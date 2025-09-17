Hämäläisyritysten liikevaihto kasvaa – usko tulevaan vahvistuu

Syyskuun talouskyselystä selviää, että Hämeessä yritysten liikevaihto on kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen. Esimerkiksi vastanneista yrityksistä lähes 38 prosenttia kertoo liikevaihdon kasvaneen kuluvan vuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Lisäksi joka toinen vastanneista ennakoi liikevaihdon pysyvän ennallaan ja tilauskannan pysyvän samana seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Yritykset luottavat nyt kasvun vauhdittumiseen ensi vuonna, kun odotukset kotimaisen liikevaihdon kasvusta ja kysynnän piristymisestä ovat vahvoja. Vastanneista Hämeessä toimivista yrityksistä yli 47 prosenttia odottaa kotimaisen liikevaihtonsa kasvavan ensi vuonna.

Vastanneista hämäläisyrityksistä 18 prosenttia kertoo tilauskannan olevan nyt suurempi verrattuna vuoden takaiseen, kun vastaava osuus oli toukokuussa yli 21 prosenttia. Kuitenkin yli 41 prosenttia kertoo tilauskannan olevan nyt yhtä suuri verrattuna vuoden takaiseen.

Hämäläisyrityksistä 34 prosenttia arvioi kannattavuuden heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana, kun vastaava osuus toukokuussa oli 31 prosenttia. Vastanneista yrityksistä jopa 67 prosenttia kertoo riittämättömän kysynnän rajoittavan niiden toimintaa, kun toukokuussa vastaava osuus oli 60 prosenttia. Muuna rajoittavana tekijänä vastauksissa näkyy jännittynyt geopoliittinen tilanne, jonka osalta huoli on hieman noussut yrityksissä toukokuusta.

”Vaikka yritysten yleistunnelma on pessimistinen, niin Hämeessä yritykset ovat osoittaneet sitkeyttä haastavassa taloustilanteessa. Nyt näkyvissä oleva liikevaihdon kasvu ja usko tulevaan kertovat siitä, että yritykset ovat sopeuttaneet toimintaansa ja siten varmistaneet tulevaisuuden toimintakyvyn. Pitkällä aikavälillä luottamus kasvuun ja kysynnän elpymiseen on vahvaa”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.

Katso kyselyn tulokset >>>

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 16-18.9.2025 ja siihen vastasi 1386 eri kokoista yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä ja siihen on voinut vastata vain yhden kerran jäsenyritystä kohden. Hämeen kauppakamarin alueelta vastanneita yrityksiä oli 82, joista 38 prosenttia on palvelualan yrityksiä ja yli 29 prosenttia on teollisuusyrityksiä. Kyselyyn vastanneet kattavat laajasti koko Hämeen kauppakamarin alueen toimialat. Vastanneista yrityksistä lähes 77 prosenttia työllistää alle 50 henkilöä.