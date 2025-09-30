Vihreiden Pitko: “Aluepolitiikassa on kyse yhteiskuntamme arvoista”
Vihreiden kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Jenni Pitko totesi aluepoliittista selontekoa käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että aluepolitiikkaa haastavat tällä hetkellä niin Euroopassa käytävä sota, rajaseutujen muutos, ilmastokriisi sekä kaupungistuminen.
Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.
Pitkon mukaan aluepolitiikassa on kysymys yhteiskuntamme arvoista. Tasa-arvosta ja alueellisesta kehityksestä, niin koko Suomessa kuin koko Euroopassa, sekä edellytyksistä tarjota asukkaille hyvä arki riippumatta taloudellisesta tai maantieteellisestä asemasta. Pitko muistutti, että kaikilla alueilla on oikeus kehittyä.
– Aluepolitiikka ei voi olla ylhäältä johdettua, vaan sen on perustuttava alueiden näkemykseen, osaamiseen ja tarpeeseen. Paikallisilla ja alueellisilla toimijoilla on paras tuntemus oman alueensa tarpeista. Vihreille lähidemokratia on keskeinen arvo aluepolitiikassa, Pitko totesi.
Pitko nosti puheessaan esiin myös sen, miten ilmastokriisi ja luontokato haastavat alueita ja niiden sisällä tehtävää politiikkaa. Pitkon mukaan aluekehittämisessä tulee vielä nykyistä voimakkaammin ottaa huomioon se, millaisia muutoksia ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämisen toimenpiteet vaativat ja muutokseen sopeutuminen vaatii.
– Ympäristökriisit edellyttävät merkittäviä muutoksia esimerkiksi maankäyttöön, ruoantuotantoon ja metsien käyttöön. Osa alueista on haavoittuvaisempia näille muutoksille. Realistisen, toimivan aluepolitiikan tulee tarjota vastauksia myös näihin kysymyksiin, Pitko totesi.
– Aluepolitiikan pitää tukea alueita ja kaupunkeja uusiutuvan energian, kestävän liikenteen, sosiaalisen asuntotuotannon sekä osaamisen ja palveluiden ratkaisuissa.
Erityishuomiota vaativana alueena Pitko nosti esiin Itä-Suomen, joka on viime vuosina kärsinyt huomattavasti muita alueita enemmän muun muassa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan ja sen myötä Venäjälle asetettujen pakotteiden seurauksena.
– Maailmanpoliittinen tilanne on tehnyt alueen elinvoimaan muita suuremman loven. Suomen eri alueiden eriytyminen jatkuu ja kierre pitää saada katkaistua. Itä-Suomi tarvitsee edelleen erityishuomiota valtionkin taholta ja olisi myös maanpuolustuksen kannalta tärkeä panostus myös EU.n suunnalta, Pitko muistutti.
Yhteyshenkilöt
Jenni PitkoVihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3168jenni.pitko@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Sofia Virta: Pääministeri Orpo, avatkaa hallituksenne silmät ja johtakaa Suomi historian oikealle puolelle30.9.2025 14:05:34 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta totesi Palestiinan tunnustamista käsitelleessä välikysymyspuheenvuorossaan hallituksen toimimattomuuden olevan anteeksiantamatonta.
Vihreiden Inka Hopsu vaatii lisätoimia lukutaidon kehittämiseen: Painettuun oppimateriaaliin tarvitaan merkittävää lisäpanostusta26.9.2025 15:43:38 EEST | Tiedote
Kansanedustaja ja vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu uskoo, että painetut kirjat kouluissa ovat tärkeä työkalu suomalaisen lukutaidon negatiivisen kehityksen kääntämiseksi. Hopsun mukaan Ruotsin mallia vastaava tuki kunnille ja kouluille painettujen oppimateriaalien hankintaan olisi tarpeellinen.
Ex-ilmastoministeri Mikkonen: Luvut eivät valehtele – Hallituksen esitettävä uskottava ilmastomalli välittömästi25.9.2025 13:04:57 EEST | Tiedote
Tutkimuslaitosten tuoreen arvion mukaan Suomesta on Orpon hallituksen ilmastotoimilla tulossa hiilineutraali vasta vuoden 2050 jälkeen – yli 15 vuotta hallituksen oman tavoitteen jälkeen.
Vihreät jättää keskustelualoitteen nuorten naisvihamielisen ja äärioikeistolaisen ajattelun kasvusta – vetoavat puhemies Halla-ahoon24.9.2025 16:11:03 EEST | Tiedote
Sosiaalisessa mediassa leviää naisvihamielisiä ja äärioikeistolaisia sisältöjä kasvavalla vauhdilla, yhä laajemmalle yleisölle. Tällaiset ideologiat vetoavat erityisesti poikiin, jotka kokevat ulkopuolisuutta tai etsivät hyväksyntää ja identiteettiä, Vihreät toteaa kansanedustaja Fatim Diarran jättämässä aloitteessa.
Vihreiden Harjanne vastaa pääministerin haukkuihin oppositiolle – “Orpon talouskuri on löperöä mielikuvapolitiikkaa”24.9.2025 11:38:59 EEST | Tiedote
Pääministeri Orpo avasi ajatuksiaan talouspolitiikasta Keskuskauppakamarin Suuressa veropäivässä. Vihreiden kansanedustaja Atte Harjannetta pääministerin puheet eivät vakuuttaneet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme