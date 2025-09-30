Veikkaus Oy

Ilomantsiin ja Joensuuhun isot voitot Kenosta

1.10.2025 13:44:18 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Pohjois-Karjalassa oli viime sunnuntaina Keno-onnekkuus kohdallaan, sillä maakuntaan osui peräti kaksi Kenon suurvoittoa.

Keno-kuponkeja Veikkauksen myyntipisteellä muiden pelien vieressä.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.

Joensuun Aseman R-Kioskissa pelattuun riviin osui Kenon sunnuntain päiväarvonnassa iso 200 000 euron arvoinen täysosuma yhden euron panoksella. Kyseinen peli oli pelattu ilman kunkkunumeroa, Kenon 10-tasolla. Kymppikenon täysosuman kerroin on 200 000, ja yhden euron panoksella pelaajan voittopotiksi tuli 200 000 euroa.

Saman päivän ilta-arvonnassa tärähti heti perään toinen voitto Pohjois-Karjalaan, sillä ilomantsilaisen nettipelaajan riviin osui Kenon sunnuntain ilta-arvonnassa iso 100 000 euron arvoinen täysosuma 0,50:n euron panoksella. Kyseinen peli oli pelattu ilman kunkkunumeroa, Kenon 10-tasolla. Kymppikenon täysosuman kerroin on 200 000, ja 0,50:n euron panoksella pelaajan voittopotiksi tuli 100 000 euroa.

- Hienoa, että Pohjois-Karjalaan osui kaksi suurvoittoa ja vielä samana päivänä. Onnittelut molemmille voittajille, toivottaa Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

Vuoden 2025 suurimmat voitot Kenosta
Päivä Paikkakunta Summa
24.7. Vesanto 1 400 000,00 €
11.1. Seinäjoki 1 000 000,00 €
10.5. Lohja 900 000,00 €
12.7. Tampere 700 000,00 €
30.7. Helsinki 500 000,00 €
11.1. Kotka 500 000,00 €
23.2. Nokia 500 000,00 €
25.9. Janakkala 250 000,00 €
13.8. Lempäälä 250 000,00 €
20.8. Ylivieska 250 000,00 €
4.7. Vantaa 250 000,00 €
1.1. Kerava 250 000,00 €
5.9. Riihimäki 240 000,00 €
28.9. Joensuu 200 000,00 €
27.8. Kaustinen 200 000,00 €
14.7. Kangasala 200 000,00 €
28.7. Uusikaupunki 200 000,00 €
23.9. Tampere 200 000,00 €
2.7. Lahti 200 000,00 €
18.5. Lappajärvi 200 000,00 €
19.5. Saarijärvi 200 000,00 €
1.1. Nurmijärvi 200 000,00 €
26.3. Kannus 200 000,00 €
4.5. Siikajoki 200 000,00 €
26.4. Sotkamo 200 000,00 € 

Avainsanat

Veikkauskeno

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

www.veikkaus.fi/yritys

Kuvat

Keno-kuponkeja Veikkauksen myyntipisteellä muiden pelien vieressä.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.
Lataa

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye