Peliongelmaisen tiedemiehen tarina tulee kerrotuksi taitavasti hiotussa psykologisessa draamassa.
Risto Tuomisen uusi kirja "Täyskäsi" on psykologinen draama, joka tutkii peliriippuvuuden ja vallan vaikutuksia tiedemiehen elämään. Kirja tarjoilee oivaltavan ja tunnerikkaan lukukokemuksen, jossa uskottavat hahmot ja ympäristön kuvaukset tekevät tarinasta unohtumattoman. Julkaisija: Calidris Kustannus.
Teoksesta
Risto Tuomisen uutuus Täyskäsi kertoo peliriippuvuudesta, vallasta ja siitä, mitä tapahtuu, kun oman elämän hallinta lipsuu käsistä.
Päähenkilö Erik on tiedemies, jonka arki alkaa pyöriä yhä enemmän pelaamisen ja alkoholin ympärillä. Se repii rikki hänen avioliittoaan, vaikeuttaa työtä ja horjuttaa suhdetta hänen omaan isäänsä. Tarina vie lukijan pelisalien kuumuuteen, laboratorioiden kylmään tarkkuuteen ja perheiden jännitteisiin, joissa lojaalisuudet ja ristiriidat törmäävät.
Täyskäsi on vahva psykologinen draama. Hahmot tuntuvat todellisilta, dialogi on elävää ja Erikin sisäinen kamppailu on kuvattu terävästi ja monipuolisesti. Ympäristöt tuovat tarinaan voimakasta kontrastia, pelisalien sykkeen ja laboratorioiden kliinisyyden kautta.
Kokonaisuus on runsas ja täynnä tarkasti rakennettuja kohtauksia, jotka pitävät lukijan otteessaan ja tuovat esiin kirjailijan vahvuudet.
”Olemme saaneet pitkän linjan kustannustoimittajiltamme loistavaa palautetta Riston kirjasta. Olemme ylpeitä saadessamme olla hänen yhteistyökumppaneina tässä projektissa, eli hienosti kirjoitetussa psykologisessa draamassa, joka tuo kirjavalikoimaamme kovasti kaivattua, oivaltavaa draaman kaarta"
– Santeri Sandberg, kustantaja, Calidris Kustannus
Kirjailijasta
Risto Tuominen on maailmaa nähnyt ja älykäs kirjoittajapersoona, kenen kirjalliset lahjat eivät jää huomaamatta keneltäkään Täyskäden kannesta kanteen lukevalta.
Kirjan tiedot:
Nimi: Täyskäsi
Kirjailija: Risto Tuominen
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 282
ISBN: 9789527603086
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Risto Tuominen, tekijä
+358 50 585 2535
risto@goodhope.fi
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
Santeri SandbergKustantajaCalidris Kustannus
Kuvat
Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset
Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoina meillä on tärkeimpinä luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.
