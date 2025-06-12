99 prosenttia toimitusjohtajista aikoo panostaa vastuullisuuteen enemmän – mutta vain osa puhuu siitä ääneen

Lähes 2 000 toimitusjohtajaa 128 maasta osallistui UN Global Compactin ja Accenturen toteuttamaan maailmanlaajuiseen tutkimukseen. Tulosten mukaan 88 prosenttia johtajista uskoo, että vastuullisuus tuo tänä päivänä enemmän liiketoimintahyötyjä kuin viisi vuotta sitten. Lisäksi 99 prosenttia kertoo aikovansa säilyttää tai lisätä panostustaan vastuullisuuteen, vaikka taloudellinen epävarmuus ja vastuullisuuskysymyksiin kohdistuva poliittinen vastarinta ovat lisääntyneet ympäri maailman.

”On tietysti hienoa, että yritysjohtajat pitävät vastuullisuutta liiketoiminnan kannalta täysin kriittisenä. Se on linjassa sen kanssa, mitä kuulemme päivittäin suomalaisilta yrityksiltä. Yritykset ovat kestävän siirtymän yksiä merkittävimpiä toimijoita”, sanoo UN Global Compact Suomen pääsihteeri Maria Sangder.

”Tulokset paljastavat myös ristiriidan. Vaikka toimitusjohtajat tunnistavat vastuullisuuden tärkeyden, he puhuvat vastuullisuudesta vähemmän kuin muutama vuosi sitten. Yritykset tekevät paljon hienoa työtä, ja juuri siksi niillä pitäisi olla rohkeutta kertoa siitä ääneen. Avoin viestintä vahvistaisi luottamuksen lisäksi myös kilpailukykyä”, Sangder lisää.

Vain murto-osa kokee olevansa hyvin varautunut suuriin muutoksiin



Tutkimuksesta selvää, että murto-osa toimitusjohtajista kokee olevansa hyvin varautunut suuriin globaaleihin haasteisiin. Vain 30 prosenttia johtajista kokee olevansa hyvin valmistautunut ilmastonmuutokseen. Luottamus varautumiseen on vielä heikompaa inflaation (14 %) ja kauppaa koskevien säädösten (15 %) kohdalla.

Haasteista huolimatta – tai ehkä niistä johtuen – lähes 96 prosenttia vastaajista suosittelee seuraajiaan integroimaan vastuullisuuden yrityskulttuuriin ja strategiaan.

”Se on osoitus siitä, että vastuullisuutta ei enää nähdä sivulauseena tai vain trendinä, vaan aidosti osana liiketoiminnan ydintä. Yritysjohdolle tärkein kysymys on, millaista mitattavaa hyötyä vastuullisuustoimet tuottavat. Vastuullisuus ei ole vain moraalinen velvoite – se on hyvää liiketoimintaa, joka vahvistaa kilpailukykyä, lisää yritysten resilienssiä ja rakentaa luottamusta niin sijoittajien, asiakkaiden kuin työntekijöidenkin keskuudessa”, Sangder sanoo.

Viisi tulevaisuuden painopistettä



Raportti nostaa esiin viisi aluetta, joita yritysjohtajat ympäri maailmaa pitävät kestävyyden kannalta prioriteetteina:

Yhteistyö sääntelyn kehittämisessä

Kuluttajien kysynnän hyödyntäminen

Teknologian saatavuuden parantaminen

Työntekijöiden osaamisen kehittäminen

Rohkea, avoin ja uskottava johtaminen, joihin sijoittajat, asiakkaat ja työntekijät voivat luottaa

Tutkimuksesta



UN Global Compactin ja Accenturen vuoden 2025 tutkimus Turning the Key: Unlocking the Next Era of Sustainability Leadership perustuu yli 1 900 toimitusjohtajan vastauksiin sekä toimitusjohtajien ja hallitusten puheenjohtajien haastatteluihin. Tutkimus on yksi laajimmista globaaleista tutkimuksista yritysten vastuullisuustyöstä. Kaikki tutkimuksessa mukana olleet yritykset ovat sitoutuneet UN Global Compactiin.