Aluehallituksen päätöksiä: Hyrylän sote-keskuksen rakennuttaja, Uudenmaan yhteistyötyösopimus ja vanhusneuvoston jäsenten nimeäminen

-Saimme useita laadukkaita ehdotuksia Hyrylän sote-keskuksen toteuttamiseksi. Nyt seuraavaksi on edessä kiinnostava kehitysvaihe toteuttajaksi valitun YIT Business Premises Oy:n kanssa, jonka jälkeen suunnitelma vielä käsitellään aluehallituksessa ennen toteuttamisvaihetta. Uskon, että vuonna 2028 lopputulemana on uudenaikainen ja asiakaslähtöisesti suunniteltu rakennus, jossa pääsemme järjestämään koko Keusoten alueen asukkaita palvelevia toimintoja, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.

Aluehallitus hyväksyi Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden (Länsi-Uudenmaan, Vantaan ja Keravan, Keski-Uudenmaan sekä Itä-Uudenmaan) välisen yhteistyösopimuksen vuosille 2025–2029. Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa strategista vuoropuhelua, operatiivista yhteistyötä sekä kehittää yhteistä edunvalvontaa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä pelastustoimessa. Päätösvaltaa ei siirretä yhteisille elimille, vaan ratkaisut tehdään kunkin osapuolen omissa toimielimissä. Yhteistyötä ohjaa Helsingin ja hyvinvointialueiden muodostama yhteistyöryhmä, johon kuuluu luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita kaikista osapuolista sekä tarvittaessa HUS-yhtymän edustus. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen edustajat ovat hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio, aluevaltuuston puheenjohtaja Pirja Vitikka-Koponen ja aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu. Yhteistyöryhmän sihteeristön jäseneksi nimettiin hallintojohtaja Petja Harakka.

Aluehallitus päätti valita Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston kokoonpanon kaudelle 2025–2029 sekä nimetä Aluehallituksen edustajan alueelliseen vanhusneuvostoon. Vanhusneuvostoon valittiin Leena Räisänen (Hyvinkää), Juhani Kouhia (Hyvinkää), Irma Uhlenius (Järvenpää, Lars-Erik Wilskman (Järvenpää), Ari Saarto (Nurmijärvi), Veikko Ollila (Nurmijärvi), Veijo Peltola (Mäntsälä), Marianne Pentikäinen (Mäntsälä), Liljan-Kukka Runolinna (Pornainen), Terhi Niinikoski (Pornainen), Riitta Ristolainen (Tuusula) ja Maila Tikkanen (Tuusula).