Naantalin kaupunki

Naantalin pääkirjastossa yleisöluento muuttuvasta kaupunkiluonnosta

2.10.2025 09:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Naantalin pääkirjastossa kuullaan ekologian ja ympäristönsuojelun dosentti Timo Vuorisalon luento Muuttuva kaupunkiluonto torstaina 9.10. klo 17.30 alkaen.

Puita kaupunkimaisemassa.
Naantalin pääkirjastossa kuullaan ekologian ja ympäristönsuojelun dosentti Timo Vuorisalon luento Muuttuva kaupunkiluonto.

Luennolla tutustutaan kaupunkiluontoon ja tarkastellaan, miten ympäristömme ja luontoasenteemme ovat ajan saatossa muuttuneet. Luento on kaikille avoin ja maksuton.

– Suomen kaupungit ovat viime vuosikymmeninä laajentuneet ja niiden elinympäristöjen kirjo on monipuolistunut. Samaan aikaan myös ihmisten luontoasenteet ovat lientyneet. Näiden muutosten ansiosta kaupunkiluonto on monipuolistunut. Osa lajeista on vähentynyt, kuten aiemmin tavallinen keittokomeroiden ruokavieras kotihiiri. Uusia kaupunkeihin levittäytyviä lajeja ovat esimerkiksi petolinnut ja petonisäkkäät. Ihmisten ja kaupunkiluonnon yhteiselo vaatii huolellista suunnittelua ja mahdollisten ristiriitatilanteiden hallintaa, toteaa Vuorisalo.

Luento järjestetään osana Naantalin kaupunginkirjaston Luonnonvoimaa – ympäristöasiaa ja ekotekoja -hanketta.

Naantalin pääkirjasto, 1. krs, (Tullikatu 11, Naantali)
Timo Vuorisalo: Muuttuva kaupunkiluonto to 9.10 klo 17.30-18.30

kirjastotapahtumat

Puita kaupunkimaisemassa.
Naantalin pääkirjastossa kuullaan ekologian ja ympäristönsuojelun dosentti Timo Vuorisalon luento Muuttuva kaupunkiluonto.
Timo Vuorisalo
Etana.
Timo Vuorisalo
Naantalin kaupunki

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

