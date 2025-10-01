SDP:n ryhmäpuhe keskustelussa aluekehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan lainsäädännöstä
SDP:n ryhmäpuhe 1.10.2025. Valtioneuvoston selonteko aluekehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan lainsäädännöstä. Puhujana kansanedustaja Saku Nikkanen (sd).
Arvoisa puhemies,
SDP:n eduskuntaryhmän puolesta kiitän valtioneuvostoa selonteosta, joka tarjoaa tärkeän tilannekuvan aluekehittämisen ja EU:n rakennepolitiikan lainsäädännön toimeenpanosta. Samalla haluan nostaa esiin vakavan huolen, joka koskee tulevaa kehyskautta vuodesta 2028 alkaen: Miten varmistamme, ettei Suomen aluekehittämisen rahoitusosuus laske merkittävästi?
Jo EU:n liittymissopimuksessa on taattu harvaan asuttujen alueiden tuki Itä- ja Pohjois-Suomessa. Näyttää siltä, että rahoitusta ollaan nyt pienentämässä, mikä uhkaa kasvattaa edelleen aluekehityseroja.
Tulevissa kansallisissa valmisteluissa on tärkeää ottaa huomioon Suomen EU-liittymissopimukseen sisältyvää harvaan asuttujen alueiden tuki. Se on tärkeä osa koheesiorahoitusta, jolla on tarkoitus vähentää taloudellisia ja sosiaalisia eroja EU:n jäsenvaltioiden ja eri alueiden välillä. Suomen tulee edelleen noudattaa liittymissopimukseen liittyvää harvan asutuksen tuen korvamerkintää ja tästä on pidettävä kiinni myös pienenevissä aluekehitysresursseissa.
Arvoisa puhemies,
Suomen aluekehittämisen rahoitusosuus on vaarassa heikentyä. Miten hallitus varmistaa, että kansallisella aluekehitystuella korvataan se, mitä EU-aluekehitysrahoituksessa tullaan mahdollisesti menettämään? SDP pitää tärkeänä, että tähän kansalliseen valmisteluun tuodaan kaikki maakunnat ja alueet mukaan. Alueiden väliset erot kehityksessä ovat kasvaneet, eikä tilanne saa kärjistyä alueiden väliseksi riitelyksi niukkenevista resursseista.
Tämä ei ole vain tekninen budjettikysymys, se on kysymys Suomen elinvoimasta, kokonaisturvallisuudesta ja kansallisesta yhtenäisyydestä. Me emme voi vain hyväksyä tilannetta, jossa Euroopan Unionin aluekehitysrahoitus suuntautuu entistä enemmän muualle, emmekä voisi sillä tasapainottaa omia rakenteellisia haasteitamme ja investoida parempaan tulevaisuuteemme.
Ukrainan sota on muuttanut Euroopan geopoliittista todellisuutta. Se näkyy jo nyt aluekehityksessä ja tulee näkymään entistä vahvemmin vuoden 2028 ohjelmakaudella. Meidän on varmistettava, että Suomen erityispiirteet kuten EU:n ulkorajojen valvonta, puolustusteollisuuden kehittäminen ja terveydenhuollon varautuminen tunnistetaan ja huomioidaan rahoituspäätöksissä. Suomen kyky EU:n rajavaltiona panostaa kokonaisturvallisuuteen ei ole vain kansallinen kysymys, vaan se on koko EU-alueen intressissä.
Kansalliset aluekehittämisen voimavarat ovat vähentyneet. Siksi EU-ohjelmatyön ja kansallisen kehittämisen yhteensovittaminen on entistä tärkeämpää. Me tarvitsemme vahvempaa koordinaatiota, pidempää strategista aikajännettä ja selkeämpää vuoropuhelua valtion ja alueiden välillä. On kestämätöntä, että maakunnallinen valmistelu ja kansallinen ohjelmatyö kulkevat eri rytmissä.
Hallinnon uudistukset, hyvinvointialueet, kuntien työllisyyspalvelut, lupa- ja valvontavirasto sekä elinvoimakeskukset on kytkettävä tiiviisti mukaan aluekehitykseen. Ne eivät saa jäädä irrallisiksi saarekkeiksi, vaan niiden on oltava osa kokonaisvaltaista kehittämisstrategiaa. Aluekehitystyössä hyvin toiminut välitön ja tiivis yhteys oppilaitoksiin ja elinkeinoelämään on varmistettava jatkossakin.
Aluekehittämisen tavoitteena on vähentää alueiden välisiä ja sisäisiä kehityseroja. Tämä tavoite on yhä vaikeampi saavuttaa. Väestön väheneminen, työpaikkojen keskittyminen harvoihin maakuntiin ja koulutuserojen kasvu uhkaavat sosiaalista eheyttä. Meidän on varmistettava, että rahoitus kohdistuu myös reuna-alueille, ydinmaaseudulle ja pieniin kuntiin, ei vain kasvukeskuksiin.
Arvoisa puhemies,
Kaupunki- ja maaseutupolitiikkaa on kehitettävä rinnakkain. Maakunnan liittojen ja keskuskaupunkien yhteistyö on saatava toimimaan kitkattomasti. Innovaatio- ja kasvupolitiikka ei saa olla vain keskuskaupunkien etuoikeus, sen on oltava koko maakunnan yhteinen projekti.
Meidän on myös tunnistettava kansainväliset epävarmuustekijät: Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen, Yhdysvaltojen protektionismi ja sopimusperusteisen maailmanjärjestyksen heikkeneminen. Nämä vaikuttavat suoraan aluekehityksen edellytyksiin. EU:n ulkorajaohjelmien keskeytyminen Ukrainan sodan johdosta on konkreettinen esimerkki siitä, miten geopoliittinen tilanne heijastuu paikallistasolle.
Arvoisa puhemies,
SDP:n ryhmä vaatii, että tulevan lainsäädäntöuudistuksen valmistelussa otetaan huomioon seuraavat asiat:
- Suomen rahoitusosuuden turvaaminen EU:n aluepolitiikassa
- Kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuuden sisällyttäminen aluekehittämisen tavoitteisiin
- Kansallisen ja EU-ohjelmatyön parempi yhteensovittaminen
- Hallinnon uudistusten integrointi aluekehitykseen
- Alueellisen eriytymisen torjuminen ja sosioekonomisen tasa-arvon vahvistaminen
- Kansallisella aluekehitystuella on pystyttävä korvamaan se, mitä EU-aluekehitysrahoituksessa tullaan mahdollisesti menettämään
- Aluekehittämisessä on otettava huomioon jo laaditut Itäisen ja Pohjoisen Suomen ohjelmat ja niiden tavoitteet näiden alueiden mahdollisuuksien täysimääräisestä hyödyntämisestä.
Suomen aluekehittämisen tulevaisuus ei saa olla leikkausten, epävarmuuden ja hajanaisuuden tulevaisuus. Sen on oltava investointi koko maan elinvoimaan, turvallisuuteen ja yhteiseen tulevaisuuteen.
VNS 5/2025 vp, Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle aluekehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan lainsäädännöstä
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Piritta Rantanen: Eduskunnan Sydänryhmä juhli 40-vuotista taivaltaan1.10.2025 15:08:54 EEST | Tiedote
Eduskunnan Sydänryhmä juhlisti 40-vuotista toimintaansa juhlakokouksessa eduskunnassa. Ryhmän perusti vuonna 1985 kansanedustaja Kari Rajamäki (sd.), joka johti toimintaa yli 30 vuoden ajan.
SDP:n Saku Nikkanen: TYKS Salon sairaalan yöpäivystys päättyy, tilalle laiha lohtu30.9.2025 16:57:38 EEST | Tiedote
Petteri Orpon hallituksen päätökset lakkauttaa sairaaloiden yöpäivystyksiä ja supistaa toimintoja saavat sinettinsä nyt Salossa. TYKS Salon sairaalan ympärivuorokautinen päivystys päättyy 1.10.2025 alkaen. Yöpäivystyksen ja vaativamman leikkaussalitoiminnan tilalle tuodaan liikkuvaa päivystystä ja päiväkirurgiaa. – Tämä on kuitenkin laiha lohtu. Eikä tämä poista sitä tosiasiaa, että palvelut heikkenevät Salon seutulaisille sekä koko Varhan alueen asukkaille. Tämän jälkeen Varhan alueella päivystää yöllä enää yksi paikka, TYKS Päivystys Turku. Tämä on selkeä heikennys meille kaikille, toteaa kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.).
SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa30.9.2025 14:34:46 EEST | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe 30.9.2025 välikysymyskeskustelussa hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa. Puhujana kansanedustaja Nasima Razmyar.
SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa30.9.2025 14:14:45 EEST | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa 30.9.2025 hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa. Puhujana kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen.
SDP:n Juha Viitala: Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjumiseksi tarvitaan konkreettisia tekoja29.9.2025 15:27:01 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Juha Viitala on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ja harmaan talouden torjunnan tehostamisesta. Viitala esittää hallitukselle konkreettisiksi toimiksi esimerkiksi alipalkkauksen kriminalisoimista, ammattiliittojen kanneoikeuden säätämistä sekä työehtosopimusten yleissitovuuden turvaamista. Lisäksi hän nostaa esiin huolen aluehallintouudistuksen vaikutuksista työelämän valvontaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme