99 prosenttia toimitusjohtajista aikoo panostaa vastuullisuuteen enemmän – mutta vain osa puhuu siitä ääneen
99 prosenttia lähes 2 000 toimitusjohtajasta aikoo jatkaa tai lisätä vastuullisuuspanostuksiaan kriiseistä ja poliittisesta vastatuulesta huolimatta, käy ilmi maailman suurimman yritysvastuualoitteen UN Global Compactin tuoreesta maailmanlaajuisesta tutkimuksesta. Yhdeksän kymmenestä yritysjohtajasta pitää vastuullisuutta aiempaa tärkeämpänä kilpailutekijänä. Silti vain puolet (50 %) kokee, että heidän yrityksensä on mukavuusalueellaan viestiessään vastuullisuustyöstään.
Lähes 2 000 toimitusjohtajaa 128 maasta osallistui UN Global Compactin ja Accenturen toteuttamaan maailmanlaajuiseen tutkimukseen. Tulosten mukaan 88 prosenttia johtajista uskoo, että vastuullisuus tuo tänä päivänä enemmän liiketoimintahyötyjä kuin viisi vuotta sitten. Lisäksi 99 prosenttia kertoo aikovansa säilyttää tai lisätä panostustaan vastuullisuuteen, vaikka taloudellinen epävarmuus ja vastuullisuuskysymyksiin kohdistuva poliittinen vastarinta ovat lisääntyneet ympäri maailman.
”On tietysti hienoa, että yritysjohtajat pitävät vastuullisuutta liiketoiminnan kannalta täysin kriittisenä. Se on linjassa sen kanssa, mitä kuulemme päivittäin suomalaisilta yrityksiltä. Yritykset ovat kestävän siirtymän yksiä merkittävimpiä toimijoita”, sanoo UN Global Compact Suomen pääsihteeri Maria Sangder.
”Tulokset paljastavat myös ristiriidan. Vaikka toimitusjohtajat tunnistavat vastuullisuuden tärkeyden, he puhuvat vastuullisuudesta vähemmän kuin muutama vuosi sitten. Yritykset tekevät paljon hienoa työtä, ja juuri siksi niillä pitäisi olla rohkeutta kertoa siitä ääneen. Avoin viestintä vahvistaisi luottamuksen lisäksi myös kilpailukykyä”, Sangder lisää.
Vain murto-osa kokee olevansa hyvin varautunut suuriin muutoksiin
Tutkimuksesta selvää, että murto-osa toimitusjohtajista kokee olevansa hyvin varautunut suuriin globaaleihin haasteisiin. Vain 30 prosenttia johtajista kokee olevansa hyvin valmistautunut ilmastonmuutokseen. Luottamus varautumiseen on vielä heikompaa inflaation (14 %) ja kauppaa koskevien säädösten (15 %) kohdalla.
Haasteista huolimatta – tai ehkä niistä johtuen – lähes 96 prosenttia vastaajista suosittelee seuraajiaan integroimaan vastuullisuuden yrityskulttuuriin ja strategiaan.
”Se on osoitus siitä, että vastuullisuutta ei enää nähdä sivulauseena tai vain trendinä, vaan aidosti osana liiketoiminnan ydintä. Yritysjohdolle tärkein kysymys on, millaista mitattavaa hyötyä vastuullisuustoimet tuottavat. Vastuullisuus ei ole vain moraalinen velvoite – se on hyvää liiketoimintaa, joka vahvistaa kilpailukykyä, lisää yritysten resilienssiä ja rakentaa luottamusta niin sijoittajien, asiakkaiden kuin työntekijöidenkin keskuudessa”, Sangder sanoo.
Viisi tulevaisuuden painopistettä
Raportti nostaa esiin viisi aluetta, joita yritysjohtajat ympäri maailmaa pitävät kestävyyden kannalta prioriteetteina:
- Yhteistyö sääntelyn kehittämisessä
- Kuluttajien kysynnän hyödyntäminen
- Teknologian saatavuuden parantaminen
- Työntekijöiden osaamisen kehittäminen
- Rohkea, avoin ja uskottava johtaminen, joihin sijoittajat, asiakkaat ja työntekijät voivat luottaa
Tutkimuksesta
UN Global Compactin ja Accenturen vuoden 2025 tutkimus Turning the Key: Unlocking the Next Era of Sustainability Leadership perustuu yli 1 900 toimitusjohtajan vastauksiin sekä toimitusjohtajien ja hallitusten puheenjohtajien haastatteluihin. Tutkimus on yksi laajimmista globaaleista tutkimuksista yritysten vastuullisuustyöstä. Kaikki tutkimuksessa mukana olleet yritykset ovat sitoutuneet UN Global Compactiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria SangderPääsihteeriUN Global Compact SuomiPuh:+358 50 3105108maria.sangder@globalcompact.fi
Inka HyytiäinenCommunications & Marketing ManagerUN Global Compact SuomiPuh:+358505676524inka.hyytiainen@globalcompact.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
YK:n yritysvastuualoite UN Global Compact on maailman laajin yritysvastuuverkosto, johon kuuluu yli 20 000 organisaatiota yli 160 maasta. UN Global Compactissa mukana olevat organisaatiot ovat sitoutuneet edistämään yritysvastuun kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka muodostavat vastuullisuustyön globaalin viitekehyksen. UN Global Compact Suomi tarjoaa jäsenilleen kansainvälisen vertaisoppimisverkoston ja laajan koulutustarjonnan vastuullisuustyön kehittämiseen. www.globalcompact.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta UN Global Compact Network Finland
Maria Sangder johtamaan UN Global Compact -toimintaa Suomessa12.6.2025 13:05:00 EEST | Tiedote
Maria Sangder on nimitetty UN Global Compact Suomen pääsihteeriksi.
UN Global Compact Suomi käynnistää uuden, maksuttoman vastuullisuuskoulutuksen pk-yrityksille13.5.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
UN Global Compact Suomi perustaa uuden, maksuttoman vastuullisuuskoulutuksen pienille ja keskisuurille suomalaisyrityksille. Haku ohjelmaan päättyy 15. elokuuta 2025.
Vasta 24 suomalaisyritystä on allekirjoittanut naisten voimaannuttamisen periaatteet (WEPs)5.3.2025 07:15:00 EET | Tiedote
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen tuo merkittäviä hyötyjä yrityksille koosta riippumatta. Suomalaisyrityksistä vasta 24 on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista allekirjoittamalla kansainväliset WEPs-periaatteet (Women’s Empowerment Principles).
Tieteenmukaisiin päästövähennyksiin sitoutuneiden yritysten määrä kasvanut – nettonollatavoitteissa Suomi perässä muita Pohjoismaita19.11.2024 12:10:00 EET | Tiedote
YK:n ilmastokokous COP29 on parhaillaan käynnissä Bakussa. Yksityiseltä sektorilta tarvitaan kunnianhimoisia toimia, jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin hidastumaan riittävästi. Päästövähennyksiin sitoutuneiden yritysten määrä on reippaassa kasvussa, mutta suomalaiset yritykset jäävät silti tällä hetkellä muita Pohjoismaita jälkeen nettonollatavoitteiden määrässä.
Yli 100 organisaatiota liputtaa 25. syyskuuta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta23.9.2024 08:10:00 EEST | Tiedote
25. syyskuuta vietetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vuosipäivää, jonka kunniaksi järjestetään kansainvälinen SDG Flag Day -liputuskampanja. Viime vuonna päivässä oli mukana Suomesta noin 80 yritystä, 40 järjestöä, 30 oppilaitosta, 6 suurinta kaupunkia, 5 ministeriötä ja kymmeniä yksityishenkilöitä. Tänä vuonna etukäteen ilmoittautuneita on yli 100.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme