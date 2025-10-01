Jääkiekkomailojen järkyttävät hinnat painetaan alas Suomalaisella SisuStick brändillä. 300 euron mailat ajavat perheitä ahdinkoon

SisuStick

Jääkiekkomailojen järkyttävät hinnat painetaan alas Suomalaisella SisuStick brändillä.

Jääkiekon harrastamisen kalliit kustannukset osaltaan vähentävät lajin harrastamista Suomessa. Aktiivipelaajille mailojen hinnat muodostavat ison kuluerän. Pro-tason mailojen hinnat liikkuvat 270-320 euron välillä Suomessa. Sisustick mailabrändi toi markkinoille uuden tavan hankkia mailoja. Pro-tason mailat toimitetaan seuroille suoraan tehtaalta ilman välikäsiä. Keskitetty suoratoimitus pudottaa mailan hintaa merkittävästi, jopa 100-150 euroa/maila. Aktiivipelaajalla menee 5-10 mailaa kaudessa. Suoratoimitukset on uusi tapa hankkia mailoja Suomessa.

SisuStick – Pro-tason Jääkiekkomailat Suoraan tehtaalta kuluttajalle

Kevyt, kestävä ja suorituskykyinen maila kilpa- ja ammattilaispelaajille. Työkalu jokapäiväiseen käyttöön. 

SisuStick on optimaalinen valinta, jolla laukominen on helpompaa ja nopeampaa. Mailan 100 % hiilikuituteknologia tekee siitä uskomattoman kevyen (vain 325 g ±10 g) ja kestävän. Maila on lisäksi vahvistettu sisäpuolelta kulmavahvistein hiilikuidulla, mikä minimoi painon ja maksimoi kestävyyden. PMI-vahvistus lavan sisällä antaa pehmeän tuntuman kiekon hallintaan. Materiaali mahdollistaa erittäin kevyen ja kestävän lavan. Lopputuloksena syntyy Pro-tason pelaajalle luotettava työkalu jääkiekkoon. Erinomainen kestävyys tekee pelaamisesta myös kustannustehokasta.

Sisustick-mailabrändi on kustomoitu Suomeen kilpa- ja ammattilaiskiekkoon. Mailat valmistetaan käsityönä samassa linjastossa ja samoilla materiaaleilla kuin mailat, jotka kustomoidaan yksittäisille NHL- ja AHL-pelaajille. Valmistusmaa on kiina.

SisuStick mailat tulevat suoran tehtaalta Suomeen ilman välikäsiä. Mailat toimitetaan suoraan pelaajille. Mailan kustannussäästö näkyy suoraan ostajan etuna mailojen hinnoissa.

Ominaisuudet

  • Maila Pro tason ominaisuuksilla – hinta pelaajan eduksi.
  • 100% K18 hiilikuitu – vain 325 g ±10 g.
  • Optimoitu HYBRID KICK POINT nopeisiin ja hallittuihin laukauksiin.
  • Flex 70–105, Lapa P28, P92, P90 TM.
  • Ergonominen varsimuotoilu ja patentoitu varren vahvistus. Mailan varren sisäosan kulmat ovat hiilikuituvahvistettuja.
  • Jokainen maila laminoidaan käsityönä alusta loppuun.
  • Lavan sisäinen PMI-vahvistus antaa pehmeän tuntuman kiekolle ja vahvistaa lapaa.
  • Kevyt paino parantaa kiekonkäsittelyn tuntumaa.
  • Maila on musta tai model wood, ilman mainosteippauksia.
  • Mailan pituus seinää vasten mitattuna 166 cm.

Toimittajilla on mahdollisuus testata mailoja.

Yhteyshenkilöt

Jukka Siitonen 0400 436477 siitonen.jukka@gmail.com

