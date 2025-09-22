Kutsu: Tervetuloa Sarah Lucasin ja Essi Kuokkasen näyttelyiden tiedotustilaisuuteen ke 8.10.2025 Kiasmaan
Laaja yksityisnäyttely brittiläisen nykytaiteen kärkinimeltä nähdään vihdoin Pohjoismaissa, kun Sarah Lucasin PALJAS KATSE avautuu Kiasmassa. Samaan aikaan avautuu Essi Kuokkasen näyttely Pilvenpitelijä.
Tervetuloa näyttelyiden tiedotustilaisuuteen Kiasmaan keskiviikkona 8.10.2025 klo 10–13. Ilmoittauduthan: kiira.koskela@kiasma.fi.
Näyttelyiden tiedotustilaisuus alkaa klo 11 Kiasman 5. kerroksessa. Taiteilijat ja kuraattorit ovat paikalla tilaisuudessa.
Median edustajat voivat tutustua näyttelyihin omatoimisesti museon avauduttua klo 10 alkaen. Näyttelyihin on aikaa tutustua klo 13 asti.
Sarah Lucasin näyttely on esillä Kiasman 5. kerroksessa ja Essi Kuokkasen näyttely 4. kerroksessa.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: tiedottaja Kiira Koskela, 050 4786 861, kiira.koskela@kiasma.fi
Sarah Lucas: PALJAS KATSE
Sarah Lucas (s. 1962) on yksi kansainvälisesti merkittävimmistä nykytaiteilijoista. Hänen taiteensa tunnetaan röyhkeästä ja provosoivasta huumorista. Kiasmassa avautuva näyttely esittelee kattavasti hänen tähänastista uraansa ja teoksiaan 1990-luvulta tähän päivään. Mukana on veistoksia, valokuvia ja installaatioita, joita on aiemmin nähty kansainvälistä huomiota saaneissa näyttelyissä. Nyt Lucasin laaja yksityisnäyttely nähdään ensi kertaa Pohjoismaissa.
Lucas havainnollistaa taiteessaan yhteiskuntamme piileviä oletuksia sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja valtasuhteista. Hän tekee näkyväksi tapoja, joilla katsomme kehoja, ja tarkastelee luokan esittämistä sekä taiteen ja yhteiskuntaluokan välistä suhdetta.
Lucas käyttää teostensa materiaalina arkisia esineitä, kuten huonekaluja, elintarvikkeita, savukkeita ja sukkahousuja. Niistä hän rakentaa asetelmia, joissa katsoja voi hahmottaa ihmiskehon – hauraan, haluavan, huvittavan ja eroottisen.
PALJAS KATSE -näyttelyn kuraattorit ovat Patrik Nyberg ja Max Hannus Kiasmasta. Näyttely on avoinna yleisölle 10.10.2025–8.3.2026.
Essi Kuokkanen: Pilvenpitelijä
Essi Kuokkasen (s. 1991) maalaukset ja piirustukset ovat pohdiskeluja siitä, mikä on ihmisen osa ja suhde muihin elämänmuotoihin. Näyttelyssä monen teoksen teemoja ovat kasvu ja muodonmuutos.
Kuokkanen käsittelee ihmisenä olemista usein rinnastamalla ihmisen muihin elämänmuotoihin. Koira on hänen teoksissaan toistuva hahmo. Uudemmissa teoksissa esiintyy paljon lintuja, jotka Kuokkanen näkee vapaiksi elämään omilla säännöillään, irti ihmismaailman verkoista.
“Jotkin aiheet ja hahmot ovat sellaisia, joihin huomaan palaavani uudestaan ja uudestaan. Yhdessä maalaukset rakentavat omaa keskinäistä maailmaansa, jossa ristiriitaiset tunteet ja tarkoitukset ovat olemassa yhtä aikaa. Teoksista löytyy yhtymäkohtia elettyyn ympäristöön ja taidehistoriaan, mutta tututkin asiat näyttäytyvät maalausten sisällä usein vääristyneinä. Maalaus voikin välittää jonkin erityislaatuisen ja yksilöllisen kokemuksen olemassaolosta ja kaiken meitä ympäröivän ihmeellisyydestä ja outoudesta”, Kuokkanen kuvailee.
Pilvenpitelijä-näyttelyn kuraattorit ovat Max Hannus ja Piia Oksanen Kiasmasta. Näyttely on avoinna yleisölle 10.10.2025–22.2.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kiira Koskela, tiedottaja, kiira.koskela@kiasma.fi, 0294 500 631
Kuvia saa käyttää näyttelyiden tiedotuksen yhteydessä.
Kuvat
Linkit
Nykytaiteen museo Kiasma
Mannerheiminaukio 2
00100 Helsinki
Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä. kansallisgalleria.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta KIASMA
Kiasmas utställningar 2026: Samisk konst, minnenas opera och gåtfulla syner22.9.2025 10:06:00 EEST | Pressmeddelande
På våren öppnar på Kiasma en utställning gjord i samarbete med samemuseet Siida, som visar ett brett urval av samisk nutidskonst. Under årets lopp får vi också se två internationella soloutställningar. Oliver Beers video-opera äger rum i en forntida grotta, där åtta internationella sångare låter sånger från sin barndom eka invid grottmålningarna. I skulptören Edith Karlsons gåtfulla installationer rör sig människo- och djurgestalter som suddar ut gränserna mellan arterna. Den inhemska konstnären Emma Ainalas oljemålningar, som handlar om att vara flicka och kvinna, får sin inspiration bland annat från skräckbilder. I den nya samlingsutställningen ger vi efter inför drömmens logik. Verk ur samlingen får vi även se i Uleåborg som en del i programmet för den Europeiska kulturhuvudstaden. Kiasma-teaterns program ger rum åt det magiska och oförklarliga.
Kiasman näyttelyt 2026: Saamelaista taidetta, muistojen ooppera ja salaperäisiä näkyjä22.9.2025 10:06:00 EEST | Tiedote
Keväällä Kiasmassa avautuu Saamelaismuseo Siidan kanssa yhteistyössä toteutettu näyttely, joka esittelee laajasti saamelaista nykytaidetta. Vuoden aikana nähdään myös kansainväliset soolonäyttelyt Oliver Beeriltä ja Edith Karlsonilta sekä kotimaisen Emma Ainalan yksityisnäyttely. Uudessa kokoelmanäyttelyssä antaudutaan unen logiikalle. Sen rinnalla Kiasma-teatterin ohjelmisto avaa tilan maagiselle ja selittämättömälle. Kokoelmateoksia on nähtävillä myös Oulussa osana Euroopan kulttuuripääkaupungin ohjelmistoa.
Kiasma's exhibition programme 202622.9.2025 10:06:00 EEST | Press release
In spring 2026, Kiasma will present a major exhibition of contemporary Sámi art, organised in collaboration with the Sámi Museum Siida. Alongside this, three solo exhibitions will feature both international and Finnish perspectives. British artist Oliver Beer will unveil a video opera set among prehistoric cave paintings, where eight singers from across the world perform songs tied to their earliest musical memories. Estonian sculptor Edith Karlson will transform Kiasma’s galleries with her enigmatic installations populated by human and animal figures that blur the boundaries between species. Finnish painter Emma Ainala will showcase oil paintings exploring themes of girlhood and womanhood, weaving together influences from art history to horror imagery. Kiasma’s new collection exhibition will in turn embrace imagination and the inexplicable. The Kiasma Theatre programme opens the door to the magical.
Saamelaismuseo Siida ja Kiasma yhteistyöhön: Keväällä avautuva yhteisnäyttely esittelee laajasti saamelaista nykytaidetta22.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Kiasman ja Saamelaismuseo Siidan yhteisnäyttely Entiset ainoat kokoaa yhteen saamelaista ja saamelaisia käsittelevää nykytaidetta Saamenmaalta Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Näyttely avautuu Kiasmassa 27. maaliskuuta 2026. Osa näyttelystä nähdään lokakuusta 2026 alkaen Siidassa, Inarissa.
Välkommen till presskonferensen för Sarah Lucas och Essi Kuokkanens utställningar onsdagen den 8 oktober 2025 på Kiasma18.9.2025 09:07:00 EEST | Pressinbjudan
En omfattande separatutställning av den brittiska samtidskonstens toppnamn ses äntligen i Norden när Sarah Lucas utställning NAKEN BLICK öppnar på Kiasma. Samtidigt öppnar Essi Kuokkanens utställning Molnbärare. Välkommen till presskonferensen på Museet för nutidskonst Kiasma onsdagen den 8 oktober. Vänligen anmäl ditt deltagande: kiira.koskela@kiasma.fi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme