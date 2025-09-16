Peliongelmaisen tiedemiehen tarina tulee kerrotuksi taitavasti hiotussa psykologisessa draamassa.

Teoksesta

Risto Tuomisen uutuus Täyskäsi kertoo peliriippuvuudesta, vallasta ja siitä, mitä tapahtuu, kun oman elämän hallinta lipsuu käsistä.

Päähenkilö Erik on tiedemies, jonka arki alkaa pyöriä yhä enemmän pelaamisen ja alkoholin ympärillä. Se repii rikki hänen avioliittoaan, vaikeuttaa työtä ja horjuttaa suhdetta hänen omaan isäänsä. Tarina vie lukijan pelisalien kuumuuteen, laboratorioiden kylmään tarkkuuteen ja perheiden jännitteisiin, joissa lojaalisuudet ja ristiriidat törmäävät.

Täyskäsi on vahva psykologinen draama. Hahmot tuntuvat todellisilta, dialogi on elävää ja Erikin sisäinen kamppailu on kuvattu terävästi ja monipuolisesti. Ympäristöt tuovat tarinaan voimakasta kontrastia, pelisalien sykkeen ja laboratorioiden kliinisyyden kautta.

Kokonaisuus on runsas ja täynnä tarkasti rakennettuja kohtauksia, jotka pitävät lukijan otteessaan ja tuovat esiin kirjailijan vahvuudet.

”Olemme saaneet pitkän linjan kustannustoimittajiltamme loistavaa palautetta Riston kirjasta. Olemme ylpeitä saadessamme olla hänen yhteistyökumppaneina tässä projektissa, eli hienosti kirjoitetussa psykologisessa draamassa, joka tuo kirjavalikoimaamme kovasti kaivattua, oivaltavaa draaman kaarta"

– Santeri Sandberg, kustantaja, Calidris Kustannus

Kirjailijasta

Risto Tuominen on maailmaa nähnyt ja älykäs kirjoittajapersoona, kenen kirjalliset lahjat eivät jää huomaamatta keneltäkään Täyskäden kannesta kanteen lukevalta.

Kirjan tiedot:

Nimi: Täyskäsi

Kirjailija: Risto Tuominen

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2025

Sivumäärä: 282

ISBN: 9789527603086

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:



Risto Tuominen, tekijä

+358 50 585 2535

risto@goodhope.fi

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

+35825122172

info@calidriskustannus.fi

https://www.calidriskustannus.fi/