koko väestön terveyttä ja hyvinvointia tutkivan ja edistävän asiantuntijaverkoston.
UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä terveysliikuntaa ja vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia.
