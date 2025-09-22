Kutsu: Tervetuloa Sarah Lucasin ja Essi Kuokkasen näyttelyiden tiedotustilaisuuteen ke 8.10.2025 Kiasmaan

Näyttelyiden tiedotustilaisuus alkaa klo 11 Kiasman 5. kerroksessa. Taiteilijat ja kuraattorit ovat paikalla tilaisuudessa.

Sarah Lucas: PALJAS KATSE

Sarah Lucas (s. 1962) on yksi kansainvälisesti merkittävimmistä nykytaiteilijoista. Hänen taiteensa tunnetaan röyhkeästä ja provosoivasta huumorista. Kiasmassa avautuva näyttely esittelee kattavasti hänen tähänastista uraansa ja teoksiaan 1990-luvulta tähän päivään. Mukana on veistoksia, valokuvia ja installaatioita, joita on aiemmin nähty kansainvälistä huomiota saaneissa näyttelyissä. Nyt Lucasin laaja yksityisnäyttely nähdään ensi kertaa Pohjoismaissa.

Lucas havainnollistaa taiteessaan yhteiskuntamme piileviä oletuksia sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja valtasuhteista. Hän tekee näkyväksi tapoja, joilla katsomme kehoja, ja tarkastelee luokan esittämistä sekä taiteen ja yhteiskuntaluokan välistä suhdetta.

Lucas käyttää teostensa materiaalina arkisia esineitä, kuten huonekaluja, elintarvikkeita, savukkeita ja sukkahousuja. Niistä hän rakentaa asetelmia, joissa katsoja voi hahmottaa ihmiskehon – hauraan, haluavan, huvittavan ja eroottisen.

PALJAS KATSE -näyttelyn kuraattorit ovat Patrik Nyberg ja Max Hannus Kiasmasta. Näyttely on avoinna yleisölle 10.10.2025–8.3.2026.

Essi Kuokkanen: Pilvenpitelijä

Essi Kuokkasen (s. 1991) maalaukset ja piirustukset ovat pohdiskeluja siitä, mikä on ihmisen osa ja suhde muihin elämänmuotoihin. Näyttelyssä monen teoksen teemoja ovat kasvu ja muodonmuutos.

Kuokkanen käsittelee ihmisenä olemista usein rinnastamalla ihmisen muihin elämänmuotoihin. Koira on hänen teoksissaan toistuva hahmo. Uudemmissa teoksissa esiintyy paljon lintuja, jotka Kuokkanen näkee vapaiksi elämään omilla säännöillään, irti ihmismaailman verkoista.

“Jotkin aiheet ja hahmot ovat sellaisia, joihin huomaan palaavani uudestaan ja uudestaan. Yhdessä maalaukset rakentavat omaa keskinäistä maailmaansa, jossa ristiriitaiset tunteet ja tarkoitukset ovat olemassa yhtä aikaa. Teoksista löytyy yhtymäkohtia elettyyn ympäristöön ja taidehistoriaan, mutta tututkin asiat näyttäytyvät maalausten sisällä usein vääristyneinä. Maalaus voikin välittää jonkin erityislaatuisen ja yksilöllisen kokemuksen olemassaolosta ja kaiken meitä ympäröivän ihmeellisyydestä ja outoudesta”, Kuokkanen kuvailee.

Pilvenpitelijä-näyttelyn kuraattorit ovat Max Hannus ja Piia Oksanen Kiasmasta. Näyttely on avoinna yleisölle 10.10.2025–22.2.2026.