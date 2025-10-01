Miljoonan euron rahoitus lasten liikuntatutkimukselle Jane ja Aatos Erkon säätiöltä
Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt 1,1 miljoonan euron rahoituksen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimukselle. Professori Timo Jaakkolan ja apulaisprofessori Mikko Huhtiniemen hankkeessa etsitään tieteellisesti todennettuja keinoja lisätä lasten ja nuorten liikkumista kouluissa. Tutkimus toteutetaan interventiotutkimuksena keskisuomalaisissa kouluissa.
Tutkimuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikkumista sekä tutkia sen vaikutuksia hyvinvointiin – esimerkiksi uneen ja palautumiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsiin, joilla on yksilöllisiä tarpeita liikkumisen tukemisessa.
Tutkimus käsittelee koululaisten liikkumisen lisäämistä kokonaisvaltaisesti koulupäivän aikana.
“Käynnistämme kattavan liikuntaintervention kouluympäristössä. Tarkoitus on lisätä liikkumista koulupäivän aikana, kuten oppitunneilla, liikuntatunneilla ja välitunneilla, ja tutkia tehtyjen muutosten vaikutusta koululaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin”, liikuntatieteellisen tiedekunnan uusi professori Timo Jaakkola kertoo. Jaakkola aloitti liikuntapedagogiikan ja liikunnan lukutaidon professorina syyskuun alussa.
Perusopetuksen alakouluihin kohdistuva nelivuotinen tutkimus aloitetaan vuoden 2026 aikana. Se toteutetaan yhteistyössä ja yhdessä suunnitellen koulujen kanssa. Tutkimuksessa selvitetään myös intervention toteuttamista edistäviä ja haittaavia tekijöitä sekä lasketaan sen kustannusvaikutuksia.
Tutkimuksen tuloksista on tarkoitus rakentaa tieteeseen perustuva työkalupakki koulujen arkeen sekä hyödyntää tuloksia liikunnan- ja luokanopettajakoulutuksessa. Näin voidaan muuttaa koulujen toimintakulttuuria ja opettajankoulutusta sekä vaikuttaa siihen, miten lapset liikkuvat kouluissa ympäri Suomen.
Jane ja Aatos Erkon säätiö myönsi yhteensä 9,9 miljoonaa euroa avustuksia 13 hankkeelle lääketieteen, muun tieteen, taiteen ja kulttuurin aloilla. Katso kaikki rahoitetut hankkeet Jane ja Aatos Erkon Säätiön sivuilta tästä linkistä.
Lisätietoja:
Professori Timo Jaakkola
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
timo.jaakkola@jyu.fi, +358 40 805 3949
Apulaisprofessori Mikko Huhtiniemi
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
mikko.huhtiniemi@jyu.fi, +358 40 805 3945
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
