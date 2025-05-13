Eerikkilä

15-vuotiaiden parasta futista torstaista sunnuntaihin Eerikkilässä!

1.10.2025 17:29:39 EEST | Eerikkilä | Tiedote

Jaa

Tervetuloa seuraamaan 15-vuotiaiden tyttöjen jalkapallon SM-lopputurnausta torstaista sunnuntaihin Eerikkilään.

Suomalaisen maalitykin Laura Österbeg Kalmarin mukaan nimetty T15-ikäluokan (2010 synt.) SM-lopputurnaus pelataan 2.–5.10. Eerikkilässä.

Turnaukseen osallistuu 16 ikäluokan parasta joukkuetta. Mukana ovat HJK, FC Nokia, EPS, PPJ, KaaPo, GBK, IF Gnistan, FC Sport Vaasa, FC Espoo, Hercules, JyPK YJ, Ilves, NuPS, SJK, HJS ja ONS.

Turnauksessa on käytössä kolme tekonurmikenttää: Eerikkilä-halli, tekonurmi ja uusi tekonurmi. Turnauksen loppuottelu pelataan Jari Litmanen Areenalla sään ja kentän kunnon sen salliessa. 

Turnaus pelattiin ensimmäisen kerran Eerikkilässä viime vuonna, jolloin mestaruuteen ylsi HJK.

Tervetuloa seuraamaan suomalaisia tulevaisuuden huippuja!

Laura Kalmari -turnaus Eerikkilän sivuilla. Turnauksen otteluohjelman ja tulospalvelun löydät Palloliiton tulospalvelusta. Ottelut striimataan livenä maksutta Matsi.TV-palvelun kautta.Eerikkilän aluekartan näet tästä.

Avainsanat

laura kalmari -turnaus 2025jalkapallo

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Linkit

Me Eerikkilässä vaalimme Erik von Frenckellin unelmaa paikasta, jossa voi luonnon keskellä kehittyä ja levähtää kaukana maailman melusta. Tätä unelmaa olemme vaalineet niin pelaajien, valmentajien, johtajien kuin joukkueiden ja työyhteisöjen kanssa. Autamme jokaista löytämään oman ainutlaatuisen pelipaikkansa.

Eerikkilä on jalkapallon, futsalin ja salibandyn valtakunnallinen valmennuskeskus ja maajoukkueiden koti. Vastuulliset toimintatavat ohjaavat arkeamme joka päivä. Yleishyödyllisenä säätiönä ohjaamme kaikki tuotot takaisin lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun edistämiseen.

Tutustu meihin paremmin: eerikkila.fiFacebookInstagramLinkedIn, TikTok  ja YouTube.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Eerikkilä

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye