Ennakoivan ajon koulutusta yli 65-vuotiaille Hiiden Opistossa

1.10.2025 15:39:49 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

Hiiden Opistossa tarjolla oleva Ennakoivan ajon koulutus - kurssi tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden pohtia ajokykyä vuorovaikutteisesti. Kurssi auttaa tunnistamaan vahvuuksia, heikkouksia sekä ymmärtämään ikääntymisen vaikutuksia ajamiseen. Lisäksi käsitellään ikäryhmän tyypillisiä onnettomuusriskejä, ja jaetaan käytännön vinkkejä vaaratilanteiden välttämiseksi. 

Ikääntynyt hymyilevä nainen on autossa kuskina.
Omasta ajokyvystä huolehtiminen on tärkeä osa yleistä liikenneturvallisuutta.

Liikenteessä yli 65-vuotiaiden kuljettajien osuus on kasvussa. Pitkä ajokokemus tekee kuljettajista taitavia ennakoijia, mutta samalla ikääntyminen voi rapauttaa ajokykyä. Liikenneturvan EAK65+ toimintamalli auttaa arvioimaan omaa ajamista ja huomioimaan muutoksia omissa ajotaidoissa.

Hiiden Opistossa voi nyt osallistua Ennakoivan ajon koulutus - liikenneturvaa yli 65-vuotiaille -kurssille. Tämä EAK65+-kurssi on erityisesti yli 65-vuotiaille kuljettajille suunniteltu koulutus, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden pohtia omaa ajokykyä ja -taitoja vuorovaikutteisesti. Kurssi auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja heikkouksia sekä ymmärtämään ikääntymisen vaikutuksia ajamiseen. Lisäksi käsitellään ikäryhmälle tyypillisiä onnettomuusriskejä ja jaetaan käytännön vinkkejä vaaratilanteiden välttämiseksi. 

Lähiopetuksen ohella ennakkotehtävä toimii keskustelun herättäjänä, auttaen kouluttajaa keskittymään ajokyvyn parantamisen kannalta keskeisiin alueisiin. Tämä tehokas ja osallistava lähestymistapa varmistaa, että kurssilaisilla on tarvittavat tiedot turvalliseen ajamiseen. 

Opettajana toimii Liikenneturvan EAK-kouluttaja.

Ilmoittaudu mukaan!
Verkkosivuilla: https://uusi.opistopalvelut.fi/hiidenopisto/fi/course/13958
Puhelimitse toimistoon: ma-to klo 12-15, 044 369 1498.

