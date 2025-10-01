Valkoposkihanhien iso muuttoaalto käynnissä

Viime viikon torstaista lähtien Barentsinmeren kannan valkoposkihanhimuutto alkoi toden teolla. Huipennus todettiin lauantaina 27.9.2025, jolloin havaittiin kolmesta itäsuomalaisesta havaintopaikasta yli 100 000 muuttavaa valkoposkihanhea. Suurin osa muuttoaallon valkoposkihanhista laskeutui Suomen pelloilla, mutta osa jatkoi talvialueilleen saakka.

Torstain 25.9.2025 suurimmat muuttosummat havaittiin BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan Pohjois-Karjalassa. Näistä eniten Tohmajärven Nikunvaarassa, jossa havaittiin 16 000 muuttavaa valkoposkihanhea ja lajilleen määrittämätöntä hanhea. Muutto jatkui verkkaana läpi yön ja aamun Pohjois-Karjalassa, mutta perjantaina puolen päivän jälkeen se kiihtyi. Tällöin esimerkiksi Tohmajärven Nikunvaarassa laskettiin 44 000 muuttavaa hanhea. Säätutkassa havaittiin runsasta muuttoa läpi yön kaakkoisrajan molemmin puolin ja lauantaina 27.9.2025 hanhilla olikin ensimmäinen huippumuutto.

Viikonloppuna oli moni havaintopaikka miehitettynä ja muutosta saatiin kattava käsitys. Hanhet muuttivat aluksi kaakkoisrajan myötäisesti lounaaseen, mutta Tohmajärven kohdalla suunta muuttui edellispäivien kaltaisesti enemmän länteen. Hanhet ilmeisesti huomasivat joutuneensa luoteis- ja pohjoistuulien myötä liian kaakkoon Itä- ja Kaakkois-Suomen pelloista ja korjasivat suuntaa jopa luoteeseen.

Suurimmat muuttosummat laskettiinkin tältä reitiltä: Ilomantsi Iljanvaara 162 000, Tohmajärvi Nikunvaara 133 000 ja Savonlinna Puruveden Eevansaari 168 000 valkoposkihanhea ja lajilleen määrittämätöntä hanhea. Hanhia laskeutui paljon, eikä sen jälkeen lännempänä laskettu yhtä isoja lukuja. Suurimpia määriä olivat Savitaipaleen Kuolimon 44 000 ja Loviisan Aspskärin 36 000 muuttavaa valkoposkihanhea.

Loviisan merialueen havainto kertoo osan valkoposkihanhista muuttaneen suoraan Suomen yli tai ohi. Tästä kertoo myös 26.–28.9.2025 Viron luoteiskulman Põõsaspeassa havaitut 25 000 ja Ruotsin Gotlannissa 27.9.2025 25 000 sekä Skånen Falsterbossa 28.9.2025 30 000 muuttavaa valkoposkihanhea.

Hanhia paljon etenkin Pohjois-Karjalassa

Valkoposkihanhia löytyy nyt isoja parvia perinteisiltä hanhien suosimilta pelloilta. Suomen suurimmat määrät ovat olleet 27.9. Liperin Heponiemen 40 000, 28.9. Iitin Sääskjärven 50 000, 29.9. Rääkkylän Oravilahden 55 000 sekä 30.9. Liperin Roukalahden-Mattisenlahden 80 000.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus suorittaa torstaina 2.10. yhteislaskennan Pohjois-Karjalan tärkeimmillä valkoposkihanhialueilla. Tällöin saadaan tarkempi käsitys maakunnan senhetkisestä yhteismäärästä.

Lähetinhanhet vauhdikkaita

Lähetinhanhet tarkentavat muutonkuvaa. Yhdistetyssä saksalais- ja suomalaistutkimuksen lähetinhanhiaineistossa 23 hanhesta peräti 10 muutti jo Suomen yli tai ohi Viroon, Ruotsiin ja Tanskaan. Lopuista 13 hanhesta kaksi on Liperissä, Kiteellä ja Lapinjärvellä sekä yksi Joensuussa, Rääkkylässä, Kouvolassa, Orimattilassa, Pukkilassa, Asikkalassa ja Vihdissä. Yksi valkoposkihanhi muutti rajan takana lounaaseen, mutta Laatokan koillisrannalla Uuksun kohdalla kääntyi länteen ja Parikkalaan, josta suuntasi Orimattilaan.

Valkoposkihanhia on ollut siis paljon liikkeellä. Voidaan karkeasti arvioida muutolla olleen yhteismäärän ylittävän puoli miljoonaa, joista suurin osa on nyt Suomessa.

Onko luvassa hyvää muuttosäätä vai hidastuuko muuton eteneminen, Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen:

”Tällä viikolla vahva korkeapaine vallitsee Suomessa ja sen itäpuolella, mikä tekee säästä heikkotuulista ja öisin kylmää. Periaatteessa se olisi sangen hyvää muuttosäätä Itä-Suomeen saapuneille hanhimassoille. Luultavimmin niillä ei ole vielä kiirettä lähteä pois ruoka-apajilta, vaan linnut odottavat hyvää myötätuulta. Sellaista ei kuitenkaan ole näköpiirissä, sillä viikonloppuna korkeapaine siirtyy itään ja voimakas matalapaine liikkuu Brittein saarilta Norjaan. Sen myötä Suomessa sää muuttuu sateiseksi, yöt lämpenevät ja ajoittain reippaat etelän-lounaanpuoleiset tuulet alkavat. Sää ei suosi valkoposkihanhien lähtöä Suomesta viikonlopusta alkaen.”

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Edellisvuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhien syysmuuton etenemistä. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä saksalais- ja alankomaalaistutkimusten GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta on rahoittanut ympäristöministeriö ja projektin hanhien liikkeitä pystyy seuraamaan Suomen lajitietokeskuksen sivulta.

Lähteet ja linkkejä