SDP:n Piritta Rantanen: Eduskunnan Sydänryhmä juhli 40-vuotista taivaltaan

1.10.2025 15:08:54 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Eduskunnan Sydänryhmä juhlisti 40-vuotista toimintaansa juhlakokouksessa eduskunnassa. Ryhmän perusti vuonna 1985 kansanedustaja Kari Rajamäki (sd.), joka johti toimintaa yli 30 vuoden ajan.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Nykyinen puheenjohtaja, kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.), korosti puheessaan Sydänryhmän merkitystä eduskunnassa.

“Yhteistyö Sydänliiton kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Sydänryhmää tarvitaan edelleen pitämään esillä sydänsairauksien ehkäisyä ja tietoisuutta niiden yleisyydestä,” Rantanen totesi.

Rantanen kiitti myös aiempia puheenjohtajia Kari Rajamäkeä ja Kristiina Salosta sydäntyön edistämisestä.

“On ollut kunnia jatkaa heidän työtään. Sydänryhmän toiminta jatkuu aktiivisena kiinnostavien alustajavieraiden ja jäsentemme sitoutumisen ansiosta.”

Rantanen nosti esiin terveyden edistämisen merkityksen kaikessa eduskuntatyössä.

“Ilman riittävää panostusta terveyteen heikkenee nopeasti suomalaisten kyky toimia yhteiskunnan tärkeissä tehtävissä. Terveyden edistäminen vähentää sairastavuutta, tukee toipumista ja on osa kansallista turvallisuutta myös näinä turbulentteina aikoina."

Yhteyshenkilöt

Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja

Puh:050 545 1123

