Kysely: Oppilaiden koulussa kokema melu ja rauhattomuus esiintyvät yhdessä päänsäryn ja väsymyksen kanssa
THL:n toteuttaman sisäilmakyselyn mukaan melun ja rauhattomuuden kokemukset ovat yleisiä peruskouluissa ja lukiossa. Niillä on myös vahva yhteys päänsäryn, väsymyksen ja keskittymisvaikeuksien kokemuksiin.
Jatkuva altistuminen melulle heikentää hyvinvointia, vähentää viihtyisyyttä ja voi olla haitallista terveydelle.
Kouluissa melua syntyy erityisesti oppilaiden äänistä, mutta myös esimerkiksi kalusteista, teknisistä järjestelmistä, käytävillä liikkumisesta sekä ulkoa kantautuvista äänistä. Myös huonetilojen akustiikka vaikuttaa siihen, kuinka meluisiksi tilat koetaan.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttaman oppilaiden sisäilmakyselyn mukaan melun ja rauhattomuuden kokemukset kouluissa ovat vahvasti yhteydessä oppilaiden raportoimaan pääsärkyyn, väsymykseen ja keskittymisvaikeuksiin.
Kyselystä ei selviä, lisääkö melu ja rauhattomuus oppilaiden kokemaa pääsärkyä ja väsymystä vai lisääkö niiden kokeminen melun ja rauhattomuuden häiritsevyyttä.
”Tiedämme kuitenkin, että melu on kuormitustekijä, joka vaikuttaa keskittymiseen ja voi vaikuttaa myös lapsen oppimiskykyyn ja muistiin. Peruskoulussa vietetään jopa 30 tuntia viikossa, joten oppilaiden hyvinvoinnin parantamiseksi meluun ja rauhattomuuteen tulisi puuttua aktiivisesti”, sanoo THL:n erikoistutkija Anniina Salmela.
Noin 70 prosenttia koki koulun meluisaksi ja rauhattomaksi ainakin joskus
Ajoittaiset melun ja rauhattomuuden kokemukset olivat kyselyn mukaan kouluissa varsin yleisiä.
Alakouluissa melua oli kokenut vähintään joskus viimeisen kahden viikon aikana 76 prosenttia oppilaista. Yläkouluissa ja lukioissa vastaava osuus oli 72 prosenttia viimeisen neljän viikon aikana. Vastaavina aikoina rauhattomuutta alakoululaisista oli kokenut 73 prosenttia ja yläkoululaisista ja lukiolaisista 67 prosenttia.
Melua lähes joka päivä kokeneet alakoululaiset raportoivat noin kolme kertaa useammin päivittäistä väsymystä ja päänsärkyä verrattuna niihin, jotka eivät kokeneet kouluympäristöä meluisaksi. Myös yläkouluissa ja lukioissa melu, väsymys ja päänsärky esiintyivät yhdessä. Lisäksi lähes joka päivä melua kokevat raportoivat kolme kertaa useammin keskittymisvaikeuksia.
Myös rauhattomuus oli yhteydessä väsymykseen, päänsärkyyn ja keskittymisvaikeuksiin. Sekä peruskouluissa että lukioissa tytöt kokivat hiukan useammin haittaa melusta ja rauhattomuudesta kuin pojat.
Meluun ja rauhattomuuteen voidaan puuttua muun muassa tilasuunnittelulla ja oppilaita perehdyttämällä
Kyselyn mukaan joissain kouluissa melua oli pystytty hillitsemään, ja melun ja rauhattomuuden kokemukset olivat muita kouluja vähäisempiä. Erot koulujen välillä olivat kuitenkin selviä.
”Meluhan ei sinänsä ole uusi asia kouluympäristöissä, mutta näidenkin tulosten valossa toimia olisi edelleen hyvä pohtia. Niitä voidaan tehdä esimerkiksi tilasuunnittelulla sekä huomioimalla akustiikka ja oppilaiden perehdytys melun vaikutuksiin”, Salmela sanoo.
Toimia koulujen sisäympäristöjen melun ja rauhattomuuden hallintaan
- tilasuunnittelu, ml. kaluste- ja materiaalivalinnat, kulkureitit, hiljaiset tilat
- suurten tilojen, kuten ruokailusalien ja liikuntasalien, akustiikka
- ryhmäkokojen huomioiti
- koulutyön tauottaminen
- melu näkyväksi esimerkiksi erilaisten mittareiden ja visualisointien kautta
- oppilaiden ohjaus ja perehdytys siihen, miten melu ja rauhattomuus vaikuttaa omaan ja luokkakaverien hyvinvointiin ja oppimiseen.
Melu ja rauhattomuus koulujen sisäympäristöissä -selvitystä varten käytiin läpi yhteensä yli 54 000 alakoulun ja lähes 47 500 yläkoulun ja lukion oppilaan vastausta vuosina 2016–2023 toteutettuun oppilaiden sisäilmakyselyyn.
Oppilaiden kokeman melun ja rauhattomuuden yleisyyttä koulujen sisäympäristössä sekä yhteyttä oireisiin tarkasteltiin osana Terveet tilat ja Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmia.
Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi THL, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry.
Lisätiedot
Tutkimuksesta tiiviisti: Melu ja rauhattomuus koulujen sisäympäristöissä
Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma (THL)
Anniina Salmela
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7712
etunimi.sukunimi@thl.fi
THL viikolla 40/202525.9.2025 15:11:02 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 25.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Blogit ke 1.10. Toiminnanohjaus ratkaisee: johdatko kohti vaikuttavuutta vai kaaosta? Kirjoittajat: Hanni Joronen ja Jatta Kivelä Tapahtumat ja webinaarit ti 7.10. klo 9.00-16.30. Oikeuspsykiatrian päivä. Verkossa. Lisätietoa: Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista ja THL:n kirjakaupasta THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi
Yläkoulun aloittaneiden HPV-rokotuskattavuus on Suomessa huomattavasti muita Pohjoismaita matalampi23.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Suomessa 80 prosenttia vuonna 2012 syntyneistä tytöistä ja 74 prosenttia pojista on saanut HPV-rokotteen, joka ehkäisee useita papilloomaviruksen aiheuttamia syöpiä. Tavoitteena on vähintään 90 prosentin rokotuskattavuus, jotta viruksen kierto väestössä saadaan pysäytettyä ja HPV:n aiheuttamien syöpien ilmaantuvuus laskemaan. Tämä tavoite saavutetaan lähes kaikissa muissa Pohjoismaissa.
THL viikolla 39/202518.9.2025 15:16:44 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 18.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ti 23.9. Uutta tietoa HPV-rokotteen kattavuudesta vuonna 2012 syntyneillä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 ke 24.9. Oppilaiden sisäilmakyselyn tuloksia: Melu ja rauhattomuus koulujen sisäympäristöissä. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 Verkkouutiset ma 22.9. Opiskeluhuoltopalvelujen käyttö ja siinä tapahtuneet muutokset. Miten terveydenhoitajalla, lääkärillä, kuraattorilla tai psy
Kouluterveyskysely 2025: Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisten tukea terveellisiin elintapoihin – yhä useampi voi puhua asioistaan vanhempiensa kanssa17.9.2025 00:00:00 EEST | Tiedote
Kouluterveyskyselyn 2025 tuoreiden tulosten mukaan suurin osa lapsista ja nuorista voi keskustella asioistaan vanhempiensa kanssa usein tai melko usein. Terveyttä edistäviin elintapoihin tarvitaan aikuisten tukea, sillä vain pieni osa lapsista ja nuorista sekä syö aamupalan että liikkuu ja nukkuu riittävästi. Alkoholinkäyttö ja tupakointi ovat entisestään vähentyneet, mutta nikotiinipussien käyttö on lisääntynyt merkittävästi.
THL viikolla 38/202511.9.2025 15:02:21 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 11.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ke 17.9. Kouluterveyskyselyn 2025 uudet tulokset. Tietoa muun muassa elintavoista, päihteiden käytöstä, kiusaamisesta, koulunkäynnistä ja hyvinvoinnista. 17.9. tulospalvelussa saatavilla koko maan sekä hyvinvointialueiden ja kuntien tulokset. Lisätietoja ja embargomateriaalit: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678 Lisätietoa: Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Jul
