Oma Hämeen toimintaympäristössä on havaittu häiriöitä
Chatit ja digitaalinen rokotusajanvaraukset eivät toimi, puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet.
Oma Hämeen toimintaympäristössä on havaittu häiriöitä, jotka vaikuttavat järjestelmiin ja hidastavat palveluita, muun muassa päivystyksen toimintaa. Chatit ja digitaalinen rokotusajanvaraus ovat pois käytöstä. Lisäksi puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet, joten pyydämme välttämään soittamista ja odottamaan, kunnes häiriö on ohi. Häiriötä selvitellään parhaillaan.
Oma Häme kehottaa hakeutumaan päivystykseen vain päivystystä vaativissa tapauksissa. Ennen päivystykseen hakeutumista on syytä soittaa Päivystysapu 116117, kiireellisen hoidon Ensilinjaan. Hätätilanteessa soitetaan aina hätänumeroon 112.
Päivystyksen ruuhkautuminen voi aiheuttaa odotusaikojen pitkittymistä. Kaikkien potilaiden hoidon ja kiireellisyyden tarve arvioidaan aina päivystykseen tullessa. Potilaita ohjataan tarvittaessa kotiin tai esimerkiksi omalle terveysasemalle tai työterveyshuoltoon seuraavana arkipäivänä, mikäli hoitoa ei ole lääketieteellisesti tarvetta antaa päivystyksenä.
Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.
Yhteyshenkilöt
Tomi RoineApulaisylilääkäriKanta-Hämeen hyvinvointialuePuh:0406309364tomi.roine@omahame.fi
