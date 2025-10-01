Aluekehittäminen ja EU:n aluepolitiikka ratkaisevia Suomen tulevaisuudelle

Norrback korosti puheessaan, että kasvu ja elinvoima koko maassa ovat ratkaisevia, jotta Suomi voi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Hän painotti, että jokaiselle alueelle on annettava joustavuutta ja työkaluja kehittyä omista vahvuuksistaan käsin.

– Tarvitsemme lisää työpaikkoja, lisää menestyviä yrityksiä ja meidän on houkuteltava Suomeen lisää investointeja. Aluekehittäminen on tärkeä osa tätä palapeliä. Tulevaisuudenuskon luominen Suomeen tarkoittaa alueellisten erityispiirteiden huomioimista ja alueellisten vahvuuksien hyödyntämistä, sanoi Norrback.

Norrback varoitti myös siitä, että Euroopan komission ehdotus seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi saattaa johtaa Suomen aluekehittämistukien leikkauksiin, mikä heikentäisi kilpailukykyä. Lisäksi hän painotti, että geopoliittiset muutokset on otettava huomioon, ja turvallisuudella, kriisinsietokyvyllä, energialla ja ympäristöllä on oltava suurempi rooli aluekehittämisessä.

– Erityisesti nyt, kun itäraja on suljettu, on paljon tarvetta sellaisille kehittämishankkeille, jotka vahvistavat meidän yhteyksiämme muihin Pohjoismaihin. Tämän tulee näkyä myös tulevien hankerahoitusten kohdentamisessa, Norrback totesi.

Lopuksi Norrback painotti osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista ja koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän tiiviimpää yhteistyötä. Innovaatioihin ja keihäänkärkialoihin panostaminen on hänen mukaansa avainasemassa, kun halutaan luoda tulevaisuudenuskoa ja uusia ratkaisuja.