Vihreiden Pitko: “Aluepolitiikassa on kyse yhteiskuntamme arvoista”

Pitkon mukaan aluepolitiikassa on kysymys yhteiskuntamme arvoista. Tasa-arvosta ja alueellisesta kehityksestä, niin koko Suomessa kuin koko Euroopassa, sekä edellytyksistä tarjota asukkaille hyvä arki riippumatta taloudellisesta tai maantieteellisestä asemasta. Pitko muistutti, että kaikilla alueilla on oikeus kehittyä.

– Aluepolitiikka ei voi olla ylhäältä johdettua, vaan sen on perustuttava alueiden näkemykseen, osaamiseen ja tarpeeseen. Paikallisilla ja alueellisilla toimijoilla on paras tuntemus oman alueensa tarpeista. Vihreille lähidemokratia on keskeinen arvo aluepolitiikassa, Pitko totesi.

Pitko nosti puheessaan esiin myös sen, miten ilmastokriisi ja luontokato haastavat alueita ja niiden sisällä tehtävää politiikkaa. Pitkon mukaan aluekehittämisessä tulee vielä nykyistä voimakkaammin ottaa huomioon se, millaisia muutoksia ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämisen toimenpiteet vaativat ja muutokseen sopeutuminen vaatii.

– Ympäristökriisit edellyttävät merkittäviä muutoksia esimerkiksi maankäyttöön, ruoantuotantoon ja metsien käyttöön. Osa alueista on haavoittuvaisempia näille muutoksille. Realistisen, toimivan aluepolitiikan tulee tarjota vastauksia myös näihin kysymyksiin, Pitko totesi.

– Aluepolitiikan pitää tukea alueita ja kaupunkeja uusiutuvan energian, kestävän liikenteen, sosiaalisen asuntotuotannon sekä osaamisen ja palveluiden ratkaisuissa.

Erityishuomiota vaativana alueena Pitko nosti esiin Itä-Suomen, joka on viime vuosina kärsinyt huomattavasti muita alueita enemmän muun muassa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan ja sen myötä Venäjälle asetettujen pakotteiden seurauksena.

– Maailmanpoliittinen tilanne on tehnyt alueen elinvoimaan muita suuremman loven. Suomen eri alueiden eriytyminen jatkuu ja kierre pitää saada katkaistua. Itä-Suomi tarvitsee edelleen erityishuomiota valtionkin taholta ja olisi myös maanpuolustuksen kannalta tärkeä panostus myös EU.n suunnalta, Pitko muistutti.