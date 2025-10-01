Aluehallituksen päätöksiä: Hyrylän sote-keskuksen rakennuttaja, Uudenmaan yhteistyötyösopimus ja vanhusneuvoston jäsenten nimeäminen
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus valitsi YIT Business Premises Oy:n Hyrylään suunnitellun sote-keskuksen toteuttajaksi. Sote-keskus tulee valmistuessaan palvelemaan kaikkia hyvinvointialueen asukkaita.
-Saimme useita laadukkaita ehdotuksia Hyrylän sote-keskuksen toteuttamiseksi. Nyt seuraavaksi on edessä kiinnostava kehitysvaihe toteuttajaksi valitun YIT Business Premises Oy:n kanssa, jonka jälkeen suunnitelma vielä käsitellään aluehallituksessa ennen toteuttamisvaihetta. Uskon, että vuonna 2028 lopputulemana on uudenaikainen ja asiakaslähtöisesti suunniteltu rakennus, jossa pääsemme järjestämään koko Keusoten alueen asukkaita palvelevia toimintoja, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.
Aluehallitus hyväksyi Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden (Länsi-Uudenmaan, Vantaan ja Keravan, Keski-Uudenmaan sekä Itä-Uudenmaan) välisen yhteistyösopimuksen vuosille 2025–2029. Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa strategista vuoropuhelua, operatiivista yhteistyötä sekä kehittää yhteistä edunvalvontaa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä pelastustoimessa. Päätösvaltaa ei siirretä yhteisille elimille, vaan ratkaisut tehdään kunkin osapuolen omissa toimielimissä. Yhteistyötä ohjaa Helsingin ja hyvinvointialueiden muodostama yhteistyöryhmä, johon kuuluu luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita kaikista osapuolista sekä tarvittaessa HUS-yhtymän edustus. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen edustajat ovat hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio, aluevaltuuston puheenjohtaja Pirja Vitikka-Koponen ja aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu. Yhteistyöryhmän sihteeristön jäseneksi nimettiin hallintojohtaja Petja Harakka.
Aluehallitus päätti valita Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston kokoonpanon kaudelle 2025–2029 sekä nimetä Aluehallituksen edustajan alueelliseen vanhusneuvostoon. Vanhusneuvostoon valittiin Leena Räisänen (Hyvinkää), Juhani Kouhia (Hyvinkää), Irma Uhlenius (Järvenpää, Lars-Erik Wilskman (Järvenpää), Ari Saarto (Nurmijärvi), Veikko Ollila (Nurmijärvi), Veijo Peltola (Mäntsälä), Marianne Pentikäinen (Mäntsälä), Liljan-Kukka Runolinna (Pornainen), Terhi Niinikoski (Pornainen), Riitta Ristolainen (Tuusula) ja Maila Tikkanen (Tuusula).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Keusote ja Tuusula valitsivat sote-keskuksen hankkeen toteuttajaksi YIT:n1.10.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus ja Tuusulan kunnanhallitus ovat valinneet YIT Business Premises Oy:n Hyrylään suunnitellun sote-keskuksen toteuttajaksi. Sote-keskus tulee valmistuessaan palvelemaan kaikkia hyvinvointialueen asukkaita.
Vajaa puolet työntekijöistä käyttää tekoälyä – yli 80 % kaipaa koulutusta30.9.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) tuore tekoälykysely osoittaa, että vajaa puolet sote-ammattilaisista on jo hyödyntänyt tekoälysovelluksia työssään. Yli 80 prosenttia työntekijöistä kokee tarvitsevansa koulutusta, jotta tekoälyä voisi ottaa käyttöön arjessa laajemmin ja turvallisemmin.
Suojaa myös perheen pienimmät influenssalta: influenssarokotus on maksuton alle 7-vuotiaille24.9.2025 13:57:48 EEST | Tiedote
Pikkulapset ovat erityisen alttiita influenssalle. He sairastavat sitä muita ikäryhmiä useammin ja toimivat usein oireettomina tartunnankantajina. Onkin tärkeää suojata myös perheen pienimmät influenssalta: alle 7-vuotiaat saavat influenssarokotuksen maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa.
Uusi lastensuojeluyksikkö Hyvinkäälle – Kotirinteen toimijaksi valittiin Hoivarakentajat Oy / Suomen Hoiva ja Asunto Oy -ryhmittymä23.9.2025 16:24:57 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) on tehnyt päätöksen uuden lastensuojeluyksikön vuokratilan toteuttajasta ja vuokranantajasta. Konsernijaosto valitsi toimijaksi Hoivarakentajat Oy / Suomen Hoiva ja Asunto Oy -ryhmittymän, joka vastaa kohteen suunnittelusta, rakentamisesta ja vuokraamisesta Keusoten käyttöön.
Yhdessä kohti parempaa arkea – Keusote palkitsi henkilöstöä vuoden 2025 kehittämisteoista22.9.2025 11:59:40 EEST | Tiedote
Keusoten henkilöstö teki jälleen näkyväksi sen, kuinka paljon arjen työssä syntyy kehittämistä, innovaatioita ja hyviä käytäntöjä. Syyskuussa järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa nostettiin esiin vuoden parhaat laatu- ja innovaatioteot sekä asiakas- ja potilasturvallisuusteko.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme