KUTSU: Ay-liikkeen ehdotukset työperäisen hyväksikäytön ja harmaan talouden kitkemiseen
Kutsumme median edustajat SAK:n ja liittojen tiedotustilaisuuteen perjantaina 3.10.2025. Tiedotustilaisuuden aiheena SAK:laisten ammattiliittojen keinot torjua työperäistä hyväksikäyttöä ja harmaata taloutta Suomessa.
- AIKA 3.10.2025 klo 11–12
- PAIKKA Crowne Plaza Helsinki Hesperia (kabinetti Töölö 4–5)
Harmaa talous ja työperäinen hyväksikäyttö rehottavat Suomessa, kuten viime päivien ja viikon uutisointi osoittaa. Ilmiö ei ole uusi ja eikä se tule yllätyksenä. Viranomaisten heikot resurssit ja toimivalta sekä poliitikkojen välinpitämättömyys ovat ongelman keskiössä.
Työperäisestä hyväksikäytöstä ja harmaasta taloudesta on mahdollisuus päästä eroon – jos vain poliittista tahtoa löytyy. SAK ja sen jäsenliitot vaativat Orpon-Purran hallitusta ryhtymään sanoista tekoihin.
Tiedotustilaisuudessa esiintyvät SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto, Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sekä Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen.
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus haastatella puheenjohtajia. Pyydämme ilmoittamaan haastattelupyynnöistä etukäteen. SAK ei striimaa tilaisuutta.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Ilmoittaudu https://link.webropolsurveys.com/EP/0B24F8B544485650
Yhteyshenkilöt
Jyrki KonolajohtajaViestintä ja vaikuttaminenPuh:0504061093jyrki.konola@sak.fi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.
