Asuntomessut Lempäälässä – hyvää arkea ja kestävää asumista

”Asuntomessut on meille merkityksellinen hanke monestakin eri näkökulmasta. Ennen kaikkea se on mahdollisuus esitellä Lempäälää asuinpaikkana. Meille Lempäälään on helppo tulla ja täällä on hyvä olla. Lempäälä tarjoaa elämyksiä arjen keskelle, kuten lähiluontoa, monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä etenkin sijaintinsa ansiosta toimivat puitteet sujuvaan arkeen”, kuvaa Noora Pajari, Lempäälän kunnanjohtaja.

"Asuntomessujen tehtävä on tehdä arjen hyväksi havaitut ratkaisut näkyviksi koko Suomelle. Lempäälään rakennettava kokonaisuus näyttää, miten kestävyys ja sujuva arki muuttuvat konkreettisiksi kodeiksi ja kortteleiksi. Tätä ei voi kuvitella, tämä täytyy itse kokea paikan päällä", toteaa toimitusjohtaja Joran Hasenson Osuuskunta Suomen Asuntomessuilta.

Saikkaan 26 erilaista kohdetta – mukana kaikki asumismuodot

Asuntomessuilla nähdään monipuolisesti erilaisia kohteita. Omakotitaloja messualueelle rakennetaan 19. Lisäksi alueelle nousee kaksi paritaloa, kaksi rivitaloa, yksi kaupunkipientalo, yksi kerrostalo sekä Saikantalo, jossa tulee toimimaan alueen päiväkoti ja alakoulu.

Messuille valmistuvan Saikan ensimmäisen kerrostalon rakentaa Lempäälän Vuokrakodit Oy. Saikanporttiin valmistuu 34 huoneistoa, yksiöistä neljän huoneen perheasuntoihin. Asukashaku alkaa keväällä 2026.

”Saikkaan on rakentumassa todella viihtyisä asuinalue, johon on asettumassa aivan mahtavia perheitä. Tänne omaa kotiaan rakentavat ovat jo perustaneet omakotiyhdistyksen, ja heille on syntynyt oma yhteisöllinen verkostonsa, kertoo Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hankkeen projektipäällikkö Pekka Seppänen.

“Niin ikään Asuntomessukävijöille tämä on miellyttävä paikka vierailla. Alue on varsin kompakti, joten siellä on helppo liikkua”, Seppänen täydentää.

Ilmastoviisaus ohjaa rakentamista, energiaratkaisuja ja viheralueita

Ilmastoviisaus on yksi kantavista teemoista Asuntomessuilla Lempäälässä. Saikkaan onkin haettu rakentajia, jotka ovat kiinnostuneita tekemään ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja. Lempäälän kunta on tukenut niitä myöntämällä alennuksia tonttihinnoista rakentajille, jotka ovat sitoutuneet tiettyihin ilmastoviisaan rakentamisen ratkaisuihin.

Perinteisen kaukolämmön rinnalle Lempäälän Lämpö tarjoaa Saikkaan uudenlaista matalalämmön paikallisverkkoa, jolla voidaan tuottaa halvempaa ja energiatehokkaampaa kaukolämpöä ja jäähdytystä omakotitaloasukkaille. Rakenteilla olevan matalan lämpötilan verkossa lämpö toimitetaan noin 65-asteisena. Käytännössä tämä vähentää lämpöhäviöitä kaukolämmön jakelussa ja mahdollistaa samalla paremmin maalämmön hyödyntämisen tuotannossa. Paikallislämpö tuotetaan perinteisen kauko- ja maalämmön yhdistelmänä. Ratkaisu on mukautuva ja mahdollinen myös muille uusille pientaloalueille Lempäälässä.

Ilmastoviisaus on ohjannut niin ikään Saikan viher- ja puistosuunnittelua. Puistojen ja kasvillisuuden näkökulmasta ilmastonmuutokseen varautumisen keskiössä on luonnon monimuotoisuus ja sen huomioiminen viherrakentamisessa. Saikan alueen viher- ja puistosuunnittelu alkoi sillä, että alueelle laadittiin luonnon monimuotoisuuslaskelma. Se auttoi ohjaamaan viher- ja puistosuunnittelua siten, että monimuotoisuusarvoja menetettäisiin mahdollisimman vähän tai ei lainkaan.

Asuntomessut kruunaa Lempäälän 160-vuotisjuhlavuoden

Asuntomessuista tulee ensi vuonna 160 vuotta täyttävän Lempäälän juhlavuoden päätapahtuma. Se tarjoaa koko kunnalle ainutlaatuisen tilaisuuden esitellä parhaita puoliaan jättäen messuvieraille sellaisen muistijäljen, joka saa heidät palaamaan Lempäälään myös uudestaan tutustumaan muun muassa kunnan upeaan luontoon, vesistöihin, monipuolisiin retkeilyreitteihin, matkailukohteisiin ja muihin elämyksiin.