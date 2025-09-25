Puuston poistoa Porrassuontiellä Kouvolassa
Raivaustyöt ovat alkaneet tällä viikolla ja varsinaiset hakkuutyöt alkavat viikolla 43.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on kohdistanut rahoitusta liikenneväylien kuivatuksen ja turvallisuuden parantamiseen. Yksi rahoituskohteista on Porrassuontien 2,9 km:n osuuden kasvillisuuden ja puuston poisto Kouvolassa.
Työ tehdään vuoden 2025 aikana ja sen tekee Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta Koumet Oy.
Puusto poistetaan valtion tiealueelta kokonaan ja osittain yksityisten maa-alueelta (maantien suoja-alue) hakkuusuunnitelman mukaisesti.
Yhteyshenkilöt
- Kaakkois-Suomen ELY-keskus; projektipäällikkö Erkki Munter, p. 0295 029 031, erkki.munter@ely-keskus.fi
- Koumet Oy; hankepäällikkö Henri Vauhkonen, p. 044 0556 065, henri.vauhkonen@koumet.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan elinvoimainen, kestävä ja saavutettava Kaakkois-Suomi.
