Diktamen valittiin mukaan 460 miljoonan euron laajuiseen NHS:n puitesopimukseen Iso-Britanniassa

Puitesopimuksen alla tullaan tekemään hankintoja arviolta 460 miljoonalla eurolla

NHS:n puitesopimukset ovat ensisijainen hankintakanava tuotteille ja palveluille Iso-Britannian julkisen terveydenhuollon sektorilla. Diktamen valittiin mukaan neljään kategoriaan, jotka keskittyvät potilaskirjaamista tehostaviin ohjelmistoratkaisuihin – alaan, jossa tehokkaat, innovatiiviset ratkaisut ovat erityisen kysyttyjä kasvavien paineiden alla toimivassa terveydenhuoltojärjestelmässä.

Kyseisen NHS SBS Framework -puitesopimuksen alla tullaan tekemään ohjelmistohankintoja arviolta 460 miljoonalla eurolla.

Kovaa kansainvälistä kilpailua

Puitesopimuksen myötä Diktamenille avautui mahdollisuus tarjota NHS:n toimijoille potilaskirjaamisen tehostamiseen sanelunhallintajärjestelmiä ja puheentunnistusratkaisuja. Valinnassa painotettiin erityisesti ratkaisujen laatua, kustannustehokkuutta, innovatiivisuutta, referenssejä ja toimituskykyä.

Diktamenin Iso-Britannian terveydenhuoltoliiketoiminnasta vastaava John Evans kommentoi NHS puitesopimuksen piiriin pääsyn merkitystä näin:

”Pääsy NHS SBS -puitesopimustoimittajien joukkoon heti ensimmäisellä hakukerralla on merkittävä virstanpylväs Diktamenille. Se kertoo ratkaisujemme laadusta ja kilpailukyvystä sekä tiimimme tinkimättömästä työstä. Tämä saavutus luo vahvan perustan kasvullemme Iso-Britannian terveydenhuoltomarkkinoilla.”

NHS on Euroopan suurin työnantaja, työllistäen 1,4 miljoonaa henkilöä Englannissa, Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa. Sitä pidetään kansainvälisesti julkisen terveydenhuollon suunnannäyttäjänä.

NHS arvioi, että sanelu- ja puheentunnistusratkaisujen sekä ulkoistetun tekstinkäsittelypalvelun tarve kasvaa tulevaisuudessa. Näillä ratkaisuilla nähdään olevan tärkeä rooli hallinnollisen työn keventämisessä, tuottavuuden parantamisessa ja kustannusten hillitsemisessä. Puitesopimuksen hankinnoilla pyritään kestävään kehitykseen, potilasturvallisuuden parantamiseen sekä resurssien tehokkaampaan käyttöön, vapauttaen ammattilaisten aikaa potilastyöhön.

Suomalaista osaamista skaalataan maailmalle

Diktamen on toiminut Suomessa yli 15 vuoden ajan, ja yrityksen ohjelmistoratkaisuilla tehostetaan potilas- ja asiakaskirjaamista jo 15 hyvinvointialueella. Puitesopimuksen myötä tätä osaamista ja kokemusta voidaan nyt hyödyntää myös Iso-Britanniassa NHS:n toiminnan tehostamiseksi.

Diktamen on jo vakiinnuttanut asemansa Iso-Britanniassa, jossa sillä on tytäryhtiö ja paikallinen organisaatio. Yritys on toimittanut ohjelmistoratkaisujaan lakisektorille 2018 lähtien, ja laajentanut toimintaansa terveydenhuoltoon viimeisten vuosien aikana.

Viennin myötä kansainvälistä kilpailukykyä

Diktamenin tuotekehitys tehdään kokonaan Suomessa. NHS:n puitesopimustoimittajaksi pääsy on osoitus ratkaisuissa yhdistyvästä teknologiasta, laadusta ja kilpailukyvystä. Samalla puitesopimus mahdollistaa yhtiölle laajamittaisen kasvun Iso-Britannian markkinoilla ja vahvistaa asemaa kansainvälisesti.

"Pääsy NHS:n puitesopimukseen eli frameworkiin ei vain vahvista asemaamme Iso-Britanniassa, vaan avaa myös ovia uusiin innovaatioihin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin. Samalla se tuo Suomeen vientituloja ja vahvistaa suomalaisen teknologiaosaamisen näkyvyyttä maailmalla", yrityksen toimitusjohtaja Olavi Valkama summaa.

NHS on maailman toiseksi suurin julkisen terveydenhuollon järjestelmä, jossa puitesopimustoimittajaksi hyväksyminen on välttämätön edellytys merkittäville hankinnoille. NHS SBS Framework kokoaa yhteen kansainvälisten toimittajien parhaimmiston eri teknologisten osa-alueiden osalta.