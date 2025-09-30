Ilomantsiin ja Joensuuhun isot voitot Kenosta
Pohjois-Karjalassa oli viime sunnuntaina Keno-onnekkuus kohdallaan, sillä maakuntaan osui peräti kaksi Kenon suurvoittoa.
Joensuun Aseman R-Kioskissa pelattuun riviin osui Kenon sunnuntain päiväarvonnassa iso 200 000 euron arvoinen täysosuma yhden euron panoksella. Kyseinen peli oli pelattu ilman kunkkunumeroa, Kenon 10-tasolla. Kymppikenon täysosuman kerroin on 200 000, ja yhden euron panoksella pelaajan voittopotiksi tuli 200 000 euroa.
Saman päivän ilta-arvonnassa tärähti heti perään toinen voitto Pohjois-Karjalaan, sillä ilomantsilaisen nettipelaajan riviin osui Kenon sunnuntain ilta-arvonnassa iso 100 000 euron arvoinen täysosuma 0,50:n euron panoksella. Kyseinen peli oli pelattu ilman kunkkunumeroa, Kenon 10-tasolla. Kymppikenon täysosuman kerroin on 200 000, ja 0,50:n euron panoksella pelaajan voittopotiksi tuli 100 000 euroa.
- Hienoa, että Pohjois-Karjalaan osui kaksi suurvoittoa ja vielä samana päivänä. Onnittelut molemmille voittajille, toivottaa Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
|Vuoden 2025 suurimmat voitot Kenosta
|Päivä
|Paikkakunta
|Summa
|24.7.
|Vesanto
|1 400 000,00 €
|11.1.
|Seinäjoki
|1 000 000,00 €
|10.5.
|Lohja
|900 000,00 €
|12.7.
|Tampere
|700 000,00 €
|30.7.
|Helsinki
|500 000,00 €
|11.1.
|Kotka
|500 000,00 €
|23.2.
|Nokia
|500 000,00 €
|25.9.
|Janakkala
|250 000,00 €
|13.8.
|Lempäälä
|250 000,00 €
|20.8.
|Ylivieska
|250 000,00 €
|4.7.
|Vantaa
|250 000,00 €
|1.1.
|Kerava
|250 000,00 €
|5.9.
|Riihimäki
|240 000,00 €
|28.9.
|Joensuu
|200 000,00 €
|27.8.
|Kaustinen
|200 000,00 €
|14.7.
|Kangasala
|200 000,00 €
|28.7.
|Uusikaupunki
|200 000,00 €
|23.9.
|Tampere
|200 000,00 €
|2.7.
|Lahti
|200 000,00 €
|18.5.
|Lappajärvi
|200 000,00 €
|19.5.
|Saarijärvi
|200 000,00 €
|1.1.
|Nurmijärvi
|200 000,00 €
|26.3.
|Kannus
|200 000,00 €
|4.5.
|Siikajoki
|200 000,00 €
|26.4.
|Sotkamo
|200 000,00 €
