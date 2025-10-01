Naantalin pääkirjastossa yleisöluento muuttuvasta kaupunkiluonnosta
Naantalin pääkirjastossa kuullaan ekologian ja ympäristönsuojelun dosentti Timo Vuorisalon luento Muuttuva kaupunkiluonto torstaina 9.10. klo 17.30 alkaen.
Luennolla tutustutaan kaupunkiluontoon ja tarkastellaan, miten ympäristömme ja luontoasenteemme ovat ajan saatossa muuttuneet. Luento on kaikille avoin ja maksuton.
– Suomen kaupungit ovat viime vuosikymmeninä laajentuneet ja niiden elinympäristöjen kirjo on monipuolistunut. Samaan aikaan myös ihmisten luontoasenteet ovat lientyneet. Näiden muutosten ansiosta kaupunkiluonto on monipuolistunut. Osa lajeista on vähentynyt, kuten aiemmin tavallinen keittokomeroiden ruokavieras kotihiiri. Uusia kaupunkeihin levittäytyviä lajeja ovat esimerkiksi petolinnut ja petonisäkkäät. Ihmisten ja kaupunkiluonnon yhteiselo vaatii huolellista suunnittelua ja mahdollisten ristiriitatilanteiden hallintaa, toteaa Vuorisalo.
Luento järjestetään osana Naantalin kaupunginkirjaston Luonnonvoimaa – ympäristöasiaa ja ekotekoja -hanketta.
Naantalin pääkirjasto, 1. krs, (Tullikatu 11, Naantali)
Timo Vuorisalo: Muuttuva kaupunkiluonto to 9.10 klo 17.30-18.30
Anna HilskakirjastonhoitajaNaantalin kaupunkiPuh:044 4171313anna.hilska@naantali.fi
