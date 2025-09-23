KUTSU: Ay-liikkeen ehdotukset työperäisen hyväksikäytön ja harmaan talouden kitkemiseen

AIKA 3.10.2025 klo 11–12

PAIKKA Crowne Plaza Helsinki Hesperia (kabinetti Töölö 4–5)

Harmaa talous ja työperäinen hyväksikäyttö rehottavat Suomessa, kuten viime päivien ja viikon uutisointi osoittaa. Ilmiö ei ole uusi ja eikä se tule yllätyksenä. Viranomaisten heikot resurssit ja toimivalta sekä poliitikkojen välinpitämättömyys ovat ongelman keskiössä.

Työperäisestä hyväksikäytöstä ja harmaasta taloudesta on mahdollisuus päästä eroon – jos vain poliittista tahtoa löytyy. SAK ja sen jäsenliitot vaativat Orpon-Purran hallitusta ryhtymään sanoista tekoihin.

Tiedotustilaisuudessa esiintyvät SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto, Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sekä Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen.

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus haastatella puheenjohtajia. Pyydämme ilmoittamaan haastattelupyynnöistä etukäteen. SAK ei striimaa tilaisuutta.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Ilmoittaudu https://link.webropolsurveys.com/EP/0B24F8B544485650