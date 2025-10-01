Jääkiekkomailojen järkyttävät hinnat painetaan alas Suomalaisella SisuStick brändillä. 300 euron mailat ajavat perheitä ahdinkoon
Jääkiekon harrastamisen kalliit kustannukset osaltaan vähentävät lajin harrastamista Suomessa. Aktiivipelaajille mailojen hinnat muodostavat ison kuluerän. Pro-tason mailojen hinnat liikkuvat 270-320 euron välillä Suomessa. Sisustick mailabrändi toi markkinoille uuden tavan hankkia mailoja. Pro-tason mailat toimitetaan seuroille suoraan tehtaalta ilman välikäsiä. Keskitetty suoratoimitus pudottaa mailan hintaa merkittävästi, jopa 100-150 euroa/maila. Aktiivipelaajalla menee 5-10 mailaa kaudessa. Suoratoimitukset on uusi tapa hankkia mailoja Suomessa.
SisuStick – Pro-tason Jääkiekkomailat Suoraan tehtaalta kuluttajalle
Kevyt, kestävä ja suorituskykyinen maila kilpa- ja ammattilaispelaajille. Työkalu jokapäiväiseen käyttöön.
SisuStick on optimaalinen valinta, jolla laukominen on helpompaa ja nopeampaa. Mailan 100 % hiilikuituteknologia tekee siitä uskomattoman kevyen (vain 325 g ±10 g) ja kestävän. Maila on lisäksi vahvistettu sisäpuolelta kulmavahvistein hiilikuidulla, mikä minimoi painon ja maksimoi kestävyyden. PMI-vahvistus lavan sisällä antaa pehmeän tuntuman kiekon hallintaan. Materiaali mahdollistaa erittäin kevyen ja kestävän lavan. Lopputuloksena syntyy Pro-tason pelaajalle luotettava työkalu jääkiekkoon. Erinomainen kestävyys tekee pelaamisesta myös kustannustehokasta.
Sisustick-mailabrändi on kustomoitu Suomeen kilpa- ja ammattilaiskiekkoon. Mailat valmistetaan käsityönä samassa linjastossa ja samoilla materiaaleilla kuin mailat, jotka kustomoidaan yksittäisille NHL- ja AHL-pelaajille. Valmistusmaa on kiina.
SisuStick mailat tulevat suoran tehtaalta Suomeen ilman välikäsiä. Mailat toimitetaan suoraan pelaajille. Mailan kustannussäästö näkyy suoraan ostajan etuna mailojen hinnoissa.
Ominaisuudet
- Maila Pro tason ominaisuuksilla – hinta pelaajan eduksi.
- 100% K18 hiilikuitu – vain 325 g ±10 g.
- Optimoitu HYBRID KICK POINT nopeisiin ja hallittuihin laukauksiin.
- Flex 70–105, Lapa P28, P92, P90 TM.
- Ergonominen varsimuotoilu ja patentoitu varren vahvistus. Mailan varren sisäosan kulmat ovat hiilikuituvahvistettuja.
- Jokainen maila laminoidaan käsityönä alusta loppuun.
- Lavan sisäinen PMI-vahvistus antaa pehmeän tuntuman kiekolle ja vahvistaa lapaa.
- Kevyt paino parantaa kiekonkäsittelyn tuntumaa.
- Maila on musta tai model wood, ilman mainosteippauksia.
- Mailan pituus seinää vasten mitattuna 166 cm.
Toimittajilla on mahdollisuus testata mailoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka Siitonen 0400 436477 siitonen.jukka@gmail.com
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.