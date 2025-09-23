Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

KUTSU: Ay-liikkeen ehdotukset työperäisen hyväksikäytön ja harmaan talouden kitkemiseen

1.10.2025 14:42:30 EEST | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Kutsu

Jaa

Kutsumme median edustajat SAK:n ja liittojen tiedotustilaisuuteen perjantaina 3.10.2025.  Tiedotustilaisuuden aiheena SAK:laisten ammattiliittojen keinot torjua työperäistä hyväksikäyttöä ja harmaata taloutta Suomessa.

  • AIKA 3.10.2025 klo 11–12 
  • PAIKKA Crowne Plaza Helsinki Hesperia (kabinetti Töölö 4–5) 

Harmaa talous ja työperäinen hyväksikäyttö rehottavat Suomessa, kuten viime päivien ja viikon uutisointi osoittaa. Ilmiö ei ole uusi ja eikä se tule yllätyksenä. Viranomaisten heikot resurssit ja toimivalta sekä poliitikkojen välinpitämättömyys ovat ongelman keskiössä.

Työperäisestä hyväksikäytöstä ja harmaasta taloudesta on mahdollisuus päästä eroon – jos vain poliittista tahtoa löytyy. SAK ja sen jäsenliitot vaativat Orpon-Purran hallitusta ryhtymään sanoista tekoihin. 

Tiedotustilaisuudessa esiintyvät SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto, Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sekä Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus haastatella puheenjohtajia. Pyydämme ilmoittamaan haastattelupyynnöistä etukäteen.  SAK ei striimaa tilaisuutta.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Ilmoittaudu https://link.webropolsurveys.com/EP/0B24F8B544485650

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tilaa SAK:n uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi joka toinen viikko: https://www.sak.fi/uutiskirje.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye