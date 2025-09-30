HAMin vuosi 2026: Maalaustaiteen voimaa, visionäärisiä naisia ja uudistuvia tiloja

Vuonna 2026 HAM esittelee kansainvälisiä huippunimiä ja tuo esiin suomalaisen taiteen klassikoita ja nykytekijöitä. Ohjelma rakentuu vahvojen teemojen ympärille. Luvassa on Janssonien perheen rohkeutta, maisemiin uppoutuneiden Petri Ala-Maunuksen ja Mauno Markkulan värimyrskyjä ja kolme vahvaa naistaiteilijaa. HAMin suuret kaarihallit täyttyvät vuorollaan puolalaisen kuvanveiston ikonin Magdalena Abakanowiczin mittavista tekstiilipohjaisista installaatioista, taidemaalari Leena Luostarisen kultakauden maalauksista ja brittiläisen Emma Talbotin suurikokoisista tilallisista maalauksista ja tekstiiliveistoksista. Vuoden aikana HAM myös uudistaa tilojaan Tennispalatsissa.

Marguerite Humeau: The Holder of Wasp Venom, 2023. Marguerite Humeau: ‘meys’, White Cube Bermondsey, 5.4.–14.5.2023. © Marguerite Humeau. Kuva: © White Cube (Julia Andréone).

Loppuvuoden 2025 ohjelma täyttää kaarihallit uusilla näyttelyillä

Ars Fennica on yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä kuvataidepalkinnoista. 50 000 euron palkintoa tavoittelevat tällä kertaa Ragna Bley, Roland Persson, Jani Ruscica ja Hanna Vihriälä. Ehdokkaiden työt pääsevät täysiin oikeuksiinsa HAMin suuressa kaarihallissa, ja myös yleisö voi äänestää suosikkiaan. Palkinnonsaajan valitsee Mori Art Museumin johtaja Mami Kataoka, ja palkinnon jakaa Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö ARS FENNICA sr. Näyttely on avoinna 24.10.2025–29.3.2026.

Marguerite Humeau: Soihdut -näyttely muuttaa toisen HAMin suurista kaarihalleista ennennäkemättömään muotoon. Kyseessä on kovassa kansainvälisessä nosteessa olevan ranskalaisen taiteilijan ensiesiintyminen Suomessa. Humeaun luonnonmuodoista inspiroituneet ja muun muassa alabasterista, syanobakteereista ja mehiläisvahasta valmistetut veistokset heräävät henkiin valon ja äänen myötä. Näyttely on avoinna 21.11.2025–15.3.2026.

HAMin lipunmyyntikerroksessa jatkavat edelleen Vapaan Taidekoulun 90-vuotisjuhlanäyttely Vapaa 90 sekä kaikenikäisille sopiva Tove Jansson -kokonaisuus, jossa tarkastellaan rakastettujen freskojen lisäksi Porin Taikurinhattu-lastentarhaan maalattua seinämaalausta. HAM galleriassa nähdään vielä nyt esillä oleva Emma Luukkalan Yöpyykki sekä Inari Sandellin näyttely.

Magdalena Abakanowicz: Turquoise Abakan. Kansallismuseo Varsovassa. Kuva: Teresa Żółtowska-Huszcza.

Vuosi 2026 – Rohkeutta, maalaus- ja tekstiilitaiteen voimaa sekä uudistuvia tiloja

HAMin tilat Tennispalatsissa uudistuvat vuoden 2026 alussa uudella kokoelman esittelyyn keskittyvällä tilalla, laajentuneella Tove Jansson -gallerialla sekä Uuden taiteen tilan ratkaisuilla. Tiloja tärkeämpää on toki taide, ja nyt sitä voidaan esitellä uudella tavalla.

Kevät ja kesä 2026

HAMin pysyvä Tove Jansson -galleria avataan uudistuneena 13.2.2026. Entistä laajempi ja kunnianhimoisempi kokonaisuus tuo vuosittain vaihtuvin teemoin esiin Tove Janssonin taiteilijuuden eri puolia. Gallerian ensimmäinen näyttely käsittelee rohkeutta Muumipeikko ja pyrstötähti -teoksen inspiroimana, ja esittelee koko Janssonin taiteilijaperheen tuotantoa. Näyttely on avoinna 13.2.2026–24.1.2027.

Petri Ala-Maunuksen ja Mauno Markkulan teokset ja taiteilijuus asettuvat vuoropuheluun HAMin uuden kokoelmatilan avaavassa näyttelyssä 13.3.2026 alkaen. Luvassa on värimyrskyjä ja roihuaviin maisemiin uppoutumista, kun Ala-Maunuksen yliromanttiset maisemat kohtaavat Markkulan ekspressiiviset näyt. Luvassa on myös ennennäkemättömiä teoksia kummaltakin taiteilijalta. Näyttely on avoinna 13.3.2026–31.1.2027.

Puolalaisen kuvanveiston ikoni Magdalena Abakanowizc saa laajamittaisen ensiesittelynsä Suomessa 6.5.2026 alkaen, kun hänen orgaaniset tekstiiliveistoksensa ja täyttävät suuret kaarihallit koko korkeudessaan ja leveydessään. Kuitupohjaisen kuvanveiston ja installaatiotaiteen edelläkävijänä tunnetun Abakanowizcin vaikuttavat ”abakanit” todella ottavat tilan omakseen. Näyttely toteutetaan yhteistyössä varsovalaisen Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska ja Jan Kosmowski -säätiön kanssa. Näyttely on avoinna 6.5.2026–30.8.2026.

Kesäkuussa valmistuu HAMin kolmas tilauudistus ja Uuden taiteen tila käynnistää toimintansa. HAM gallerian perintöä jatkava Uuden taiteen tila on monimuotoisen, innovatiivisen kuvataiteen esiintuoja ja uudenlaisten näyttelykonseptien näyttämö. Tila tarjoaa HAMin yleisöille – kehoon ja mieleen vaikuttaen – kiehtovia kohtaamisia taiteen ja taiteilijoiden kanssa.

Uuden taiteen tilan ensimmäisessä avoimessa haussa keskityttiin näyttelysuunnitelmiin, joissa taidenäyttelyä elävöitetään esityksellisin, yleisöä osallistavin keinoin, ja jotka sisältävät performatiivisen elementin. Valituksi tulivat KOKIMO-kollektiivi, Antti Tolvi ja taiteilijaduo MSL (Antti Jussila ja Jade Kallio). Kesäkuussa 2026 koettavaksi antautuu KOKIMOn Tablespace, esteettinen ja elävä instaallatio illallispöydässä.

Leena Luostarinen: Yö-leopardi II, 1981-1982. HAM Helsingin taidemuseo. Kuva: HAM / Sonja Hyytiäinen.

Syksy ja talvi 2026

Vuoden 2026 päättävät kaarihallien uudet näyttelyt: vain väliseinä erottaa Leena Luostarisen kultakauden maalaukset brittiläisen Emma Talbotin valtavista silkkimaalauksista, kolmiulotteisista tekstiiliteoksista, piirroksista ja animaatioista.

HAMin kokoelmaan kuuluu merkittävä määrä Leena Luostarisen kultakauden teoksia ja ne nähdään nyt ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena. Lepäävät kissapedot, viittaukset eri kulttuureihin sekä henkilökohtaiset viestit ovat läsnä taiteilijan värikkäissä ja suurikokoisissa teoksissa. Maalausjäljen voimaa uhkuva näyttely on avoinna 16.10.2026–4.4.2027.

Brittiläinen Emma Talbot täyttää toisen HAMin suurista kaarihalleista kirkkailla väreillä, virtaavilla kuvioilla ja runollisilla, käsinkirjoitetuilla teksteillä. Taiteilijan ensimmäinen yksityisnäyttely Suomessa kutsuu katsojat kerroksellisiin, unenomaisiin maailmoihin. Maailmankaikkeuden mysteerejä ja ihmisen paikkaa jatkuvassa muutoksessa käsittelevä näyttely on avoinna 16.10.2026–4.4.2027.

Vuonna 2026 avautuvat näyttelyt:

Vuodelta 2025 jatkuvat näyttelyt: