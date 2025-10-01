Susi tappoi suomenajokoiran Ruokolahdella
Viisivuotias suomenajokoirauros joutui suden hampaisiin kesken ajon tiistaiaamuna 30. syyskuuta Ruokolahdella lähellä Rautjärven rajaa.
Susi tai sudet olivat napanneet suomenajokoiran suoraan ajosta. Vain noin 150 metrin päässä ollut isäntä huomasi tutkasta, että hirvenhaukku ja -ajo katkesivat ja kiirehti paikalle autolla. Tappopaikka löytyi vajaan 50 metrin päässä metsätiestä. Koirasta oli hyvin lyhyessä ajassa ennätetty syödä takaosa ja suolet.
On mahdollista, että susi oli tavoitellut samaa hirveä kuin ajokoira tai sitten peto tuli paikalle koiran haukun houkuttelemana.
– Tämä koira oli semmoinen, että se keksi aina jotain ajettavaa ja mieluusti vaihtoi suurempaan. Tänäkin aamuna se aloitti jäniksellä, mutta vaihtoi sitten hirveen. Tänä syksynä oli kerran ajossa karhukin, omistaja kertoo.
Alueella ei ole hiljattain tehty susihavaintoja. Suden hyökkäyksestä saatiin heti tieto myös toiselle metsästäjälle, joka oli koirineen metsässä kylän toisella laidalla.
Koiran jäännökset tutki eläinlääkäri, joka totesi koiran suden tappamaksi. Tapahtuman kävivät paikan päällä varmistamassa myös maaseutuviranomainen ja suurpetoyhdyshenkilö.
Tämä Etelä-Karjalassa sattunut susihyökkäys oli 11. Metsästäjäliiton uutisoima tapaus jahtikauden aikana. Uutisoidut tapaukset löytyvät Metsästäjäliiton ylläpitämältä kartalta.
Liittojen esitys: suurpedoille kiintiömetsästys koko maahan
Ministeri Sari Essayah (kd.) on esittänyt, että susien kannanhoidollinen metsästys järjestettäisiin kiintiömetsästyksenä. Suurpetojen kannanhoidollista metsästystä koskeva lakiesitys on annettu lausunnoille.
Metsästäjäliitto, MTK ja Paliskuntain yhdistys ovat esittäneet, että suden lisäksi myös kaikkien muiden suurpetojen metsästys järjestettäisiin kiintiömetsästyksenä koko maassa. Järjestöt ovat esittäneet tammikuussa julkaistuun EU:n tieteelliseen ohjeistukseen nojautuen, että suden suotuisan suojelutason viitearvoksi määriteltäisiin 165 sutta. Ruotsissa maan hallituksen linjaamalla tavalla viitearvo on 170 sutta.
